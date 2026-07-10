Greșelile care te pot lăsa fără bani în cont. Directorul unei bănci explică ce trebuie să faci pentru a-ți proteja economiile

Charlie Nunn, directorul executiv al Lloyds Banking Group, cea mai mare bancă din Marea Britanie, afirmă că experiența sa la conducerea instituției, care gestionează unul din patru conturi curente din Regatul Unit, i-a oferit o perspectivă amplă asupra modului în care oamenii cheltuie, economisesc și împrumută bani. Pe baza acestei experiențe, el a prezentat cinci recomandări pentru o administrare mai eficientă a finanțelor personale.

Primul sfat este automatizarea economisirii. Nunn consideră că cea mai simplă metodă de a acumula economii este ca transferul banilor într-un cont separat să devină un proces automat, eliminând tentația de a amâna această decizie. El recomandă ca o parte din venit să fie mutată într-un loc unde banii să nu fie ușor accesibili pentru cheltuieli. Acest lucru poate fi realizat printr-un ordin de plată automat din contul curent într-un cont de economii, prin împărțirea banilor în plicuri separate sau prin utilizarea funcțiilor de rotunjire a plăților, care transferă automat diferențele într-un cont de economii, conform BBC.

Directorul Lloyds recomandă economisirea unor sume mici, începută cât mai devreme și realizată cu regularitate. Deși recunoaște că nu apreciază bugetele, spune că își verifică imediat contul după încasarea salariului și decide atunci ce sumă transferă în economii. În plus, el consideră esențială existența unui fond de urgență pentru cheltuieli neprevăzute, precum defectarea centralei termice sau reparațiile mașinii. Valoarea acestui fond depinde de situația fiecărei persoane, însă recomandarea sa este ca acesta să acopere între una și trei luni de salariu, dacă este posibil.

Al doilea sfat se referă la comunicarea despre bani în cadrul relațiilor de cuplu. Nunn spune că el și soția sa folosesc un cont comun și au o transparență totală în privința finanțelor. El consideră că lipsa grijii față de bani reprezintă un semnal de alarmă într-o relație, explicând că a avut dintotdeauna o abordare prudentă în privința cheltuielilor.

Această atitudine, afirmă el, își are originea în copilărie. După divorțul părinților, mama sa a crescut singură patru copii, iar familia a fost nevoită să gestioneze cu atenție fiecare cheltuială. De la alegerea alimentelor mai ieftine din supermarket până la planificarea vacanțelor și a timpului liber, toate deciziile financiare erau analizate cu grijă.

Al treilea sfat este acordarea de bani de buzunar copiilor pentru a-i ajuta să învețe să își administreze bugetul. Charlie Nunn spune că propriii copii nu acceptă prea ușor sfaturile sale financiare tocmai pentru că este tatăl lor, însă încearcă să le transmită valoarea banilor. El afirmă că banii de buzunar îi ajută să își planifice cheltuielile și să trăiască în limitele posibilităților lor.

Totodată, observă că doi dintre copiii săi sunt mai înclinați să cheltuiască, în timp ce ceilalți economisesc mai ușor, o diferență pe care spune că banca o observă și în comportamentul clienților. În opinia sa, tinerii nu sunt, în general, iresponsabili din punct de vedere financiar, însă sunt confruntați cu provocarea volumului foarte mare de informații, dezinformări și presiuni existente în mediul online. Pentru a evita fraudele, el recomandă ca oamenii să pună întrebări și să verifice cu atenție orice tranzacție sau solicitare primită pe internet atunci când au îndoieli.

Al patrulea sfat este ca oamenii să facă o pauză înainte de a cumpăra sau de a trimite bani online. Nunn spune că frauda reprezintă cea mai mare preocupare a sa, întrucât numeroase persoane sunt vizate prin intermediul rețelelor sociale și al platformelor de comerț online. El atrage atenția că tinerii sunt chiar mai vulnerabili decât persoanele în vârstă, în ciuda faptului că sunt familiarizați cu tehnologia.

Înainte de efectuarea unei plăți, acesta recomandă verificarea atentă a persoanei aflate la celălalt capăt al tranzacției și utilizarea instrumentelor disponibile pentru verificare. De asemenea, clienții pot contacta banca pentru confirmări suplimentare. Lloyds a lansat inclusiv un instrument care permite încărcarea unei fotografii a unui produs, cum ar fi un bilet cumpărat online, pentru a verifica dacă acesta pare autentic. Potrivit lui Nunn, astfel de instrumente ar trebui folosite ori de câte ori sunt disponibile, deoarece au rolul de a proteja utilizatorii.

Al cincilea sfat este prudența față de influencerii financiari de pe rețelele sociale. Charlie Nunn consideră că platformele online pot reprezenta o sursă utilă de informații despre administrarea banilor, însă este îngrijorat de promovarea unor produse financiare riscante de către persoane plătite pentru a le recomanda. El avertizează că astfel de influenceri promovează adesea criptomonede, monede de tip meme sau produse de investiții fără a ține cont de ceea ce este potrivit pentru fiecare utilizator.

În opinia sa, persoanele care dispun de resurse financiare limitate nu ar trebui să își asume riscuri atât de mari încât să poată pierde economiile de care dispun. Pentru cei aflați la început de drum, recomandarea este să analizeze cu atenție nivelul de risc și costurile investițiilor și să ia în considerare variante mai simple și mai bine diversificate.