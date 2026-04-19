Proiectul de lege privind creditelor de consum introduce un set de măsuri menite să reducă povara financiară asupra debitorilor și să prevină acumularea excesivă a datoriilor. Inițiativa Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) urmărește să creeze un cadru mai echilibrat între interesele creditorilor și protecția consumatorilor.

Potrivit documentului, comisioanele, taxele și alte costuri aferente creditului vor fi limitate la un nivel maxim de 0,02% pentru fiecare zi de utilizare efectivă, raportat la valoarea totală a creditului. Sunt exceptate anumite categorii de costuri, precum primele de asigurare, cheltuielile de înregistrare sau radiere a gajului și evaluarea bunurilor.

În ceea ce privește dobânzile, acestea rămân plafonate la 50% pentru creditele acordate în monedă națională. Pentru creditele legate de o valută străină, proiectul introduce un plafon de 25%. În plus, se menține interdicția perceperii oricăror costuri în cazul în care cererea de credit este respinsă, informează zdg.md.

O altă prevedere importantă stabilește că suma totală plătită de consumator nu poate depăși valoarea debursată conform contractului. Această regulă urmărește să prevină situațiile în care datoria crește excesiv din cauza acumulării de costuri suplimentare.

Un element central al proiectului privind creditelor de consum îl reprezintă reglementarea strictă a penalităților aplicate în cazul întârzierilor la plată. Scopul este de a evita creșterea disproporționată a datoriei în situații de restanță.

Astfel, penalitățile nu vor putea depăși 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, aplicate la suma restantă din valoarea totală a creditului. În anumite situații speciale, acest plafon este redus la 0,05%. După declararea scadenței anticipate sau rezoluțiunea contractului, penalitățile vor fi limitate la 0,02% pe zi.

Proiectul extinde, de asemenea, aria de reglementare asupra unor forme moderne de finanțare, inclusiv creditele fără dobândă și produsele de tip „bunuri și servicii în rate”. Sunt incluse și mecanismele de amânare a plăților către furnizori, utilizate frecvent în comerțul cu amănuntul.

„Proiectul de lege extinde cadrul de reglementare aplicabil unor forme de creditare, inclusiv în privința creditelor acordate fără dobândă, produselor de tip bunuri și servicii în rate. În același sens, proiectul reglementează particularitățile produselor ce implică amânarea plăților către furnizori (ex. magazine), precizând expres cazurile în care acestea rămân excluse din domeniul de aplicare, de exemplu atunci când plățile sunt efectuate integral în cel mult 50 de zile, fără dobândă, fără alte costuri și fără intervenția unei bănci, organizații de creditare nebancară sau asociații de economii și împrumut”, explică CNPF.

Pe lângă aspectele financiare, proiectul privind creditelor de consum introduce reguli mai riguroase pentru modul în care creditorii comunică cu potențialii clienți. Accentul este pus pe transparență și pe eliminarea practicilor înșelătoare.

Materialele publicitare vor trebui să respecte standarde mai stricte, iar informațiile precontractuale vor fi adaptate canalelor de comunicare utilizate. Creditorii vor avea obligația de a prezenta clar și complet toate condițiile creditului înainte de semnarea contractului.

Sunt consolidate și regulile privind practicile de „legare” a serviciilor, respectiv situațiile în care acordarea unui credit este condiționată de achiziția altor produse financiare sau servicii. De asemenea, consimțământul consumatorului nu va mai putea fi dedus din lipsa unei reacții sau din utilizarea unor căsuțe bifate în prealabil.

„Pe lângă obligaţiile existente, proiectul de lege impune creditorilor cerințe mai riguroase faţă de materialele publicitare și modalitățile de comunicare a informaţiilor precontractuale, acestea urmând a fi adaptate mijloacelor de comunicare cu consumatorul. Sunt consolidate regulile privind practicile de legare și cele privind achiziția unor servicii accesorii, iar consimțământul consumatorului nu va putea fi dedus din tăcere, inactivitate sau din utilizarea unor casete bifate în prealabil”, explică CNPF.

Tabel sinteză – principalele modificări privind creditele de consum: