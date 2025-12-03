Guvernul României a prezentat miercuri, 3 decembrie, un tablou amplu al intervențiilor derulate în ultimele zile pentru sprijinirea comunităților afectate de problemele grave apărute în furnizarea apei potabile și menajere în județele Prahova și Dâmbovița.

Executivul subliniază că, încă de la declanșarea situației de urgență, premierul Ilie Bolojan a coordonat direct acțiunile instituțiilor responsabile, menținând o comunicare permanentă cu ministerele, autoritățile locale și structurile operative implicate în gestionarea crizei. Miza principală a fost sprijinirea imediată a populației, prevenirea unor efecte în lanț – inclusiv asupra alimentării cu energie sau asupra funcționării unităților sanitare – și stabilizarea sistemului de tratare și distribuție a apei în zonele afectate.

Executivul arată, într-un comunicat detaliat, că ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei și Sănătății, împreună cu instituțiile pentru situații de urgență, și-au coordonat eforturile pentru a limita impactul avariilor și al scăderii accentuate a calității apei brute captate în zona barajului Paltinu.

Potrivit Guvernului, intervențiile au vizat atât partea operativă – livrarea de apă către populație, instalarea echipelor de monitorizare, manevre hidrotehnice – cât și secvența administrativă, ce cuprinde controale, verificări ale operatorului local și convocarea structurilor județene pentru situații de urgență. Vezi aici raportul complet.

Guvernul subliniază că primele măsuri au fost dispuse în regim de urgență la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocat de premierul Ilie Bolojan în intervalul 30 noiembrie – 3 decembrie 2025.

În urma acestor decizii, Inspectoratele pentru Situații de Urgență din Prahova și Dâmbovița au distribuit gratuit 541.954 litri de apă potabilă, îmbuteliată sau menajeră. Din acest total, 379.554 de litri au ajuns la comunitățile din Prahova, cel mai grav afectat județ, iar 162.400 de litri au fost furnizați populației din Dâmbovița.

Executivul explică faptul că modul de distribuire a apei a fost stabilit în funcție de necesitățile fiecărei localități, de accesul la rețea și de situația sanitară din teren. Punctele de distribuție au fost suplimentate, iar în unele zone s-a mers cu autospeciale mobile pentru a ajuta comunitățile aflate în situații critice.

La nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), încă din 29 noiembrie, a fost activată o celulă operativă care a funcționat continuu. Din aceasta au făcut parte conducerea MMAP, reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), experți ai Administrației Bazinale Buzău–Ialomița, specialiști Hidroelectrica, echipe de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, hidrologi, hidrotehnicieni și personal tehnic.

Echipele au evaluat în timp real nivelurile și turbiditatea apei, au analizat posibilitățile de deviere a debitelor către Stația de Tratare Voila și au asigurat măsurători continue.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a deplasat personal în zona Paltinu pentru verificări directe, iar secretarul de stat pentru ape, Elena Tudose, a asistat pe teren echipele tehnice atât la baraj, cât și la Stația Voila. Potrivit Guvernului, specialiștii ANAR și ABA au rămas în teren 24 de ore din 24 pentru monitorizarea evoluțiilor.

Eforturile au vizat corelarea în timp real a debitului evacuat, a turbidității și a capacității ESZ Prahova de a relua tratarea apei în condiții de siguranță. Reprezentanți MMAP, ANAR și ABA au intrat frecvent în ședințe operative cu primarii din localitățile afectate, cu reprezentanți ai ESZ Prahova, Hidroelectrica și OMV Petrom, actualizările fiind făcute chiar și din oră în oră.

După evaluări succesive, echipele tehnice au decis câteva măsuri imediate care, potrivit Executivului, au fost esențiale pentru evitarea unei crize prelungite. Printre acestea se numără:

deschiderea golirii de semiadâncime, la 1 decembrie, ora 12:00, pentru a permite asigurarea unui debit constant către priza ELSID;

stabilirea unui debit optim de 3 m³/s pentru alimentarea lacului de priză al Stației Voila;

reconfigurarea traseului de tranzitare a apei prin instalațiile Hidroelectrica, astfel încât apa să ajungă mai rapid în lacul de priză;

instruirea ESZ Prahova pentru reluarea procesului de tratare imediat ce turbiditatea scade sub limitele legale.

Guvernul precizează că ANAR a efectuat manevra tehnică de deschidere controlată, iar ABA a monitorizat permanent turbiditatea. Specialiștii SGA au prelevat probe succesive, iar Hidroelectrica a pus la dispoziție echipe tehnice pentru operarea instalațiilor energetice necesare transferului debitelor.

De asemenea, MMAP și ANAR au instituit un sistem de raportare strict, actualizările tehnice fiind transmise o dată la șase ore și, în cazuri speciale, în intervale și mai scurte. Prefecturile și autoritățile locale au fost informate continuu.

Executivul subliniază că, în paralel cu intervențiile tehnice, au fost dispuse măsuri administrative și de control. Corpul de Control al MMAP a fost trimis la operatorul ESZ Prahova pentru verificarea modului în care au fost gestionate rezervele tehnice, conducta de aducțiune, bazinul de apă curată și procedurile de informare a autorităților.

Ministerul a solicitat ANAR identificarea unor variante de accelerare a lucrărilor la GF2 în regim de urgență și a stabilit obligația transmiterii actualizărilor tehnice către MMAP în maximum 60 de minute de la fiecare raport din teren.

Guvernul anunță că lacul de priză Voila este în curs de alimentare, cu un debit constant de 3 m³/s, iar turbiditatea este monitorizată continuu. Tratarea apei va putea fi reluată doar după ce nivelul turbidității scade sub limita sanitară. Specialiști ANAR se află în teren la barajul Paltinu, la priza ELSID, la lacul de priză și la Stația Voila.

Estimarea tehnică este că furnizarea apei potabile către populație poate fi reluată în cel mult șase zile, în funcție de evoluția naturală a parametrilor și de capacitatea ESZ Prahova de a restabili complet tratamentul.

La nivelul Ministerului Energiei, în 2 decembrie, a avut loc o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, convocată de ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan. Discuțiile s-au axat pe evaluarea situației alimentării cu apă, identificarea riscurilor și stabilirea măsurilor pentru stabilizarea sistemului.

Secretarul de stat Casian Nițulescu și directorul Transelectrica, Virgiliu Ivan, au dat asigurări că alimentarea cu energie electrică nu este afectată nici la nivelul județului, nici la nivel național, chiar dacă centrala electrică de la Brazi a fost oprită temporar.

Au fost transmise recomandări ferme pentru operatorii implicați în alimentarea cu apă, privind creșterea numărului de echipe operative și pregătirea pieselor necesare pentru intervenții rapide.

Ulterior ședinței, operatorului de distribuție a energiei i-au fost transmise dispoziții operative prin care s-a decis:

anularea lucrărilor programate în instalațiile de 110 kV și medie tensiune până pe 8 decembrie,

mobilizarea accelerată a echipelor de intervenție, pentru a interveni rapid în caz de avarie.

Guvernul afirmă că Sistemul Energetic Național a fost stabilizat, că eventualele riscuri au fost eliminate și că producția lipsă de la centrala Brazi a fost acoperită integral prin mecanisme de piață.

Au fost analizate prognozele meteorologice, fără a fi identificate fenomene care să genereze consum excesiv. În paralel, au fost evaluate capacitățile disponibile ale CE Oltenia, fiind repus în funcțiune Grupul 6 de la Rovinari, iar stocurile de cărbune depășesc 553.000 de tone. Hidroelectrica are rezerve de peste 71%, iar CET Paroșeni este pregătit pentru pornire dacă situația o impune.

În privința rafinăriei Petrobrazi, Guvernul subliniază că aceasta funcționează normal, fiind asigurate 94 l/s pentru necesarul de apă industrială, peste cerințele minime de 61 l/s. Un bypass suplimentar a fost finalizat.

Centrala de la Brazi va putea fi repornită imediat ce debitul necesar răcirii revine în parametri, estimarea fiind data de 8 decembrie.

Pe partea medicală, Ministerul Sănătății coordonează intervențiile în cele cinci spitale afectate de lipsa alimentării cu apă: Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumofiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza. Aceste unități aveau 378 de pacienți internați și 1.260 de angajați la data de 2 decembrie.

Inspecția Sanitară de Stat monitorizează parametrii sanitari și controlează calitatea microbiologică. Pentru continuitatea îngrijirilor, a fost activat mecanismul de suport cu spitale din București, precum SUUB, Bagdasar-Arseni, Elias și Grigore Alexandrescu, toate pregătite să preia pacienți în caz de necesitate. Celula de criză de la Ministerul Sănătății funcționează permanent.

În final, Guvernul transmite că ministerele și instituțiile responsabile rămân mobilizate până la normalizarea completă a situației și că prioritatea continuă să fie sprijinirea populației, protejarea infrastructurii critice și revenirea la o furnizare stabilă a apei în județele afectate.