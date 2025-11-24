Administraţia Naţională de Meteorologie a anunţat că atenţionarea intră în vigoare la ora 3:00 şi rămâne valabilă până miercuri dimineață, la ora 8:00. Sunt incluse 16 judeţe din Banat, sudul Crişanei, Carpaţii Meridionali, Carpaţii Occidentali şi litoralul.

În Banat şi în sudul Crişanei, rafalele vor atinge 55…65 km/h, iar pe litoral, începând din după-amiaza zilei de marţi, sunt așteptate intensificări de 50…55 km/h. În zonele montane înalte, vântul va sufla tare, cu 70…80 km/h, iar la altitudini ce depășesc 1.700 de metri pot fi atinse 90…110 km/h.

În restul țării, intensificările vântului vor fi izolate, cu viteze de 40…50 km/h.

Județele vizate de avertizare

Sunt afectate județele Arad, Timiș și Caraș-Severin integral, iar parțial Alba, Argeș, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Tulcea și Vâlcea.

Potrivit prognozei ANM valabile până la 30 noiembrie, ultimele zile ale lunii aduc fluctuaţii de temperatură. În 24–25 noiembrie, vestul țării se va încălzi ușor, în timp ce în rest valorile rămân apropiate de cele anterioare.

Vor fi ploi slabe în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, iar la munte se vor semnala lapoviță și ninsoare. Maximele vor varia între 3 și 12 grade, iar minimele între -3 și 10 grade, cu temperaturi mai scăzute, de până la -7 grade, în depresiunile din estul Transilvaniei.

Între 25 și 26 noiembrie, vremea continuă să se încălzească la nivel național. Cerul rămâne variabil, iar ploi slabe pot apărea în jumătatea vestică. La altitudini mari se mențin precipitațiile mixte.

Maximele vor urca la 8–17 grade, iar minimele vor fi cuprinse între -2 și 12 grade.

În intervalul 26–27 noiembrie, estul și sud-estul se încălzesc suplimentar, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile scad. Cerul va fi temporar noros, cu ploi slabe în sud și la munte.

Se vor înregistra maxime între 6 și 19 grade și minime între -4 și 11 grade.

La finalul lunii, între 27 și 30 noiembrie, valorile termice scad treptat până la niveluri normale pentru această perioadă, apoi vor crește din nou. Precipitațiile apar izolat, predominant în sud-est.

În Capitală, vremea rămâne liniștită. În primele zile ale intervalului, maximele vor fi în jur de 10–11 grade, apoi vor crește treptat până la 14–16 grade. Spre finalul lunii sunt posibile ploi slabe, iar temperaturile vor rămâne apropiate de mediile normale pentru sfârșit de noiembrie.