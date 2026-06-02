Mihai Teodorescu a fost desemnat director general al Portului Constanța. Cine este, ce studii are și ce avere deține

Mihai Teodorescu a fost desemnat director general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (CN APMC), după finalizarea procedurii de selecție organizate pentru conducerea uneia dintre cele mai importante companii strategice ale statului român. Numirea sa vine după perioada în care a exercitat funcția în regim de interimat, consolidându-și astfel poziția la conducerea Portului Constanța.

Procesul de selecție s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă. Depunerea dosarelor de candidatură s-a încheiat la data de 18 mai, iar competiția a atras mai mulți candidați cu experiență în administrația și mediul maritim constănțean.

Printre cei înscriși în cursă s-au aflat Daniel Georgescu, fost director al Canalelor Navigabile și actual director executiv al ACN, Mircea Banias, fost parlamentar și fost director general al CN APMC, Laurențiu Mironescu, consilier local și fost director al companiei, Octavian Duca, reprezentant al UMEX, Daniel Țăranu, din cadrul Autorității Navale Române, precum și Ionuț Rusu, consilier local municipal și fost viceprimar, alături de Mihai Teodorescu, care ocupa în acel moment funcția de director general interimar.

În urma etapei de evaluare, comisia a publicat lista scurtă a candidaților admiși la interviu, din care au fost eliminați Daniel Țăranu și Ionuț Rusu. Astfel, în faza finală a competiției au rămas Mihai Teodorescu, Mircea Banias, Laurențiu Mironescu, Daniel Georgescu și Octavian Duca.

Mihai Teodorescu a devenit director general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (CN APMC), poziție pe care a ocupat-o inițial în regim de interimat începând cu februarie 2024, iar ulterior a câștigat-o prin concurs, fiind desemnat oficial pentru un mandat complet de patru ani la finalul lunii mai 2026. Parcursul său profesional este caracterizat de o experiență extinsă în administrația publică și în companii de stat, cu activitate concentrată în special în zona Bucureștiului înainte de preluarea funcțiilor de la Constanța.

Înainte de a ajunge în structura de conducere a Portului Constanța, Mihai Teodorescu a deținut mai multe funcții importante în administrația publică și în mediul companiilor de stat din Capitală. A fost director executiv al Direcției Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului București, unde a avut responsabilități legate de gestionarea transportului public și monitorizarea infrastructurii rutiere. De asemenea, a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Eco Igienizare București SA și a activat ca director comercial în cadrul aceleiași structuri. În perioada anterioară, a lucrat și în cadrul fostei Regii Autonome de Transport București (RATB), unde a fost șef al Biroului Controlori, având atribuții de coordonare operațională.

Experiența sa include și participarea în consiliile de administrație ale unor companii importante din domeniul transporturilor și comunicațiilor, precum Metrorex SA și Telecomunicații C.F.R. SA, ceea ce i-a consolidat profilul în zona managementului public. Înainte de intrarea în administrația publică, Mihai Teodorescu a activat în mediul privat, unde a ocupat funcții de conducere în domeniul vânzărilor și turismului, fiind sales manager la Art Focus Studio și manager al departamentului corporate în cadrul agenției de turism Paralela 45.

Din punct de vedere academic, Mihai Teodorescu este inginer diplomat, absolvent al Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Ulterior, a urmat studii de masterat în Management Financiar Bancar la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, precum și un al doilea master în Drept Intern și Internațional în Afaceri, în cadrul aceleiași instituții. De asemenea, a absolvit Facultatea de Științe Juridice și Administrative, completându-și astfel pregătirea academică în domeniul juridic și economic.

Formarea sa profesională a fost completată de numeroase cursuri de specializare, printre care se numără programe de administrație europeană, diplomație publică, activitate consulară, managementul transportului public, audit intern și managementul negocierii. A urmat inclusiv un program de inițiere în activitate consulară la Centrul de Instruire al Ministerului Afacerilor Externe, precum și specializări în administrație europeană și diplomație în administrația publică la Institutul Național de Administrație. Potrivit datelor din CV, deține cunoștințe avansate de limba engleză și limba franceză.

Parcursul său profesional indică o carieră dezvoltată preponderent în zona administrației publice și a companiilor de stat, fără o specializare academică directă în domeniul maritim sau portuar, profilul său fiind orientat către management, științe economice, juridice și administrație publică.

Conform celor mai recente declarații de avere depuse de Mihai Teodorescu în calitatea sa de funcționar public și manager în companii de stat, patrimoniul acestuia este alcătuit în principal din bunuri imobile dobândite prin moștenire, economii bancare, obiecte de valoare și venituri provenite din mai multe indemnizații de conducere.

În ceea ce privește bunurile imobile, toate proprietățile menționate în documentele oficiale provin din moșteniri. Acestea includ un teren extravilan de 1.000 de metri pătrați situat în Tâncăbești, județul Ilfov, o casă de locuit cu o suprafață de 150 de metri pătrați aflată în localitatea Lipia, județul Ilfov, precum și un apartament de 47 de metri pătrați în București.

Pe lângă proprietățile imobiliare, Mihai Teodorescu deține și două autoturisme, conform declarațiilor oficiale. De asemenea, sunt consemnate bunuri dobândite prin moștenire, constând în bijuterii și alte obiecte de valoare, estimate la aproximativ 27.296 de euro.

Situația financiară declarată include economii în conturi și depozite bancare de aproximativ 157.000 de lei și 5.000 de euro. În plus, acesta a acordat un împrumut în nume personal în valoare de 15.500 de euro. În același timp, figurează și cu o datorie, reprezentată de un credit bancar de peste 68.000 de lei, cu scadență stabilită pentru anul 2025.