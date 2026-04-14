În Capitală, lucrurile s-au schimbat: cine nu suflă în etilotest nu mai poate pleca în cursă. Asta se întâmplă deoarece noile troleibuze au aparate care verifică dacă șoferii au consumat alcool. Practic, vehiculul pornește doar dacă rezultatul testului este negativ. Astfel de sisteme mai există și în alte țări, mai ales la autobuzele școlare.

La începutul programului, după ce își primesc foaia de parcurs, șoferii de troleibuz sunt obligați să sufle în aparat; altfel nu pot pleca. În plus, aparatele fac fotografii automat în timpul testării, pentru a se asigura că șoferul nu roagă pe altcineva să sufle în locul lui. Și șoferii de autobuz sunt verificați, dar doar aleatoriu.

Un reprezentant STB a explicat pentru Pro TV că șoferii sunt testați zilnic prin sondaj și că, la plecarea în cursă, dispecerul îi verifică vizual. Dacă observă că șoferul nu este în stare corespunzătoare, acesta este pus să sufle în etilotest.

„Zilnic conducătorii STB sunt testați prin sondaj. La ieșirea în cursă, când se prezintă la stația de mișcare cu carnetul de conducere și buletin, dispecerul îl evaluează vizual și în condițiile în care constată că nu corespunde, el este pus să sufle în alcool test”, a declarat reprezentantul STB.

În Sectorul 5, primăria a stabilit încă de anul trecut că angajații pot fi testați dacă există suspiciuni că au consumat alcool la serviciu. Cei care prezintă semne evidente sunt verificați cu un aparat special, iar dacă refuză testarea, pot fi sancționați.

În Sectorul 3, pot fi testați și polițiștii locali. La instructaj, aceștia sunt verificați vizual și psihic. Dacă există suspiciuni, sunt testați, iar dacă rezultatul nu este zero, nu li se permite să plece în teren. Ulterior, cazul este analizat de comisia de disciplină, care decide cât de gravă este situația și ce sancțiune se aplică.

Este vorba despre troleibuzele Yutong U12, care circulă deja pe mai multe linii din oraș. Aceste vehicule au un sistem special care verifică dacă șoferul a consumat alcool, folosit deja și în alte țări europene pentru a face transportul public mai sigur.

Reprezentanții STB au explicat că troleibuzele pornesc doar dacă șoferul trece testul de alcool. Practic, înainte de plecare, acesta trebuie să sufle într-un aparat, iar dacă rezultatul este negativ, vehiculul poate fi pus în mișcare.

„Noile troleibuze Yutong U12 vin cu tehnologie de ultimă generație – vehiculul pornește doar dacă șoferul trece testul de alcool. Pe scurt, funcționează ca un alcooltest: înainte de plecare, șoferul trebuie să sufle într-un dispozitiv, iar vehiculul pornește doar dacă testul este negativ”, au transmis reprezentanții STB.

Cele 22 de troleibuze sunt deja folosite pe liniile 86, 93 și 97 și fac parte din planul de modernizare a transportului public din București. Reprezentanții STB au mai spus că aceste troleibuze sunt dotate cu aer condiționat, prize USB, afișaje digitale moderne, podea joasă cu rampă pentru acces ușor și un interior luminos, cu design modern.

În plus, troleibuzele pot merge cel puțin 20 de kilometri folosind bateria, ceea ce le permite să circule chiar dacă apar probleme la rețeaua electrică sau dacă sunt lucrări pe traseu.