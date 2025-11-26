Montarea corectă a termostatului de la centrală nu este doar un detaliu tehnic, ci un factor esențial pentru confortul termic din locuință și pentru optimizarea consumului de energie. Termostatul funcționează ca „creierul” sistemului de încălzire: el monitorizează temperatura din cameră și decide când centrala trebuie să pornească sau să se oprească.

Senzorul intern al termostatului citește constant aerul din jur. Atunci când temperatura scade sub valoarea setată, dispozitivul trimite un semnal către centrală pentru a declanșa încălzirea. Odată ce temperatura dorită este atinsă, centrala se oprește automat.

Dacă termostatul nu este poziționat corect, acesta poate transmite informații eronate despre temperatura reală din casă, determinând centralele să pornească sau să se oprească nepotrivit. Rezultatul este un disconfort termic, fluctuații de temperatură și facturi mai mari la încălzire.

Experții recomandă montarea termostatului într-o încăpere centrală, folosită frecvent, cum ar fi livingul. Aici temperatura tinde să fie mai constantă, iar fluxul natural de aer ajută senzorul să ofere citiri precise.

Înălțimea de montare este la fel de importantă: între 1,2 și 1,5 metri de la podea. Aceasta permite citirea temperaturii reale, evitând aerul rece de la nivelul inferior al camerei sau aerul cald acumulat aproape de tavan. Este indicat să fie montat pe un perete interior, ferit de influența temperaturilor exterioare.

Există locuri care pot altera citirea termostatului și, implicit, funcționarea centralei:

Lângă surse de căldură, precum calorifere, șeminee sau aparate electrice mari.

Aproape de geamuri, uși sau zone expuse curenților de aer rece.

În băi, bucătării sau holuri reci, unde temperatura și umiditatea fluctuează rapid.

Pe peretele direct expus luminii soarelui sau lângă aparatele de aer condiționat.

Montarea în aceste locuri poate determina porniri și opriri frecvente ale centralei și consum inutil de energie.

Termostatul trebuie să rămână liber, fără a fi acoperit de mobilier, perdele sau alte obiecte decorative, pentru ca senzorul să funcționeze corect. Este important să alegi un model adaptat nevoilor locuinței, deoarece modelele moderne permit programarea temperaturii pe intervale orare și pot ajusta automat ciclurile centralei.

Schimbările bruște de temperatură trebuie evitate; creșterile treptate contribuie la un consum mai redus de energie. În locuințele cu încălzire în pardoseală, montarea corectă a termostatului devine și mai esențială, deoarece pardoseala păstrează căldura mai mult timp și poate influența ritmul de funcționare al centralei.