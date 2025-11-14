Sub aspect termic, intervalul se va caracteriza printr-o vreme mai caldă decât în mod obişnuit, în aproape toată ţara. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 2…17°C, mai ridicată cu 1…8°C în raport cu mediile multianuale, în majoritatea regiunilor agricole. Temperatura maximă a aerului se va încadra între 7…21°C, în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Temperatura minimă a aerului va oscila între -3…14°C la scara întregii ţări.

Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm va fi cuprinsă între 5…16°C în cea mai mare parte a ţării, limite favorabile desfăşurării ritmurilor de creştere şi dezvoltare ale culturilor de toamnă. Se întrevăd precipitaţii sub formă de ploi locale, fiind însoţite de intensificări temporare ale vântului, iar izolat cantităţile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol, îndeosebi în vestul, nordul şi centrul ţării. De asemenea, în zonele joase şi de luncă se va produce ceaţă, asociată cu burniţă.

În cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-50 cm se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în aproape toată țara. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată), se vor înregistra în Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Crișana, izolat în nord-vestul și estul Transilvaniei, nord-vestul Banatului.

Ca urmare, ritmurile de creştere şi dezvoltare ale culturilor de toamnă vor evolua în general normal, în cea mai mare parte a zonelor agricole. Starea de vegetaţie a culturilor de toamnă înfiinţate în epoca optimă va fi bună şi medie, respectiv medie şi slabă în semănăturile efectuate tardiv şi pe arealele agricole cu deficite de umiditate în sol din vestul ţării.

În sudul, estul şi vestul ţării, cultura de rapiţă va înregistra formarea rozetei de frunze (7-12 frunze). La speciile pomicole şi viticole se va putea definitiva faza de maturare a lemnului/coardelor, înregistrându-se predominant îngălbenirea şi căderea fiziologică a frunzelor, în aproape toate plantaţiile.

Cerealierele de toamnă (orz şi grâu) vor parcurge germinarea (75-100%), răsărirea (50-100%) şi formarea frunzei a treia (20-100%), precum şi începutul înfrăţirii (10-20%), în special în zonele de câmpie.

În general, condiţiile agrometeorologice prognozate vor permite continuarea lucrărilor agricole în câmp (arături, întreţinerea plantaţiilor pomi-viticole, fertilizări, etc.), cu excepţia zilelor cu precipitaţii.

finalizarea lucrărilor de eliberare a terenurilor de resturile vegetale;

efectuarea arăturilor adânci de toamnă, pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului;

administrarea îngrăşămintelor minerale complexe la speciile de toamnă

înfiinţate în epoca optimă;

înfiinţate în epoca optimă; efectuarea lucrărilor de întreţinere în vii şi livezi (arături, aplicarea

îngrăşămintelor organice, tăieri de întreţinere, etc.).

Meteorologii ANM spun că, în medie, temperaturile ar putea fi ușor peste normal în următoarele săptămâni, cu posibile ninsori în zonele joase și perioade scurte de ger. Luna ianuarie va rămâne, în general, cea mai rece lună.