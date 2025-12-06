Peste 60% dintre români consideră că prețul sistemelor de stocare reprezintă principalul obstacol în decizia de achiziție și instalare, deși majoritatea celor interesați apreciază importanța stocării energiei verzi, arată un studiu sociologic realizat pentru platforma despre-energie.ro, proiect susținut de companiile E.ON și Delgaz Grid.

Totodată, investiția într-un sistem de stocare ar fi, în mare măsură, determinată de posibilitatea de finanțare prin programe guvernamentale, conform răspunsurilor a 46,3% dintre participanți.

Pentru proprietarii de panouri fotovoltaice, bateriile sunt vitale, deoarece permit stocarea surplusului de energie produsă ziua pentru utilizare seara sau noaptea, cresc autoconsumul, reduc factura la energie, oferă independență și siguranță, sprijină stabilitatea rețelei electrice și deschid oportunități pentru participarea la piețe de flexibilitate și servicii energetice inteligente.

Studiul arată că aproape 9% dintre respondenți nu au informații despre beneficiile unui sistem de stocare, iar 24,3% spun că nu dispun de un spațiu adecvat pentru instalare.

Investiția într-un astfel de sistem ar fi influențată, în principal, de finanțarea prin programe guvernamentale, indică 46,3% dintre participanți. Reducerea facturii reprezintă un stimul pentru 30% dintre respondenți, iar pentru 19% unul dintre avantajele principale este independența față de rețeaua electrică.

În privința bugetului estimat pentru un sistem complet (panouri + baterii), 41% dintre participanți consideră că suma necesară este sub 5.000 de euro, 37% estimează între 5.000 și 10.000 de euro, 14% între 10.000 și 15.000 de euro, iar aproape 8% cred că ar avea nevoie de peste 15.000 de euro.

Rezultatele indică o piață cu potențial de creștere, dar și o nevoie importantă de informare și sprijin financiar pentru accelerarea adoptării sistemelor de stocare în România.

Datele E.ON confirmă că, deși investiția inițială poate fi ridicată, sistemele de stocare aduc economii semnificative pe termen lung. Bateria transformă panourile solare dintr-o sursă intermitentă de energie într-un sistem inteligent, stabil și eficient, reprezentând un pas logic către autonomie, eficiență economică și implicare activă în tranziția energetică.

Despre-energie.ro

Platforma despre-energie.ro, un proiect susținut de companiile E.ON și Delgaz Grid, a fost lansată în anul 2020 cu obiectivul de a deveni, pentru consumatorii de electricitate și gaze, una dintre principalele surse de informare și, în același timp, de explicare, într-un limbaj clar și accesibil, a evoluțiilor relevante și de impact de pe piața de energie, dar și să îi ghideze pe cititori în drumul prin acest univers complex astfel încât să poată lua decizii corecte privind tot ceea ce ține de energia și sursele de energie din propriile gospodării.