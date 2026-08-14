Curs valutar vineri, 14 august. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar vineri, 14 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de vineri, 14 august, care include cotațiile principalelor valute internaționale, ale metalelor prețioase și ale drepturilor speciale de tragere.

Potrivit datelor BNR, moneda europeană a fost cotată la 5,2436 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5389 lei. Lira sterlină a fost cotată la 6,1375 lei, iar francul elvețian la 5,5819 lei. Pentru 100 de yeni japonezi, cursul afișat a fost de 2,8522 lei.

În ceea ce privește celelalte monede importante, dolarul australian a fost cotat la 3,2105 lei, dolarul canadian la 3,2677 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6684 lei. Dolarul singaporez a fost stabilit la 3,5484 lei.

Zlotul polonez a fost cotat la 1,2169 lei, coroana cehă la 0,2166 lei, coroana daneză la 0,7014 lei, coroana norvegiană la 0,4797 lei și coroana suedeză la 0,4761 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a afișat un curs de 1,4442 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul a fost de 0,3214 lei. De asemenea, pentru 100 de coroane islandeze, valoarea stabilită a fost de 3,6875 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2624 lei, rubla rusească la 0,0541 lei, hryvna ucraineană la 0,1014 lei și dinarul sârbesc la 0,0447 lei.

Renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6732 lei, rupia indiană la 0,0476 lei, ringgitul malaysian la 1,1108 lei, bahtul thailandez la 0,1369 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,5784 lei.

Shekelul israelian a fost cotat la 1,5371 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2357 lei, peso-ul mexican la 0,2668 lei, pesoul filipinez la 0,0739 lei și lira turcească la 0,0947 lei. Lira egipteană a fost cotată la 0,0903 lei, randul sud-african la 0,2807 lei, iar realul brazilian la 0,8762 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul stabilit de BNR a fost de 0,0255 lei. Gramul de aur a fost cotat la 635,3942 lei, iar valoarea unui DST (Drept Special de Tragere) a fost stabilită la 6,2043 lei.

Moneda / Indicatorul Curs BNR (14 august) Euro (EUR) 5,2436 lei Dolar american (USD) 4,5389 lei Lira sterlină (GBP) 6,1375 lei Franc elvețian (CHF) 5,5819 lei Dolar australian (AUD) 3,2105 lei Dolar canadian (CAD) 3,2677 lei Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6684 lei Dolar singaporez (SGD) 3,5484 lei Zlot polonez (PLN) 1,2169 lei Coroană cehă (CZK) 0,2166 lei Coroană daneză (DKK) 0,7014 lei Coroană norvegiană (NOK) 0,4797 lei Coroană suedeză (SEK) 0,4761 lei 100 forinți maghiari (HUF) 1,4442 lei 100 yeni japonezi (JPY) 2,8522 lei 100 woni sud-coreeni (KRW) 0,3214 lei 100 coroane islandeze (ISK) 3,6875 lei Leu moldovenesc (MDL) 0,2624 lei Rublă rusească (RUB) 0,0541 lei Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1014 lei Dinar sârbesc (RSD) 0,0447 lei Renminbi chinezesc (CNY) 0,6732 lei Rupie indiană (INR) 0,0476 lei Ringgit malaezian (MYR) 1,1108 lei Baht thailandez (THB) 0,1369 lei Dolar Hong Kong (HKD) 0,5784 lei Shekel israelian (ILS) 1,5371 lei Dirham EAU (AED) 1,2357 lei Peso mexican (MXN) 0,2668 lei Peso filipinez (PHP) 0,0739 lei Liră turcească (TRY) 0,0947 lei Liră egipteană (EGP) 0,0903 lei Rand sud-african (ZAR) 0,2807 lei Real brazilian (BRL) 0,8762 lei 100 rupii indoneziene (IDR) 0,0255 lei Gramul de aur (XAU) 635,3942 lei DST (Drept Special de Tragere) 6,2043 lei

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au rămas neschimbate în data de 14 august 2026 comparativ cu 13 august 2026. La ora 11:00, ROBID a fost de 5,34% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N), 5,41% pentru o săptămână (1W), 5,45% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,59% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru douăsprezece luni (12M).

În același timp, ROBOR s-a situat la 5,63% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N), 5,70% pentru o săptămână (1W), 5,74% pentru o lună (1M), 5,84% pentru trei luni (3M), 5,92% pentru șase luni (6M) și 5,98% pentru douăsprezece luni (12M).