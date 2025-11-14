Românii vor avea parte de un început de iarnă mai domol decât în mod obișnuit. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie anticipează că până la debutul lunii decembrie temperaturile vor rămâne ușor peste valorile caracteristice perioadei, urmând ca ulterior vremea să se apropie treptat de normalul climatologic.

Estimările sunt realizate pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, care analizează media abaterilor termice și a cantităților de precipitații comparativ cu intervalul 2005–2024.

Fenomenele extreme de scurtă durată nu intră însă în sfera acestui tip de prognoză.

Prognoza meteo 17 – 24 noiembrie: temperaturi peste medie și ploi mai abundente în vest

Prima săptămână analizată aduce valori termice mai ridicate în toate regiunile țării, cu o ușoară accentuare a abaterii pozitive în sud-est.

În vestul României se așteaptă un regim pluviometric peste nivelul obișnuit, în timp ce restul teritoriului va înregistra cantități apropiate de media perioadei.

Prognoza meteo 24 noiembrie – 1 decembrie: încălzire ușoară, precipitații sporite în nord și centru

Ultima săptămână din noiembrie ar urma să rămână la rândul ei ceva mai caldă decât normal, în special în zonele sud-estice. Nordul și centrul vor avea parte de ploi mai abundente decât în mod tipic, dar în restul țării precipitațiile vor rămâne în limite normale.

Prognoza meteo 1 – 8 decembrie: temperaturi normale și un deficit ușor de precipitații în vest

Odată cu intrarea în decembrie, valorile termice se stabilizează și revin în zona specifică intervalului. În vestul și nord-vestul țării se estimează o ușoară lipsă de precipitații, însă în celelalte regiuni regimul pluviometric se va menține în limite obișnuite.

Prognoza meteo 8 – 15 decembrie: vreme conformă perioadei, fără excese de umiditate

În a doua săptămână a lunii decembrie, temperaturile medii se vor alinia la valorile caracteristice acestei perioade, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de media multianuală la nivel național.

Condițiile meteo din următoarele zile aduc o atmosferă liniștită în zonele deluroase și montane, unde cerul va fi predominant senin, iar temperaturile vor depăși nivelul obișnuit pentru mijloc de noiembrie. În regiunile joase, însă, diminețile vor fi marcate de ceață, arată estimările meteorologilor.

În cea mai mare parte a țării, regimul termic se menține ridicat pentru această perioadă, cu maxime ce se vor situa între aproximativ 9 și 19 grade. Zonele unde ceața persistă vor înregistra valori mai scăzute. Minimele vor coborî spre 0 grade în depresiunile mai reci și vor urca până la 9 grade în cele mai blânde regiuni. Vântul nu va pune probleme, menținându-se slab până la moderat.

Capitala va fi dominată de nori joși, cu episoade de ceață dimineața și noaptea. Atmosfera rămâne calmă, iar temperaturile se vor încadra între 2 și 13 grade.

Pe parcursul weekendului, zonele joase din sud, centru și est vor fi afectate de nori de nivel inferior și ceață la începutul și la finalul zilei. În restul regiunilor, cerul se va menține variabil, însă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei sunt posibile ploi slabe pe timpul nopții. Valorile diurne vor urca până la 20 de grade în zonele cele mai calde, iar minimele se vor situa între 1 și 9 grade.

În București, atmosfera va rămâne închisă, cu nori joși și ceață persistentă. Temperaturile vor oscila între 3 și 13 grade.

Ultima zi a săptămânii va aduce temperaturi mult peste norma climatologică în vestul țării și în regiunile de deal și munte. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice intervalului. Jumătatea nordică va fi afectată de înnorări trecătoare și ploi în Maramureș, unde se pot acumula 10–15 l/mp, precum și local în Crișana, Transilvania și Moldova. În sud și est, diminețile și serile vor fi dominate de ceață și nori de joasă altitudine.

Maximele vor varia între 10 și 16 grade, dar pot atinge 18–20 de grade în Banat și în zonele deluroase din sud. Minimele nocturne vor coborî până la 3 grade și nu vor depăși 12 grade, cu valori mai reduse în depresiunile estice ale Transilvaniei. La munte, vântul va avea intensificări temporare.

În București, valorile termice rămân în apropierea mediilor climatologice. Ceața va fi prezentă dimineața și noaptea, iar pe parcursul zilei cerul va rămâne acoperit. Vântul va continua să fie slab, cu temperaturi cuprinse între 4 și 13 grade.