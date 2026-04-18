Economia din Republica Moldova traversează o transformare structurală profundă, fiind tot mai mult susținută de exporturile de servicii. Potrivit unei analize prezentate de expertul Veaceslav Ioniță de la IDIS „Viitorul”, acest sector a atins în anul 2025 nivelul record de peste 3,2 miliarde de dolari. Această evoluție marchează un punct de cotitură, serviciile tind să devină principalul pilon de dezvoltare al țării.

Datele indică faptul că, în 2025, exporturile de servicii au depășit pragul de 3,22 miliarde de dolari, fiind de aproximativ 2,5 ori mai mari comparativ cu cifrele înregistrate în anul 2020. Această tendință de creștere accelerată, cu un ritm mediu anual de circa 20% în ultimii cinci ani, a condus la o premieră istorică.

Economistul a subliniat că, pentru prima dată, balanța comercială la capitolul servicii este pozitivă, depășind un miliard de dolari, transmite Radio Moldova. În opinia sa, acest excedent contribuie în mod direct la reducerea deficitului comercial masiv generat în mod tradițional de comerțul cu bunuri.

În prezent, exporturile totale realizate de Republica Moldova se cifrează la aproximativ 7 miliarde de dolari, iar serviciile reprezintă deja aproape jumătate din acest total, respectiv 46%. Mai mult, economistul a explicat că, într-un trimestru al anului 2025, serviciile au reușit chiar să devanseze exporturile de bunuri.

Veaceslav Ioniță a precizat că serviciile, în special cele intelectuale, aduc valoare adăugată fără a epuiza resursele fizice ale țării, permițând totodată capitalului uman să rămână și să se dezvolte pe plan local.

Structura acestor exporturi este dominată de turism și serviciile de călătorie, care au generat circa 1,1 miliarde de dolari.

Acestea sunt urmate de tehnologia informației, cu 840 de milioane de dolari, transporturi, cu 620 de milioane, și serviciile pentru afaceri, care au depășit 350 de milioane de dolari.

Sectorul IT rămâne însă vedeta analizelor în Republica Moldova, înregistrând o creștere spectaculoasă, de peste 20 de ori, în ultimul deceniu și jumătate.

Pe lângă domeniile consacrate, analiza scoate în evidență potențialul unor nișe emergente, precum sănătatea, educația și construcțiile. De exemplu, exportul serviciilor medicale a generat deja 85 de milioane de dolari, însă expertul estimează că acest domeniu ar putea atinge în viitor valoarea de 1,5 miliarde de dolari.

În contrast, Ioniță a avertizat că exporturile de bunuri rămân vulnerabile, înregistrând scăderi constante în ultimii ani.

În concluzie, economistul a punctat că Republica Moldova nu trebuie să facă o alegere exclusivă între bunuri și servicii, fiind necesară o creștere echilibrată a ambelor segmente pentru a asigura stabilitatea pe termen lung.

Acesta a menționat că diferența dintre cele două categorii s-a redus drastic, de la 2 miliarde de dolari în 2022 la doar 500 de milioane în prezent. Potrivit acestuia, performanța actuală confirmă capacitatea Moldovei de a deveni o economie bazată pe inovație, însă acest parcurs necesită politici de susținere coerente.

„Performanța exporturilor de servicii confirmă potențialul Republicii Moldova de a deveni o economie bazată pe cunoaștere și inovație. Creșterea constantă, balanța comercială pozitivă și diversificarea domeniilor indică o direcție favorabilă, care necesită însă politici coerente pentru susținerea tuturor sectoarelor economice”, a mai transmis economistul.