Premierul Ilie Bolojan a făcut miercuri o oprire la Budapesta, pe traseul către Viena, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la discuție fiind prezent și liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Conform Guvernului României, întâlnirea a avut ca temă principală cooperarea trilaterală România–Ungaria–Austria în vederea dezvoltării și modernizării interconectărilor din sectorul energiei electrice, într-un context regional considerat tot mai sensibil din punct de vedere strategic și economic.

Potrivit mesajului transmis de Executiv, premierul ar fi descris discuțiile de la Budapesta drept unele pragmatice, axate pe modul în care cele trei state pot lucra împreună pentru consolidarea liniilor de interconectare electrică, atât la nivel bilateral, cât și în toată regiunea Europei Centrale.

Oficialii au subliniat că actualele provocări din piața energetică, alături de volatilitatea prețurilor, impun o colaborare strânsă între statele vecine care folosesc infrastructuri interdependente.

„Am avut astăzi o discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, despre modul în care trebuie să lucrăm împreună pentru a întări interconectările de energie electrică între România și Ungaria și, în continuare, în întreaga regiune, inclusiv cu Austria”, este mesajul transmis de Ilie Bolojan prin intermediul paginii de Facebook a Guvernului României.

Întâlnirea de la Budapesta a precedat vizita oficială pe care premierul Ilie Bolojan urmează să o efectueze, miercuri și joi, la Viena, la invitația cancelarului federal al Austriei, Christian Stocker. Guvernul a transmis anterior că deplasarea în Austria include atât discuții politice la nivel înalt, cât și întâlniri economice, menite să consolideze relațiile bilaterale și să impulsioneze cooperarea în domenii considerate prioritare pentru ambele țări.

Agenda premierului la Viena cuprinde întrevederi cu cancelarul Christian Stocker, care va fi însoțit de ministrul federal pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Plakolm, de ministrul Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, precum și de ministrul Finanțelor, Markus Marterbauer.

Potrivit Guvernului, sunt prevăzute discuții tête-à-tête, convorbiri în format larg și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac, la care vor participa reprezentanți ai mediului de afaceri din România și Austria. De asemenea, premierul va participa la recepția de Ziua Națională a României organizată de Ambasada României la Viena.

Executivul a explicat că obiectivul principal al vizitei este consolidarea relațiilor bilaterale atât din punct de vedere politico-diplomatic, cât și din punct de vedere economic, într-un context regional marcat de provocări semnificative. Reprezentanții Guvernului au afirmat că se urmărește o coordonare mai strânsă în plan european și regional, precum și extinderea cooperării economice în domenii cu potențial de investiții crescute pe ambele piețe.

Un alt subiect esențial al discuțiilor îl reprezintă sprijinul Austriei pentru procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Guvernul a subliniat că acest dosar este esențial pentru modernizarea administrației și creșterea credibilității economiei românești la nivel internațional.

Dimensiunea energetică a vizitei este considerată una prioritară. Reprezentanții Guvernului au transmis că asigurarea unor prețuri accesibile la energia electrică pentru populație și competitive pentru mediul de afaceri rămâne o preocupare centrală a Cabinetului.

În acest sens, este considerată crucială îmbunătățirea interconectărilor energetice dintre statele din regiune, subiect pe care premierul îl va discuta cu cancelarul austriac.

„Asigurarea unor preţuri accesibile ale energiei electrice pentru populaţie şi competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României. Un element important în această direcţie îl reprezintă îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker. Pentru a face progrese reale, este însă esenţial să avem un dialog deschis şi cu vecinii direct implicaţi şi afectaţi de funcţionarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice”, a precizat Guvernul României.

Premierul este însoțit în Austria de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și de secretarul de stat Dragoș Hotea, o delegație relevantă pentru temele sensibile din agenda vizitei.

Reamintim că, în luna iulie a acestui an, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la București cu Viktor Orban, într-o discuție concentrată pe creșterea schimburilor comerciale și pe dezvoltarea unor proiecte comune de infrastructură, în special în domeniul interconectărilor.

Atunci, premierul ungar ar fi apreciat stilul pragmatic și experiența lui Ilie Bolojan, sugerând că acestea oferă României premise solide pentru a depăși dificultățile economice ale momentului.

Tot în cadrul vizitei din iulie, premierul României a prezentat principalele direcții ale poziției țării în Uniunea Europeană, subliniind că România își dorește o relație constructivă și echilibrată cu Ungaria, bazată pe cooperare regională reală, rezultate concrete și un dialog pragmatic în fața provocărilor comune.