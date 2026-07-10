Regulă pe timpul verii! Cum trebuie folosit aerul condiționat. În acest mod factura la curent va fi mai mică

Pe timpul verii, când temperaturile depășesc frecvent 35 de grade Celsius, una dintre cele mai întâlnite întrebări este legată de modul corect de utilizare a aparatului de aer condiționat. Mulți români aleg să îl oprească atunci când pleacă de acasă, convinși că astfel economisesc energie, în timp ce alții preferă să îl lase pornit întreaga zi la o temperatură constantă.

Răspunsul nu este însă unul universal. Specialiștii arată că alegerea celei mai economice variante depinde de timpul petrecut în locuință, de gradul de izolare al acesteia, dar și de tehnologia aparatului de aer condiționat. În multe situații, funcționarea continuă la o temperatură moderată poate consuma mai puțină energie decât răcirea repetată a unei locuințe care s-a supraîncălzit.

Majoritatea aparatelor de aer condiționat comercializate în prezent folosesc tehnologia inverter, care funcționează diferit față de sistemele clasice.

În loc să pornească și să se oprească în mod repetat, compresorul își adaptează permanent puterea în funcție de temperatura din încăpere. După atingerea valorii setate, acesta continuă să funcționeze la un regim redus, consumând doar energia necesară pentru menținerea confortului termic.

Acest mod de funcționare reduce consumul de energie și elimină ciclurile repetate de pornire la capacitate maximă, care solicită cel mai mult aparatul.

Dacă locuința este ocupată aproape întreaga zi și afară sunt temperaturi foarte ridicate, menținerea unei temperaturi constante de 24-26 de grade Celsius este, în multe cazuri, soluția cea mai eficientă.

Explicația este că nu doar aerul din cameră se încălzește, ci și pereții, podeaua, mobilierul și tavanul. Toate aceste suprafețe acumulează căldură pe parcursul zilei.

Dacă aparatul este oprit ore întregi, întreaga locuință devine un adevărat rezervor de căldură. La repornire, sistemul trebuie să răcească nu doar aerul, ci și toate suprafețele încălzite, ceea ce înseamnă un consum ridicat de energie și o perioadă mai lungă de funcționare la putere maximă.

Pe de altă parte, dacă locuința rămâne goală timp de opt sau chiar zece ore, menținerea unei temperaturi confortabile nu aduce beneficii reale.

În lipsa unor animale de companie, a persoanelor vulnerabile sau a unor echipamente sensibile la temperatură, oprirea aparatului reprezintă soluția cea mai economică.

Specialiștii recomandă folosirea funcției de programare sau a aplicațiilor mobile disponibile la aparatele moderne, astfel încât aerul condiționat să pornească automat cu aproximativ 20-30 de minute înainte de întoarcerea acasă. În acest fel, locuința va fi deja răcită fără un consum inutil pe parcursul întregii zile.

Un alt factor important este calitatea izolației.

În apartamentele bine izolate, cu tâmplărie performantă și pereți eficient protejați termic, temperatura interioară crește lent după oprirea aparatului.

În schimb, locuințele orientate spre sud, cu suprafețe vitrate mari sau cu o izolație slabă se încălzesc rapid, iar aparatul de aer condiționat trebuie să depună un efort considerabil mai mare pentru a readuce temperatura la un nivel confortabil.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este pornirea aparatului abia atunci când temperatura din locuință ajunge la 30-32 de grade Celsius.

În această situație, aparatul funcționează mult timp la capacitate maximă pentru a elimina căldura acumulată atât în aer, cât și în pereți și mobilier.

Din punct de vedere al consumului energetic, este mai avantajos ca temperatura să fie menținută constant decât să fie răcită de fiecare dată o locuință deja supraîncălzită.

O altă idee greșită este că alegerea unei temperaturi foarte scăzute, de 16-18 grade Celsius, determină răcirea mai rapidă a încăperii.

În realitate, viteza cu care aparatul răcește locuința este dată de capacitatea acestuia și nu de temperatura selectată din telecomandă.

Singurul efect al unei setări foarte scăzute este că aparatul va funcționa mai mult timp la putere mare pentru a încerca să atingă temperatura respectivă, ceea ce duce la un consum suplimentar de energie. Specialiștii recomandă menținerea temperaturii între 24 și 26 de grade Celsius pentru un echilibru între confort și eficiență energetică.

Majoritatea aparatelor moderne dispun de funcții care contribuie la economisirea energiei.

Modul Auto reglează automat viteza ventilatorului și puterea compresorului în funcție de temperatura din cameră, iar funcția Sleep crește treptat temperatura pe timpul nopții și reduce viteza ventilatorului, asigurând un consum mai mic și un nivel redus de zgomot.

Programarea pornirii și opririi automate reprezintă, de asemenea, una dintre cele mai eficiente metode de reducere a consumului de electricitate.

Consumul aparatului de aer condiționat poate crește semnificativ și din cauza unor obiceiuri aparent neimportante.

Printre cele mai frecvente greșeli se numără utilizarea aparatului cu geamurile deschise, lipsa curățării filtrelor, montarea unității exterioare într-un loc expus permanent soarelui sau folosirea simultană a unor surse importante de căldură în locuință, precum cuptorul sau alte electrocasnice.

De asemenea, alegerea unui aparat prea mic pentru suprafața care trebuie răcită poate determina funcționarea aproape continuă la capacitate maximă, în timp ce un aparat supradimensionat poate crea cicluri dese de pornire și oprire și un confort termic redus.

Întreținerea periodică, curățarea filtrelor și limitarea pătrunderii căldurii din exterior prin jaluzele, rulouri sau draperii contribuie atât la reducerea consumului de energie, cât și la prelungirea duratei de viață a aparatului de aer condiționat.