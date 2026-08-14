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Curs valutar vineri, 14 august. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar vineri, 14 august. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend. BNR a publicat noile cotații

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 14 august 2026, 13:43
Din cuprinsul articolului

Curs valutar vineri, 14 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de vineri, 14 august, care include cotațiile principalelor valute internaționale, ale metalelor prețioase și ale drepturilor speciale de tragere.

Curs valutar vineri, 14 august. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend

Potrivit datelor BNR, moneda europeană a fost cotată la 5,2436 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5389 lei. Lira sterlină a fost cotată la 6,1375 lei, iar francul elvețian la 5,5819 lei. Pentru 100 de yeni japonezi, cursul afișat a fost de 2,8522 lei.

În ceea ce privește celelalte monede importante, dolarul australian a fost cotat la 3,2105 lei, dolarul canadian la 3,2677 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6684 lei. Dolarul singaporez a fost stabilit la 3,5484 lei.

Zlotul polonez a fost cotat la 1,2169 lei, coroana cehă la 0,2166 lei, coroana daneză la 0,7014 lei, coroana norvegiană la 0,4797 lei și coroana suedeză la 0,4761 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a afișat un curs de 1,4442 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul a fost de 0,3214 lei. De asemenea, pentru 100 de coroane islandeze, valoarea stabilită a fost de 3,6875 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2624 lei, rubla rusească la 0,0541 lei, hryvna ucraineană la 0,1014 lei și dinarul sârbesc la 0,0447 lei.

Renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6732 lei, rupia indiană la 0,0476 lei, ringgitul malaysian la 1,1108 lei, bahtul thailandez la 0,1369 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,5784 lei.

Shekelul israelian a fost cotat la 1,5371 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2357 lei, peso-ul mexican la 0,2668 lei, pesoul filipinez la 0,0739 lei și lira turcească la 0,0947 lei. Lira egipteană a fost cotată la 0,0903 lei, randul sud-african la 0,2807 lei, iar realul brazilian la 0,8762 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul stabilit de BNR a fost de 0,0255 lei. Gramul de aur a fost cotat la 635,3942 lei, iar valoarea unui DST (Drept Special de Tragere) a fost stabilită la 6,2043 lei.

Moneda / Indicatorul Curs BNR (14 august)
Euro (EUR) 5,2436 lei
Dolar american (USD) 4,5389 lei
Lira sterlină (GBP) 6,1375 lei
Franc elvețian (CHF) 5,5819 lei
Dolar australian (AUD) 3,2105 lei
Dolar canadian (CAD) 3,2677 lei
Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6684 lei
Dolar singaporez (SGD) 3,5484 lei
Zlot polonez (PLN) 1,2169 lei
Coroană cehă (CZK) 0,2166 lei
Coroană daneză (DKK) 0,7014 lei
Coroană norvegiană (NOK) 0,4797 lei
Coroană suedeză (SEK) 0,4761 lei
100 forinți maghiari (HUF) 1,4442 lei
100 yeni japonezi (JPY) 2,8522 lei
100 woni sud-coreeni (KRW) 0,3214 lei
100 coroane islandeze (ISK) 3,6875 lei
Leu moldovenesc (MDL) 0,2624 lei
Rublă rusească (RUB) 0,0541 lei
Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1014 lei
Dinar sârbesc (RSD) 0,0447 lei
Renminbi chinezesc (CNY) 0,6732 lei
Rupie indiană (INR) 0,0476 lei
Ringgit malaezian (MYR) 1,1108 lei
Baht thailandez (THB) 0,1369 lei
Dolar Hong Kong (HKD) 0,5784 lei
Shekel israelian (ILS) 1,5371 lei
Dirham EAU (AED) 1,2357 lei
Peso mexican (MXN) 0,2668 lei
Peso filipinez (PHP) 0,0739 lei
Liră turcească (TRY) 0,0947 lei
Liră egipteană (EGP) 0,0903 lei
Rand sud-african (ZAR) 0,2807 lei
Real brazilian (BRL) 0,8762 lei
100 rupii indoneziene (IDR) 0,0255 lei
Gramul de aur (XAU) 635,3942 lei
DST (Drept Special de Tragere) 6,2043 lei

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au rămas neschimbate în data de 14 august 2026

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au rămas neschimbate în data de 14 august 2026 comparativ cu 13 august 2026. La ora 11:00, ROBID a fost de 5,34% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N), 5,41% pentru o săptămână (1W), 5,45% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,59% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru douăsprezece luni (12M).

În același timp, ROBOR s-a situat la 5,63% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N), 5,70% pentru o săptămână (1W), 5,74% pentru o lună (1M), 5,84% pentru trei luni (3M), 5,92% pentru șase luni (6M) și 5,98% pentru douăsprezece luni (12M).

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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