În ultimii ani, piața energetică din Uniunea Europeană a trecut prin creșteri dramatice urmate de o stabilizare a prețurilor în 2024–2025. Chiar dacă prețurile angro la energie s-au redus considerabil după vârful din 2022, consumatorii nu beneficiază încă pe deplin de aceste ieftiniri.

Atât Ursula von der Leyen, cât și Comisia Europeană semnalează diferența majoră dintre costurile reale de producție și sumele plătite de cetățeni. Potrivit oficialilor europeni, taxele, accizele și alte contribuții naționale continuă să mențină facturile la un nivel ridicat în multe state membre.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță confirmă situația: „Pe piața angro (piața furnizorilor), gazele și energia electrică sunt mai ieftine decât în perioada de criză, însă structura de taxare diferă de la un stat membru la altul. În unele țări, guvernele au majorat taxele și contribuțiile pentru a acoperiri de costuri bugetare, a finanța tranziția energetică (surse regenerabile) și a compensa schemele de sprijin acordate în timpul crizei energetice”.

Analiza realizată de Asociația Energia Inteligentă arată că, în România, taxele au crescut considerabil din 2020 încoace, ceea ce atenuează impactul scăderii prețurilor din piață. Conform datelor prezentate de Dumitru Chisăliță:

-TVA-ul plătit de consumatorii casnici este de patru ori mai mare decât în 2020;

-acciza este mai mare cu 0,2 ori față de acum cinci ani;

-contribuția de cogenerare s-a dublat;

-valoarea certificatelor verzi suportate de consumatori a crescut cu 0,1 ori.

Astfel, deși energia ajunge mai ieftină la furnizori, consumatorii finali sunt în continuare împovărați de componenta fiscală.

Comisia Europeană consideră că guvernele trebuie să acționeze nu doar asupra mecanismelor de piață, ci și asupra structurii fiscale. Printre recomandările formulate se numără:

-reducerea TVA la energie;

-diminuarea sau eliminarea taxelor care nu au rol esențial;

-recalibrarea contribuțiilor care încarcă factura fără justificare reală;

-armonizarea regulilor de taxare la nivel european pentru a evita diferențe majore între state.

Scopul, spun oficialii europeni, este ca populația și firmele să simtă direct ieftinirile din piața energetică.

Estimările pentru semestrul I din 2025 arată că taxele reprezintă o parte semnificativă din costul final. Chisăliță atrage atenția că „Chiar dacă creșterea productivității muncii și a eficienței cheltuielilor este deosebit de importantă, acestea aduc cele mai mici aporturi asupra reducerii costurilor și eventual al prețului la gaze și energie. Diminuarea taxelor și accizelor este măsura care poate reduce cu adevărat semnificativ și imediat prețul la consumatorul final”.

Potrivit expertului, reducerea TVA la jumătate ar avea efecte imediate: „O reducere la jumătate a TVA ului din facturile la gaze și energie ar aduce o reducere a cheltuielilor cu 600 – 1300 lei pentru un imobil”. El subliniază că o parte din sumele economisite la buget ar trebui direcționate către protejarea consumatorilor vulnerabili.