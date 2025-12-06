Ca urmare a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina, un grup energetic major din Republica Moldova a fost deconectat, iar liniile de interconexiune funcționează aproape la capacitate maximă. Din această cauză, Moldelectrica a cerut sprijin de urgență din partea României pentru a asigura stabilitatea rețelei în următoarele ore.

„Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energeric important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore. Aceasta va menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și va preveni eventuale suprasarcini. Totodată, îndemnăm cetățenii Republicii Moldova să consume energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină și eventuale deconectări. Monitorizăm în permanență evoluțiile și vom reveni cu informații suplimentare atunci când situația o va impune”, a informat Moldelectrica.

Întreprinderea de stat Moldelectrica gestionează transportul și operarea sistemului național de energie electrică din Republica Moldova, acționând ca operator al sistemului de transport (TSO). Compania coordonează transportul, dispecerizarea centralizată și funcționarea rețelelor de înaltă tensiune și se află în proces de transformare într-o societate pe acțiuni pentru a se moderniza și a se alinia la standardele europene.

Referitor la impactul asupra României, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), a precizat că este posibil să crească livrările de energie electrică din România către Republica Moldova.

„Dar livrările nu vor depăși cotele contractuale. N-ar trebui să fie o problemă pentru România”, a declarat Chisăliță pentru „Adevărul”.

Acesta a explicat că problema majoră pe care o are acum R. Moldova este legată de consumul foarte mare la orele de vârf. „De-asta au făcut apel la populație să consume energia electrică în mod rațional. Trebuie să scadă consumul la orele de vârf”, a explicat expertul.

Operatorii de transport și de sistem, Transelectrica și Moldelectrica, au încheiat acorduri care facilitează alocarea de capacitate pentru tranzacțiile comerciale de energie electrică pe interconexiunea dintre România și Republica Moldova.

Pe 16 martie 2022, sistemele electrice din Ucraina și Republica Moldova au fost sincronizate cu rețeaua europeană de energie electrică.