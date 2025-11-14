Prognoza agrometeorologică 15 noiembrie – 21 noiembrie
Caracteristici meteorologice
Sub aspect termic, intervalul se va caracteriza printr-o vreme mai caldă decât în mod obişnuit, în aproape toată ţara. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 2…17°C, mai ridicată cu 1…8°C în raport cu mediile multianuale, în majoritatea regiunilor agricole. Temperatura maximă a aerului se va încadra între 7…21°C, în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Temperatura minimă a aerului va oscila între -3…14°C la scara întregii ţări.
Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm va fi cuprinsă între 5…16°C în cea mai mare parte a ţării, limite favorabile desfăşurării ritmurilor de creştere şi dezvoltare ale culturilor de toamnă. Se întrevăd precipitaţii sub formă de ploi locale, fiind însoţite de intensificări temporare ale vântului, iar izolat cantităţile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol, îndeosebi în vestul, nordul şi centrul ţării. De asemenea, în zonele joase şi de luncă se va produce ceaţă, asociată cu burniţă.
Caracteristici agrometeorologice
Rezerva de umiditate a solului
În cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-50 cm se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în aproape toată țara. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată), se vor înregistra în Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Crișana, izolat în nord-vestul și estul Transilvaniei, nord-vestul Banatului.
Starea de vegetație a culturilor agricole
Ca urmare, ritmurile de creştere şi dezvoltare ale culturilor de toamnă vor evolua în general normal, în cea mai mare parte a zonelor agricole. Starea de vegetaţie a culturilor de toamnă înfiinţate în epoca optimă va fi bună şi medie, respectiv medie şi slabă în semănăturile efectuate tardiv şi pe arealele agricole cu deficite de umiditate în sol din vestul ţării.
În sudul, estul şi vestul ţării, cultura de rapiţă va înregistra formarea rozetei de frunze (7-12 frunze). La speciile pomicole şi viticole se va putea definitiva faza de maturare a lemnului/coardelor, înregistrându-se predominant îngălbenirea şi căderea fiziologică a frunzelor, în aproape toate plantaţiile.
Cerealierele de toamnă (orz şi grâu) vor parcurge germinarea (75-100%), răsărirea (50-100%) şi formarea frunzei a treia (20-100%), precum şi începutul înfrăţirii (10-20%), în special în zonele de câmpie.
În general, condiţiile agrometeorologice prognozate vor permite continuarea lucrărilor agricole în câmp (arături, întreţinerea plantaţiilor pomi-viticole, fertilizări, etc.), cu excepţia zilelor cu precipitaţii.
Recomandări de specialitate:
- finalizarea lucrărilor de eliberare a terenurilor de resturile vegetale;
- efectuarea arăturilor adânci de toamnă, pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului;
- administrarea îngrăşămintelor minerale complexe la speciile de toamnă
înfiinţate în epoca optimă;
- efectuarea lucrărilor de întreţinere în vii şi livezi (arături, aplicarea
îngrăşămintelor organice, tăieri de întreţinere, etc.).
Primele ninsori ar putea apărea în luna noiembrie, potrivit ANM
Meteorologii ANM spun că, în medie, temperaturile ar putea fi ușor peste normal în următoarele săptămâni, cu posibile ninsori în zonele joase și perioade scurte de ger. Luna ianuarie va rămâne, în general, cea mai rece lună.
„Din punctul de vedere al temperaturilor, posibil ca, în medie, acestea să fie mai ridicate decât normalul, vedem că ţara noastră se încadrează în zona posibilei abateri de 1-2 grade faţă de media climatologică. Este o abatere relativ mică şi aceasta ne arată în clar mai degrabă posibilitatea să avem o evoluţie mai aproape de normal, ceea ce am şi avut până acum în luna noiembrie şi este foarte posibil să continuăm în aceeaşi notă.
Trebuie să spun că un normal pentru luna noiembrie nu exclude probabilitatea ca pe durate scurte, vremea să fie mai severă. În luna noiembrie pot apărea primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, deci să apară primele ninsori în zonele joase. Pe de altă parte, este posibil ca, în nopţile cele mai reci, temperaturile să coboare sub -10 grade C, adică să fie ger, lucru care, de asemenea, s-a întâmplat deja.
Media climatologică arată probabilitatea ca, în perioadele cele mai reci, să avem episoade de ger cu temperaturi ce pot coborî spre -20 de grade Celsius. Pe de altă parte, precipitațiile din decembrie ar putea fi mai degrabă sub formă de lapoviță și ninsoare. În situațiile în care Marea Mediterană își extinde influența spre România, este posibil să înregistrăm și 50-60 de litri pe metru pătrat.
Luna ianuarie rămâne, în medie, cea mai rece din an, cu maxime între -3 și 4 grade și minime între -12 și -3 grade Celsius. Deși ultimele ierni au fost mai blânde, aproape în fiecare an s-au înregistrat scurte perioade cu temperaturi foarte scăzute”, a explicat Florinela Georgescu, reprezentantă a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
