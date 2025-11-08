Sâmbătă, 8 noiembrie, și duminică, 9 noiembrie, cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor fi mai consistente în jumătatea de sud-vest a țării, extinzându-se treptat și în restul teritoriului. În zonele montane înalte, se vor semnala precipitații mixte, cu acumulări locale de 15–25 l/mp. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 18°C, iar cele minime între 4 și 14°C. La București, maximele vor fi de 14–15°C, iar minimele între 8 și 11°C, cu posibilitatea apariției ceții spre sfârșitul intervalului.

La începutul săptămânii, în intervalul 9–10 noiembrie, valorile termice vor depăși mediile climatologice pentru această perioadă a anului. Se vor semnala ploi izolate, mai ales în nord și est, iar în zonele montane înalte precipitațiile vor fi mixte. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 20°C, cele mai ridicate fiind în Muntenia și Dobrogea.

București: temperaturi ridicate, urmate de răcire ușoară și ploi locale

În Capitală, temperatura maximă va fi de 17–18°C, iar cea minimă de 7–8°C, cu apariția ceții în orele dimineții și pe timpul nopții.

De marți, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară. În zilele de 10 și 11 noiembrie, temperaturile vor scădea ușor, dar se vor menține peste mediile multianuale, în special în sud și sud-est. Se vor semnala ploi pe arii extinse, local sub formă de aversă, iar în Dobrogea nu se exclud descărcările electrice.

Valorile maxime vor fi între 9 și 17°C, iar minimele între 4 și 12°C. La București, cerul va fi noros, vor fi averse temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima va fi de 14–15°C, iar minima de 8–10°C.

Spre mijlocul lunii noiembrie, în intervalul 11–12 noiembrie, vremea va rămâne ușor mai caldă în sudul țării, iar în nord și centru temperaturile se vor apropia de mediile climatologice. Vor fi ploi pe arii extinse în sud și sud-est și izolat în restul țării. Valorile maxime vor fi între 9 și 17°C, iar minimele între 0 și 8°C. În București, cerul va rămâne noros, cu ploi temporare, iar temperaturile se vor menține asemănătoare cu zilele precedente – maxime de 14°C și minime de 8–9°C.

Meteorologii estimează că în a doua parte a intervalului, temperaturile pe timp de noapte vor scădea, apropiindu-se de mediile climatologice, iar probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată la începutul perioadei. Prognoza a fost realizată de Teodora Cumpănașu și Diana Giurgiu, în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.