Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), între 22 noiembrie, ora 10:00, și 24 noiembrie, ora 10:00, se vor înregistra precipitații în cea mai mare parte a țării. În special, în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și vestul Carpaților Meridionali se vor acumula cantități de apă de 20–30 l/mp, iar izolat acestea pot depăși 40 l/mp.

Meteorologii anunță că, în noaptea de sâmbătă spre duminică (22/23 noiembrie), în Câmpia de Vest, în Transilvania și în nord-vestul Moldovei vor apărea precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare, iar izolat se pot forma depuneri de polei, urmând ca ninsoarea slabă să se mențină ulterior. La munte, ninsorile vor deveni predominante, cu acumulări de zăpadă mai ales pe creste.

Vântul va înregistra intensificări, cu viteze de 45–50 km/h în regiunile sud-estice pe parcursul zilei de sâmbătă și pe timpul nopții în zonele nord-vestice și centrale. În zona înaltă a Carpaților Meridionali se vor înregistra rafale de peste 80–90 km/h.

Potrivit ANM, vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, urmând ca duminică să se răcească și în restul țării, iar de duminică spre luni temperaturile minime vor fi negative, mai ales în jumătatea vestică.

Pentru intervalul 22 noiembrie, ora 10:00 – 23 noiembrie, ora 10:00, a fost emisă o avertizare cod galben. În zonele montane din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu, precipitațiile vor începe sub formă de ploaie, transformându-se treptat, mai ales seara și noaptea, în lapoviță și ninsoare, cu acumulări de 25–30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.