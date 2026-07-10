Pensie 2026. Regulă importantă pentru pensionari. În ce cazuri se face procură pentru încasarea pensiei

Mii de pensionari din România ajung, din cauza vârstei sau a unor probleme de sănătate, în situația în care nu se mai pot deplasa pentru a-și ridica pensia sau pentru a merge la bancă ori la oficiul poștal. În astfel de cazuri, legislația permite ca pensia să fie încasată de o altă persoană, însă numai dacă sunt respectate anumite condiții.

Fie că pensia este distribuită prin Poșta Română, fie că este virată într-un cont bancar, procedura diferă, iar pensionarii sau aparținătorii trebuie să știe ce documente sunt necesare pentru ca plata să poată fi făcută legal.

Atunci când un pensionar nu se mai poate deplasa din motive medicale sau din cauza unei afecțiuni permanente ori temporare, legea permite desemnarea unei alte persoane care să îl reprezinte.

Acest lucru nu se face însă automat. Simplul fapt că persoana este soț, copil sau altă rudă nu îi oferă dreptul de a încasa pensia în locul titularului.

În cele mai multe situații este necesară existența unei procuri speciale sau a unui mandat legal, în funcție de modalitatea prin care este achitată pensia.

În cazul pensiilor distribuite prin Poșta Română, titularul poate împuternici o altă persoană să îi ridice drepturile bănești.

Pentru aceasta este necesară întocmirea unei procuri speciale autentificate la notar. Documentul trebuie să prevadă în mod expres dreptul persoanei împuternicite de a încasa pensia în numele titularului.

În cazul în care pensionarul este nedeplasabil, notarul poate merge la domiciliu sau la unitatea medicală unde acesta este internat, pentru autentificarea procurii.

Persoana desemnată va trebui să prezinte procura, actul de identitate și celelalte documente solicitate de Poșta Română la momentul ridicării pensiei.

Dacă pensia este încasată într-un cont bancar, situația este diferită.

În acest caz, titularul poate acorda unei alte persoane drept de operare asupra contului sau poate desemna un mandatar, potrivit regulilor stabilite de banca la care este deschis contul.

Fiecare instituție bancară are propriile proceduri privind mandatul bancar, iar în unele cazuri este necesară prezența titularului sau prezentarea unor documente suplimentare.

De asemenea, pensionarul poate opta pentru schimbarea modalității de plată, dacă apreciază că aceasta este mai potrivită situației sale.

Există și situații în care persoana nu mai poate semna documente sau nu își mai poate exprima voința din cauza stării de sănătate.

În astfel de cazuri, simpla procură notarială nu mai poate fi întocmită dacă pensionarul nu își poate manifesta consimțământul.

În funcție de situația concretă, poate fi necesară instituirea unei măsuri de ocrotire, conform prevederilor Codului civil, iar reprezentarea persoanei se va realiza prin reprezentantul legal desemnat potrivit hotărârii instanței.

În practică, multe procuri speciale sunt emise pentru o perioadă determinată sau pentru anumite operațiuni expres prevăzute.

Din acest motiv, pensionarii și persoanele împuternicite trebuie să verifice dacă documentul este încă valabil înainte de a încerca ridicarea pensiei.

În cazul expirării procurii, aceasta trebuie reînnoită pentru ca reprezentarea să poată continua.

Specialiștii recomandă ca aceste demersuri să fie făcute din timp, înainte ca starea de sănătate a pensionarului să se agraveze.

În lipsa unei procuri sau a unei forme legale de reprezentare, nici Poșta Română și nici banca nu pot permite unei alte persoane să ridice pensia în numele titularului, chiar dacă este vorba despre un membru al familiei.

Pentru a evita blocaje sau întârzieri la încasarea drepturilor de pensie, este important ca pensionarii și aparținătorii să cunoască procedurile aplicabile și să pregătească din timp documentele necesare.