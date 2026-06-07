Radu Miruță: Niciuna dintre cele șase nave nu se afla pe listele de sancțiuni ale UE/SUA în momentul în care a intrat ori a ieșit din portul Constanța

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică, 7 iunie 2026, că niciuna dintre cele șase nave petroliere invocate recent în spațiul public nu se afla sub sancțiuni UE sau SUA, atunci când a operat în Portul Constanța.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a afirmat duminică, într-o postare publicată pe Facebook, că informațiile apărute în spațiul public privind operarea în Portul Constanța a șase petroliere aflate pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene și ale Statelor Unite ale Americii nu reflectă situația reală de la momentul escalelor.

Potrivit acestuia, subiectul este unul de interes public și trebuie analizat pe baza datelor oficiale, nu a speculațiilor. Ministrul a susținut că niciuna dintre cele șase nave menționate nu figura pe listele de sancțiuni ale UE sau SUA în momentul în care a intrat sau a ieșit din Portul Constanța.

Radu Miruță a prezentat și o cronologie a escalelor și a momentelor în care navele au fost incluse ulterior pe listele de sancțiuni. Astfel, nava DASHAN/MIANZIMU a tranzitat ultima dată portul în august 2023 și a fost sancționată în 2024, CELINE a trecut prin Constanța în octombrie 2023 și a fost sancționată în octombrie 2025, iar IRA/BELA a operat în port în martie 2024 și a fost inclusă pe lista de sancțiuni în 2025.

De asemenea, CROCO/ARIA a intrat în Portul Constanța în aprilie 2025 și a fost sancționată internațional în luna mai a aceluiași an, SATNA a operat în port în ianuarie 2023 și a fost sancționată în mai 2025, iar PAXMARIS a avut ultima escală la Constanța în septembrie 2024, fiind inclusă pe lista de sancțiuni în mai 2025.

Ministrul interimar al Apărării a precizat că informațiile prezentate provin din date oficiale furnizate de instituțiile statului și a subliniat că o navă nu poate fi acuzată de încălcarea unor sancțiuni care nu erau în vigoare la momentul desfășurării operațiunilor în port. El a adăugat că faptele și datele trebuie să rămână principalele repere în evaluarea unor astfel de situații.

„Se vorbește mult, uneori se acuză și mai mult. Dar faptele sunt încăpățânate și nu pot fi schimbate de niciun titlu senzaționalist. În ultimele ore au circulat informații potrivit cărora 6 nave petroliere aflate pe listele de sancțiuni ale UE/SUA ar fi operat în portul Constanța. Subiectul este unul serios, e legitim să fie de interes public, dar merită discutat pe baza faptelor, nu a speculațiilor. Adevărul este unul singur: niciuna dintre cele 6 nave nu se afla pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene sau ale SUA în momentul în care a intrat ori a ieșit din portul Constanța. Datele sunt clare:

▪️ DASHAN / MIANZIMU – a trecut ultima dată prin portul Constanța în august 2023 și a fost inclusă pe lista de sancțiuni în 2024;

▪️ CELINE – ultima trecere prin portul Constanța a fost la 14.10.2023, iar sancțiunile au fost impuse în octombrie 2025;

▪️ IRA / BELA – a intrat în portul Constanța la 12.03.2024 și a plecat la 15.03.2024; a fost inclusă pe lista de sancțiuni în 2025;

▪️ CROCO / ARIA – a intrat în portul Constanța în aprilie 2025 și a fost sancționată internațional la 21.05.2025;

▪️ SATNA – a intrat în portul Constanța la 12.01.2023, iar sancțiunile au fost impuse în mai 2025;

▪️ PAXMARIS – a trecut ultima dată prin portul Constanța la 08.09.2024 și a fost inclusă pe lista de sancțiuni în mai 2025. Aceasta este cronologia reală a evenimentelor din datele oficiale primite de la instituțiile statului. O navă nu poate fi acuzată că a încălcat sancțiuni care nu existau la momentul la care a operat într-un port. Faptele și datele contează. Întotdeauna”, este mesajul lui Miruță.

Postarea sa a fost făcută după ce spotmedia.ro a publicat un articol intitulat „Exclusiv Flota fantomă a Rusiei: 6 petroliere aflate sub sancțiuni ale Uniunii Europene și unul sub sancțiuni SUA au acostat în portul Constanța, conform monitorizării guvernului ucrainean”. În acel articol, scrie că 11 petroliere care transportau țiței din Rusia, fiind declarate ținte inamice de către guvernul ucrainean, au desfășurat operațiuni de transport în apele teritoriale și au acostat în porturi românești. 6 dintre aceste petroliere se află și sub sancțiunile UE, iar o navă, sub sancțiunile SUA:

Paxmaris/Black Sea Eagle, IMO: 9495832;

Satna/Guruduev, IMO: 9253234;

Croco/Caria Ka, IMO: 9327360;

Ira/Bela, IMO: 9270749;

Celine/Seal, IMO: 9252400;

Dashan/Mianzimu, IMO: 9299666.

Alte 5 petroliere din flota fantomă au acostat în Portul Constanța după ce au fost incluse pe lista de sancțiuni de război a Ucrainei, dar încă nu au primit interdicție din partea UE: