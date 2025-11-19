A nins abundent în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în zone joase din Moldova și Transilvania, unde s-a depus un strat semnificativ de zăpadă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În zona montană, ninsorile au fost și mai consistente, determinând intervenția utilajelor de deszăpezire încă de miercuri dimineață.

Deși temperaturile scăzute și precipitațiile persistă astăzi, meteorologii anunță o încălzire accentuată a vremii începând de joi, cu valori ce vor ajunge chiar la 15 grade Celsius în multe regiuni.

Ninsorile au fost puternice în special în zona montană înaltă, unde stratul de zăpadă a crescut rapid în cursul nopții. ANM a transmis că, după o primă evaluare, cea mai mare creștere a stratului s-a înregistrat în Carpații Meridionali, zona cu altitudini ridicate.

Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, a subliniat însă că un element important este și faptul că a nins pentru prima dată în acest sezon în zone joase din Moldova și Transilvania. Acolo, stratul de zăpadă a atins 4-5 centimetri în Moldova și aproximativ 9 centimetri în estul Transilvaniei, în special în zona Miercurea Ciuc.

La ora 8:00, la Vârful Omu erau măsurați 83 de centimetri de zăpadă, un strat considerat deosebit de consistent pentru luna noiembrie. Acesta ar putea să scadă în zilele următoare, ca urmare a variațiilor de temperatură prognozate.

„Creșterea cea mai importantă a stratului, la o primă estimare, o avem pentru zona Carpaților Meridionali – evident, zona cea mai înaltă a acestora, dar mai important decât creșterea grosimii stratului pe creste cred că este faptul că a nins pentru prima oară în acest sezon în zone joase din Moldova și Transilvania, cu un strat depus de circa 4-5 centimetri în Moldova, spre 9 centimetri în partea de est a Transilvaniei, la Miercurea Ciuc. La ora 8:00 se măsurau la Vârful Omu 83 de centimetri. Deci, un strat foarte consistent pentru luna noiembrie, dar care va mai scădea, probabil, în zilele viitoare, pentru că vom avea schimbări, variații în regimul temperaturilor”, a explicat Florinela Georgescu pentru Digi24.

Meteorologii au estimat că valul de frig și ninsori se va diminua începând de joi. Conform ANM, miercuri va rămâne o zi rece în toate regiunile, însă de joi temperaturile vor avea o creștere semnificativă, revenind la valori cuprinse între 10 și 15 grade Celsius în multe zone.

Pentru vineri există posibilitatea ca în Dobrogea să fie înregistrate chiar valori de 20 de grade. În acest context, Florinela Georgescu spune că ninsorile vor continua doar la altitudini foarte mari, în timp ce în alte regiuni vor mai fi posibile doar episoade de ploaie, în special în sudul țării, dar și pe arii restrânse în est și în vest.

„După ziua de astăzi (n.r. miercuri), care va fi mai rece în toate regiunile țării, de mâine (n.r. joi) temperaturile vor crește. Va fi o creștere pronunțată, astfel încât ne vom întoarce la temperaturi, mâine, de peste 10-15 grade Celsius în multe zone ale țării, după ce astăzi așteptăm maxime doar între 4 și 11 grade, iar vineri posibil să înregistrăm și valori de 20 de grade în Dobrogea. Însă sigur va exista o creștere a temperaturilor peste tot în țară. Până atunci, în aceste condiții de creștere a temperaturilor, nu mai așteptăm să mai ningă decât în zonele montane cele mai înalte. În schimb, vor mai fi episoade cu ploaie astăzi, în special în partea de sud a țării, pe arii mai restrânse în est, în Moldova, dar și în vest, în Banat”, a mai transmis Florinela Georgescu.

Între timp, drumarii au intervenit miercuri dimineață în zonele montane pentru degajarea carosabilului, având în vedere ninsorile abundente și temperaturile scăzute.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova a anunțat că pe DN 67C, în zona montană, Secția Drumuri Naționale Târgu Jiu acționează cu utilaje dotate cu lamă și material antiderapant pentru a combate efectele fenomenelor meteo.

Drumarii au recomandat șoferilor să evite deplasarea în zonele afectate dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

ANM a actualizat marți prognoza, anunțând vreme rece, precipitații mixte și ninsori în Transilvania și Moldova. Sunt estimate straturi de zăpadă între 2 și 6 centimetri, iar izolat între 10 și 12 centimetri. La munte, stratul nou de zăpadă ar putea ajunge la 15 centimetri.