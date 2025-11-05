Conform cursului anunțat de Banca Națională a României (BNR), euro a fost cotat la 5,0851 lei, înregistrând o scădere de 0,014 bani. Leul s-a apreciat și față de francul elvețian, care a ajuns la 5,4608 lei, în coborâre cu 0,077 bani față de ședința anterioară. În schimb, moneda națională s-a depreciat în raport cu dolarul american, evaluat la 4,4290 lei, în creștere cu 0,083 bani.

Prețul gramului de aur și-a continuat tendința descendentă începută marți, fiind cotat la 565,0116 lei, cu 2,2725 lei mai puțin.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0851

1 Dolar american USD 4,4290

1 Dolar australian AUD 2,8701

1 Leva bulgărească BGN 2,6000

1 Dolar canadian CAD 3,1336

1 Franc elveţian CHF 5,4608

1 Coroană cehă CZK 0,2088

1 Coroană daneză DKK 0,6811

1 Liră egipteană EGP 0,0934

1 Liră sterlină GBP 5,7690

100 Forinţi maghiari HUF 1,3118

100 Yeni japonezi JPY 2,8813

1 Leu moldovenesc MDL 0,2584

1 Coroană norvegiană NOK 0,4334

1 Zlot polonez PLN 1,1937

1 Rublă rusească RUB 0,0545

1 Coroană suedeză SEK 0,4621

1 Liră turcească TRY 0,1051

1 Rand sud-african ZAR 0,2534

1 Real brazilian BRL 0,8205

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6214

1 Rupie indiană INR 0,0500

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3065

1 Peso mexican MXN 0,2373

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,4999

1 Dinar sârbesc RSD 0,0434

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1053

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2058

1 Baht thailandez THB 0,1361

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5696

1 Shekel israelian ILS 1,3531

100 Rupii indoneziene IDR 0,0264

1 Peso filipinez PHP 0,0752

100 Coroane islandeze ISK 3,4940

1 Ringgi malaysian MYR 1,0566

1 Dolar singaporez SGD 3,3881

1 Gram de aur XAU 565,0116

1 DST XDR 5,9985

Cursurile pieței valutare sunt stabilite de Banca Națională a României pe baza cotațiilor oferite de instituțiile bancare autorizate să desfășoare operațiuni valutare. Aceste valori au un caracter orientativ și nu impun utilizarea lor în tranzacțiile efective de schimb valutar sau în înregistrările contabile.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care instituțiile bancare din România se împrumută între ele, în lei. Evoluția acestui indicator depinde în principal de nivelul de lichiditate din piață și de dobânzile stabilite de Banca Națională a României (BNR).

Indicele ROBOR la 3 luni a înregistrat o scădere la 6,32%, de la 6,33%, fiind reperul principal pentru calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, inclusiv cele acordate persoanelor fizice înainte de anul 2019. În același timp, indicele ROBOR la 6 luni a coborât la 6,46%, față de 6,48% înregistrat anterior.

Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi de 6,06% în perioada 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025, urmând ca apoi să scadă la 5,68%. IRCC se calculează trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice la care băncile se împrumută între ele și se aplică cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință.