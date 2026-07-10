Comerțul internațional al României a rămas pe deficit în luna mai 2026. Importurile au depășit exporturile cu peste 2,6 miliarde de euro

În luna mai 2026, comerțul internațional al României a continuat să înregistreze un deficit semnificativ, chiar dacă exporturile au avut un ritm de creștere superior celui al importurilor. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că exporturile FOB au însumat 8,3248 miliarde de euro, în timp ce importurile CIF au ajuns la 10,9410 miliarde de euro, rezultând un deficit comercial de 2,6162 miliarde de euro.

Comparativ cu luna mai 2025, exporturile au crescut cu 4,5%, în timp ce importurile au avansat cu 1,9%. La nivelul primelor cinci luni ale anului, exporturile FOB au totalizat 40,3374 miliarde de euro, iar importurile CIF au ajuns la 53,8430 miliarde de euro. Față de perioada ianuarie-mai 2025, exporturile au crescut cu 2,4%, iar importurile cu doar 0,1%.

În același interval, deficitul balanței comerciale FOB/CIF s-a ridicat la 13,5056 miliarde de euro, fiind cu 889,8 milioane de euro, respectiv cu 6,2%, mai mic decât cel înregistrat în perioada similară din anul precedent, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Cele mai importante grupe de produse în structura comerțului exterior au fost mașinile și echipamentele de transport, care au reprezentat 46,6% din totalul exporturilor și 36,4% din totalul importurilor. O altă categorie importantă a fost cea a altor produse manufacturate, cu o pondere de 27,1% atât la exporturi, cât și la importuri.

În perioada ianuarie-mai 2026, exporturile de alimente și animale vii au însumat 3,0325 miliarde de euro, reprezentând 7,5% din total și marcând o creștere de 8,2% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Importurile din această categorie au fost de 4,9403 miliarde de euro, cu o pondere de 9,2% și o scădere de 0,5%. În relația cu statele Uniunii Europene, exporturile au fost de 1,6838 miliarde de euro, în creștere cu 7,9%, iar importurile au ajuns la 4,2811 miliarde de euro, în urcare cu 1,1%.

La categoria băuturi și tutun, exporturile au totalizat 919,7 milioane de euro, reprezentând 2,3% din total, în scădere cu 12%, iar importurile au fost de 478,1 milioane de euro, cu o pondere de 0,9%, diminuându-se cu 8,6%. În comerțul cu statele UE, exporturile au scăzut cu 11,6%, până la 507,2 milioane de euro, iar importurile s-au redus cu 3%, până la 349 milioane de euro.

Materialele crude necomestibile, exclusiv combustibilul, au generat exporturi de 1,2801 miliarde de euro, în creștere cu 8,7%, și importuri de 1,2722 miliarde de euro, în scădere cu 1%. În relația cu UE, exporturile au urcat cu 6,2%, până la 646,4 milioane de euro, iar importurile au coborât cu 2,2%, la 888,6 milioane de euro.

Exporturile de combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate au însumat 2,5319 miliarde de euro, în creștere cu 7,5%, iar importurile au ajuns la 4,6326 miliarde de euro, în urcare cu 7,4%. În schimburile cu statele membre UE, exporturile au avansat cu 16,9%, până la 1,0462 miliarde de euro, iar importurile au crescut cu 10,3%, la 2,0958 miliarde de euro.

Categoria uleiurilor, grăsimilor și cerurilor de origine animală și vegetală a înregistrat cea mai mare creștere a exporturilor, de 119,7%, până la 217,8 milioane de euro. Importurile au fost de 138,2 milioane de euro, în scădere cu 8,6%. În relația cu Uniunea Europeană, exporturile au crescut cu 104,2%, iar importurile cu 6,4%.

Produsele chimice și derivatele acestora au generat exporturi de 2,4091 miliarde de euro, în creștere cu 5,7%, și importuri de 8,1064 miliarde de euro, în urcare cu 0,1%. În relația cu statele UE, exporturile au avansat cu 9,6%, iar importurile cu 6,3%.

Mărfurile manufacturate clasificate în principal după materia primă au însumat exporturi de 6,1966 miliarde de euro, în creștere cu 4,9%, și importuri de 8,9097 miliarde de euro, în scădere cu 2,3%. În comerțul cu Uniunea Europeană, exporturile au crescut cu 6%, iar importurile cu 2,1%.

Mașinile și echipamentele pentru transport au rămas principala categorie de produse comercializate, cu exporturi de 18,7899 miliarde de euro, în creștere cu 1,5%, și importuri de 19,5829 miliarde de euro, în urcare cu 1,4%. În relația cu UE, exporturile au fost de 14,9352 miliarde de euro, în creștere cu 2,7%, iar importurile au totalizat 14,6932 miliarde de euro, cu un avans de 1,2%.

Articolele manufacturate diverse au înregistrat exporturi de 4,7366 miliarde de euro, în scădere cu 6,3%, și importuri de 5,7306 miliarde de euro, diminuate cu 4,2%. În relația cu statele membre UE, exporturile au scăzut cu 4,6%, iar importurile cu 3,2%.

La categoria bunurilor necuprinse în altă secțiune din Clasificarea Standard de Comerț Internațional, exporturile au însumat 223,3 milioane de euro, în creștere cu 34,9%, iar importurile au ajuns la 52 milioane de euro, în urcare cu 10,3%. În schimburile cu Uniunea Europeană, exporturile au crescut cu 51,7%, în timp ce importurile au scăzut cu 1,6%.

Schimburile comerciale cu statele Uniunii Europene au continuat să domine comerțul exterior al României. În perioada ianuarie-mai 2026, valoarea expedierilor intra-UE27 s-a ridicat la 29,2144 miliarde de euro, reprezentând 72,4% din totalul exporturilor, iar introducerile au însumat 39,5665 miliarde de euro, echivalentul a 73,5% din totalul importurilor.

În ceea ce privește comerțul cu statele din afara Uniunii Europene, exporturile extra-UE27 au fost de 11,1230 miliarde de euro, reprezentând 27,6% din total, iar importurile au ajuns la 14,2765 miliarde de euro, respectiv 26,5% din totalul importurilor.