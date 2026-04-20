Amenda aplicată în 2026 pentru lipsa documentelor este direct legată de obligațiile clare stabilite prin legislația rutieră, care impune prezentarea actelor în original. Șoferii trebuie să aibă asupra lor, în orice moment în care circulă pe drumurile publice, trei documente esențiale:

permisul de conducere,

certificatul de înmatriculare,

cartea de identitate.

Aceste documente nu pot fi înlocuite de copii sau imagini digitale, indiferent de claritatea sau autenticitatea acestora. Legea este explicită și nu lasă loc de interpretări în această privință, informează promotor.ro.

„Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus”, stabilește ART. 35 (2), din legea 195/2002.

Permisul de conducere certifică dreptul legal de a conduce, în timp ce talonul auto permite verificarea datelor tehnice și a proprietarului vehiculului. Cartea de identitate este utilizată pentru confirmarea identității conducătorului auto și corelarea datelor din celelalte documente.

Deși polițiștii au acces la baze de date ale Ministerului de Interne și pot verifica informațiile în sistem, obligația de a prezenta documentele în original rămâne în vigoare.

Amenda poate fi aplicată chiar și atunci când șoferul poate dovedi existența documentelor în format digital, deoarece legislația actuală nu recunoaște aceste variante ca fiind valide. În 2026, permisul de conducere, talonul și cartea de identitate trebuie prezentate exclusiv în original.

Fotografiile realizate pe telefon sau copiile xerox nu sunt acceptate de autorități. În consecință, chiar dacă polițistul poate verifica datele în sistem, sancțiunea pentru lipsa documentelor fizice poate fi aplicată fără excepții.

Singura derogare de la această regulă este polița RCA. Aceasta poate fi prezentată atât în format electronic, pe telefon, cât și sub formă de copie tipărită, fără riscul de sancțiune.

În lipsa documentelor obligatorii, șoferii riscă între 6 și 8 puncte de amendă. În 2026, valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei, ceea ce înseamnă că sancțiunea totală poate ajunge între 1.215 lei și 1.620 lei.

În situațiile în care conducătorul auto nu poate prezenta niciun document, polițistul are dreptul să îl conducă la secție pentru verificări suplimentare, în vederea stabilirii identității și a situației juridice.

Amenda pentru lipsa actelor ar putea deveni istorie dacă un proiect legislativ aflat în dezbatere va fi adoptat. Inițiativa propune eliminarea sancțiunilor pentru șoferii care nu pot prezenta documentele în format fizic, în condițiile în care datele pot fi verificate electronic.

Potrivit inițiatorilor, obligația de a avea documentele în original este depășită în contextul digitalizării serviciilor publice. Sistemele informatice ale statului permit verificarea rapidă a identității șoferului și a situației vehiculului.

Proiectul vizează modificarea Codului Rutier astfel încât obligația de prezentare a documentelor să fie considerată îndeplinită dacă informațiile sunt confirmate în bazele de date oficiale. În acest scenariu, șoferii ar putea utiliza telefonul mobil sau copii ale documentelor fără a risca sancțiuni.

Deocamdată, însă, inițiativa nu produce efecte juridice. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat. Până la acel moment, regulile actuale rămân obligatorii, iar amenda continuă să fie aplicată.

Amenda nu este singura problemă cu care se pot confrunta șoferii în trafic. Legislația impune și obligația de a putea demonstra proveniența bunurilor transportate în vehicul.

Deși controalele nu vizează, în mod obișnuit, cumpărăturile uzuale, situația se schimbă în cazul obiectelor de valoare sau în cantități semnificative. Polițiștii pot solicita documente justificative, precum bonuri fiscale sau facturi.

În lipsa acestor dovezi, bunurile pot fi confiscate temporar și transportate la secția de poliție pentru verificări. Procedura presupune inventarierea acestora și deschiderea unei investigații privind proveniența.

Bunurile sunt restituite ulterior dacă proprietarul prezintă documente care atestă achiziția legală. În caz contrar, dacă există suspiciuni de furt, pot fi demarate proceduri penale conform legislației în vigoare.

Tabel sinteză pentru clarificarea regulilor și a amenzii în 2026: