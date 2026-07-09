Prima navă de luptă nouă din ultimii 36 de ani intră în dotarea Forțelor Navale Române. Corveta „Contraamiral August Roman” ajunge la Constanța

Forțele Navale Române marchează un moment important în procesul de modernizare a flotei militare, odată cu intrarea în țară a corvetei „Contraamiral August Roman” (261), prima navă de luptă nouă care intră în dotarea României după mai bine de trei decenii. Construită în Turcia, nava va sosi oficial vineri în portul Constanța, după ce a parcurs marșul de dislocare către România.

Pe durata voiajului, echipajul format din 85 de militari a desfășurat activități de instruire și a traversat Marea Neagră într-o misiune care a avut și o puternică încărcătură simbolică. Corveta a intrat oficial în serviciul Forțelor Navale Române la 20 iunie, iar sosirea sa reprezintă un pas important în consolidarea capacităților navale ale Armatei României.

În timpul deplasării spre România, noua corvetă s-a întâlnit pe Marea Neagră cu fregata „Regele Ferdinand” (221), una dintre navele reprezentative ale Forțelor Navale Române.

Cele două nave au respectat tradiția marinărească și și-au adresat salutul specific, moment considerat de Ministerul Apărării Naționale drept un simbol al integrării noii platforme în structurile operaționale ale flotei.

„În tradiţia marinărească, salutul dintre două nave militare nu este doar un gest de curtoazie, ci unul de respect şi recunoaştere între echipaje”, a transmis MApN.

Un element inedit al misiunii a fost prezența la bord a ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, care a ales să se întoarcă în România pe mare, după participarea la Summitul NATO desfășurat la Ankara.

Voiajul dintre Turcia și România a durat aproape 14 ore, timp în care ministrul a avut ocazia să urmărească activitatea echipajului și exercițiile desfășurate în timpul navigației.

„Sunt momente în care înțelegi în detaliu că adevărata forță a unei armate nu este o navă, un avion sau un sistem de armament. Sunt oamenii care le dau viață. Le mulțumesc militarilor care au adus acasă corveta «Contraamiral August Roman» și care mi-au oferit onoarea de a fi alături de ei în voiajul din Turcia până în România. Au fost aproape 14 ore în care am văzut, dincolo de uniformă, oameni care își trăiesc meseria cu pasiune, disciplină și un respect profund pentru România. Respect real, nu prin vorbe pompoase”, a transmis ministrul.

Pe parcursul traversării Mării Negre, echipajul a desfășurat activități de instruire și exerciții specifice, menite să continue procesul de integrare a noii nave în structurile operaționale.

Radu Miruță le-a mulțumit comandantului navei, locotenent-comandor Huruială, comandorului Ioan și întregului echipaj, subliniind profesionalismul militarilor.

„Ceea ce m-a impresionat cel mai mult nu a fost doar profesionalismul lor, ci încrederea pe care o au unii în ceilalți. În astfel de misiuni, performanța nu este niciodată rezultatul unui singur om. Este rezultatul unei echipe. Am văzut o navă modernă, bine construită, care mai are doar câțiva pași de parcurs pentru a fi pregătită pentru toate misiunile complexe pentru care este proiectată: de la supraveghere și patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin și la suprafață, inclusiv prin operarea unui elicopter de la bord”, a afirmat ministrul.

Potrivit ministrului interimar al Apărării, „Contraamiral August Roman” reprezintă prima navă militară nouă care intră în dotarea Forțelor Navale Române în ultimii 36 de ani.

Oficialul consideră că modernizarea tehnicii militare trebuie să meargă în paralel cu sprijinirea militarilor care își desfășoară activitatea la bordul acestor platforme.

„România are oameni extraordinari. Am văzut asta încă o dată la bordul corvetei «Contraamiral August Roman». Acum trebuie să ne asigurăm că au și mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea la cel mai înalt nivel. România are cu cine. Datoria noastră este să arătăm că are și cu ce”, a mai declarat Radu Miruță.

Sosirea noii corvete are loc într-un context în care România își accelerează investițiile în domeniul apărării și participă la consolidarea Flancului Estic al NATO.

Summitul NATO de la Ankara a avut pe agendă teme precum întărirea securității în regiune, investițiile în apărare, sprijinul pentru Ucraina și dezvoltarea industriei europene de apărare.

La finalul reuniunii, președintele Nicușor Dan a transmis că România își asumă un rol tot mai important în arhitectura de securitate a Alianței și a anunțat aderarea țării la o inițiativă militară coordonată de Regatul Unit.