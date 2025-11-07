Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), începând de astăzi, 7 noiembrie (ora 10:00), până duminică, 9 noiembrie (ora 10:00), în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități însemnate de apă, local de 25…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Temporar vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70…80 km/h pe creste, precum și în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50..60 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Meteorologii ANM au emis și o avertizare meteo de tip Cod Galben de precipitații importante cantitativ, valabilă începând de astăzi, 7 noiembrie (ora 10:00), până duminică, 9 noiembrie (ora 10:00). În județele Mehedinți și Gorj, cu precădere la munte, va ploua și se vor acumula cantități de 60…80 l/mp.

În București, începând de astăzi, 7 noiembrie (ora 10:00), până mâine, 8 noiembrie (ora 08:00), cerul se va menține înnorat și temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12…13 grade, iar cea minimă de 7…8 grade.

De altfel, începând de mâine, 8 noiembrie (ora 08:00), până duminică, 9 noiembrie (ora 10:00), cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14…15 grade, iar cea minimă de 8…11 grade. Cu precădere la sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de ceață.

Meteorologii ANM au emis, totodată, și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, adică pentru perioada cuprinsă între 10 noiembrie – 8 decembrie. Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 10 noiembrie – 16 noiembrie: Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămănă în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile sudice și estice. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 17 noiembrie – 23 noiembrie: Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 24 noiembrie – 30 noiembrie: Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice și apropiate de mediile multianuale în rest. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 1 decembrie – 8 decembrie: Temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.