Tema principală a vizat funcționarea teraselor pe tot parcursul anului sau doar în sezonul cald. Potrivit Primăriei Capitalei, operatorii din industria HORECA au prezentat exemple de bune practici din orașe europene precum Paris și Viena, subliniind dorința de a respecta legislația, domeniul public și regulile de autorizare.

Reprezentanții mediului de afaceri au transmis că își doresc un cadru clar de funcționare, care este în prezent în lucru împreună cu autoritățile locale.

„Terasele să fie sezoniere sau deschise pe tot parcursul anului? Acum, legal sunt din aprilie-mai până în octombrie. Dar cei din industria HoReCa vor să aveţi parte de acest spaţiu indiferent de anotimp”, scrie sursa citată într-o postare pe Facebook.

Potrivit Primăriei Capitalei, Ciprian Ciucu s-a întâlnit vineri cu reprezentanți ai HORA, organizație care reprezintă aproximativ 150 de companii din domeniul ospitalității, cu o cifră de afaceri cumulată de peste 600 de milioane de euro.

„Aceştia au venit cu modele de bune practici de la Paris, Viena şi alte oraşe europene. Vor să funcţioneze legal, să respecte domeniul public şi să nu construiască fără autorizaţie, aşa cum ştim că s-a întâmplat ani la rând. Vor un cadru bine pus la punct pe care-l lucrăm împreună cu ei”, menţionează sursa citată.

Aceeași sursă precizează că Ciprian Ciucu susține menținerea locurilor de muncă din industria ospitalității și atragerea turiștilor, precum și dezvoltarea spațiilor unde oamenii pot petrece timp de calitate.

În același timp, edilul Capitalei sprijină regenerarea urbană și integrarea afacerilor într-un cadru organizat și civilizat.

„Le suntem parteneri! Venim cu regulamentul cât de curând. Iar cei din breaslă îl vor respecta. Împreună punem Bucureştiul la punct”, adaugă sursa citată.

Bucureștenii au la dispoziție o nouă generație de troleibuze, care introduc o măsură suplimentară de siguranță în transportul public: vehiculul nu poate fi pus în mișcare dacă șoferul nu trece testul de alcool.

Este vorba despre noile troleibuze Yutong U12, deja introduse pe mai multe linii din Capitală. Potrivit STB, vehiculele sunt echipate cu un sistem de tip „alcohol interlock”, utilizat în mai multe state europene pentru creșterea siguranței în transportul public.

„Noile troleibuze Yutong U12 vin cu tehnologie de ultimă generație – vehiculul pornește doar dacă șoferul trece testul de alcool. Pe scurt, funcționează ca un alcooltest: înainte de plecare, șoferul trebuie să sufle într-un dispozitiv, iar vehiculul pornește doar dacă testul este negativ”, au transmis reprezentanții STB.

Cele 22 de troleibuze Yutong U12 au fost introduse deja pe liniile 86, 93 și 97, făcând parte din procesul de modernizare a flotei de transport public din București.

„Yutong U12 oferă aer condiționat, prize USB (tip A și C), afișaje digitale moderne, podea coborâtă cu rampă pentru acces facil și un interior luminos, cu finisaje moderne”, transmite sursa citată.

Troleibuzele au o autonomie de minimum 20 de kilometri pe baterie, ceea ce le permite să circule chiar și în cazul unor întreruperi ale rețelei de contact sau în zone cu lucrări.