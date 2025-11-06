Euro a fost evaluat la 5,0845 lei, marcând o scădere marginală față de ședința anterioară. În același timp, dolarul american a coborât la 4,4165 lei, confirmând o direcție similară de apreciere a leului.

Și francul elvețian a înregistrat o ajustare în jos, stabilindu-se la 5,4566 lei, într-o mișcare sincronizată cu evoluțiile din piața valutară internațională.

Economiștii subliniază că dinamica actuală poate fi influențată de contextul regional, fluxurile valutare și stabilitatea pieței locale, însă rămâne de văzut dacă această tendință se va menține pe termen scurt.

Piața valutară rămâne sensibilă la evoluțiile externe, iar următoarele zile vor oferi indicii mai clare privind traiectoria leului în raport cu moneda europeană și dolarul american.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0845

1 Dolar american USD 4,4165

1 Dolar australian AUD 2,8745

1 Leva bulgărească BGN 2,5997

1 Dolar canadian CAD 3,1331

1 Franc elveţian CHF 5,4566

1 Coroană cehă CZK 0,2087

1 Coroană daneză DKK 0,6810

1 Liră egipteană EGP 0,0933

1 Liră sterlină GBP 5,7769

100 Forinţi maghiari HUF 1,3152

100 Yeni japonezi JPY 2,8725

1 Leu moldovenesc MDL 0,2584

1 Coroană norvegiană NOK 0,4340

1 Zlot polonez PLN 1,1945

1 Rublă rusească RUB 0,0544

1 Coroană suedeză SEK 0,4627

1 Liră turcească TRY 0,1046

1 Rand sud-african ZAR 0,2542

1 Real brazilian BRL 0,8240

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6201

1 Rupie indiană INR 0,0498

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3051

1 Peso mexican MXN 0,2376

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,4991

1 Dinar sârbesc RSD 0,0434

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1049

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2026

1 Baht thailandez THB 0,1365

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5680

1 Shekel israelian ILS 1,3590

100 Rupii indoneziene IDR 0,0265

1 Peso filipinez PHP 0,0750

100 Coroane islandeze ISK 3,4730

1 Ringgi malaysian MYR 1,0558

1 Dolar singaporez SGD 3,3828

1 Gram de aur XAU 568,9630

1 DST XDR 5,9890

Ratele oficiale de schimb sunt stabilite de Banca Națională a României pe baza cotațiilor transmise de băncile autorizate să efectueze tranzacții pe piața valutară. Aceste cursuri au caracter de referință și nu reprezintă o obligație pentru utilizarea lor în operațiuni de schimb valutar sau în evidențele contabile.

Indicele ROBOR la 3 luni, reper pentru dobânzile creditelor în lei cu rată variabilă, a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 6,30% pe an, după o perioadă de oscilații moderate pe piața interbancară.

Tendința descendentă s-a reflectat și în cazul altor maturități: indicatorul la 6 luni a coborât la 6,44% pe an, iar cel la 12 luni a ajuns la 6,65% pe an, semnalând o detensionare lentă a costurilor de finanțare între bănci.

Economiștii subliniază că aceste ajustări pot influența treptat ratele românilor cu credite în lei cu dobândă variabilă, însă impactul exact depinde de structura fiecărui contract de credit și de periodicitatea actualizării dobânzii.

Deși scăderea este încă modestă, evoluția indicilor este urmărită atent de debitori, în contextul în care dobânzile rămân la un nivel ridicat față de anii anteriori. Pentru moment, direcția piaței indică o temperare ușoară, dar menținerea prudenței în proiecțiile financiare rămâne esențială.

Indicele de referință pentru creditele de consum (IRCC), reglementat prin OUG 19/2019, a ajuns la 6,06% pe an. Acesta se calculează ca media aritmetică a ratelor dobânzilor zilnice practicate în tranzacțiile interbancare din trimestrul II 2025 și reprezintă cel mai ridicat nivel înregistrat până în prezent.