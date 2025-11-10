În țară, cerul va fi mai mult noros. Temporar va ploua, pe arii extinse în sudul, în estul țării și pe alocuri în centru, iar izolat, cu o probabilitate mai mare în Muntenia, în sudul Olteniei și al Moldovei și în vestul Dobrogei, se vor acumula cantități de apă de peste 10…15 l/mp.

Ploile vor avea și caracter de aversă. La munte, la altitudini în general de peste 1900 m, vor fi posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 13 grade. Local va fi ceață, izolat asociată cu burniță.

La București, cerul va fi noros și va ploua. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 9…10 grade, potrivit datelor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În țară, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei în cea mai mare parte a țării. În Muntenia, în Dobrogea și în sudul Moldovei, norii vor persista în cea mai mare parte a intervalului și mai ales ziua va ploua, pe alocuri moderat cantitativ. În celelalte regiuni înnorările vor fi temporare, iar ploi slabe se vor semnala pe suprafețe mici.

Mai ales în cursul nopții, pe arii restrânse, la altitudini de peste 1500 m, se vor semnala și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, iar cele minime între 0 și 9 grade, cu valori ușor mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea, pe spații mici, va fi ceață.

La București, vremea se va menține închisă și ploioasă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de 5…7 grade.

În țară, valorile termice diurne vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă și se vor menține, în marea lor majoritate, peste normalul climatologic al datei, însă noaptea va fi mai rece față de cea precedentă. Cerul va fi temporar noros, pe alocuri va ploua slab, iar la munte, la altitudini de peste 1500 m, vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele minime între -4 și 7 grade. Dimineața și noaptea, pe spații mici va fi ceață.

La București, valorile termice se vor situa peste normalul climatologic al perioadei. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 13…14 grade, iar cea minimă de 4…5 grade.

În țară, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice diurne în continuare mai mari decât cele climatologic specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, exceptând începutul intervalului și sfârșitului acestuia când pe alocuri, cu precădere în sudul și estul țării, va fi nebulozitate joasă și ceață, izolat persistentă.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade, iar cele minime în general între -3 și 7 grade.

La București, vremea va fi predominant frumoasă iar valorile termice diurne, comparabile cu cele din ziua anterioară se vor situa în continuare ușor peste cele climatologic specifice perioadei. Cerul va fi mai mult senin, exceptând sfârșitul intervalului când vor fi nori de nivel jos și posibil ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 3…4 grade.

În țară, vremea se va menține predominant frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil în nord-est, unde pe alocuri trecător va ploua slab, și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări în nordul Carpaților Orientali.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 14 și 18 grade, iar cele minime între 2 și 10 grade, ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi nebulozitate stratiformă și ceață, izolat persistentă.

La București, vremea se va menține predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Dimineața și noaptea vor fi nori joși și posibil ceață, iar în restul intervalului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 16…17 grade, iar cea minimă de 3…4 grade.

În țară, regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele climatologic specifice datei. Temporar vor fi precipitații la început în vest, nord și centru, apoi și în restul zonelor.

La București, regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor normale. La începutul intervalului, dimineața și noaptea vor fi nori joși și condiții de ceață, iar spre sfârșitul său va ploua.