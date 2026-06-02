Nu doar România are probleme, investiții de 100 miliarde euro în energie regenerabilă în Germania și Europa întâmpină probleme

Extinderea lentă a rețelelor de distribuție a energiei electrice reprezintă un impediment semnificativ pentru tranziția energetică în Germania. Deficiențele în dezvoltarea infrastructurii blochează proiecte de energie regenerabilă cu o capacitate totală de 140 gigawați (GW), precum și sisteme de stocare pe baterii de 130 GW.

În prezent, capacitatea instalată eoliană onshore din Germania este de 69 GW, conform unui studiu realizat de compania scandinavă de consultanță și inginerie Afry. Studiul a fost comandat de rețeaua Beyond Fossil Fuels (BFF), o alianță europeană ce promovează renunțarea rapidă la combustibilii fosili.

România întâmpină de asemenea dificultăți similare în extinderea rețelelor de energie electrică, ceea ce afectează implementarea proiectelor de energie regenerabilă. Ritmul lent al autorizărilor și construcției de infrastructură limitează racordarea capacităților noi la rețea.

Aceste blocaje afectează în special parcurile eoliene și fotovoltaice, care au potențial semnificativ de dezvoltare în țară. Deși România a înregistrat progrese în creșterea capacităților regenerabile, lipsa unei infrastructuri adecvate de distribuție și întârzierile în modernizarea și extinderea rețelelor reprezintă obstacole majore.

În plus, investițiile în tehnologii de stocare a energiei sunt limitate din cauza capacității reduse a rețelelor de a integra astfel de sisteme. Aceasta poate încetini tranziția către un sistem energetic mai flexibil și mai eficient.

Raportul indică faptul că volumul investițiilor nefinalizate în Germania, generate de lipsa capacității rețelelor de distribuție, atinge 45 miliarde de euro. Cercetarea a inclus și alte șapte țări europene: Bulgaria, Cehia, Marea Britanie, Grecia, Italia, Polonia și Spania.

La nivelul acestor opt state, coada de așteptare pentru racordarea proiectelor la rețelele electrice însumează 375 GW pentru energie regenerabilă și 455 GW pentru sisteme de stocare pe baterii. Valoarea totală a investițiilor blocate în întreaga Europă este estimată la aproximativ 100 miliarde de euro.

Autoritățile din Germania și din alte țări europene analizează măsuri pentru accelerarea dezvoltării rețelelor de distribuție. Modernizarea infrastructurii este considerată esențială pentru valorificarea potențialului energiei regenerabile și pentru atingerea obiectivelor climatice.

În România, este necesară o coordonare mai bună între investitori, operatorii de rețea și autorități pentru a reduce timpii de racordare și a facilita implementarea proiectelor verzi. Investițiile în infrastructură și simplificarea proceselor administrative pot contribui la deblocarea proiectelor și la creșterea capacității regenerabile.

Întârzierea în extinderea și modernizarea rețelelor electrice reprezintă un obstacol comun în mai multe state europene, afectând investițiile și dezvoltarea energiei regenerabile. O soluție rapidă și eficientă este esențială pentru accelerarea tranziției energetice și pentru atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon.