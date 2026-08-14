Fermierii pot primi până la 100.000 de euro pentru investiții. MADR deschide două noi linii de finanțare de la 1 septembrie

Ministerul Agriculturii deschide de la 1 septembrie două sesiuni de finanțare destinate fermelor mici și producătorilor de flori, plante medicinale și aromatice. Bugetul total ajunge la 113 milioane de euro, iar sprijinul acordat poate fi de până la 100.000 de euro pentru un proiect.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), deschide două noi sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

Este vorba despre intervenția DR-14, „Investiții în fermele de mici dimensiuni”, și DR-18, „Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice”.

Pentru cele două programe a fost stabilit un buget cumulat de 113 milioane de euro. Cererile vor putea fi depuse începând cu 1 septembrie 2026, ora 9:00, iar sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 octombrie 2026, ora 16:00.

Viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a explicat că prin cele două intervenții fermierii primesc resurse pentru modernizarea și dezvoltarea exploatațiilor. Cea mai mare parte a banilor, respectiv 108 milioane de euro, este destinată fermelor mici, în timp ce alte 5 milioane de euro merg către floricultură și producția de plante medicinale, aromatice și ornamentale.

Intervenția DR-14 urmărește modernizarea fermelor de mici dimensiuni și îmbunătățirea performanței economice a acestora. Finanțarea trebuie să contribuie și la o mai bună orientare către piață, precum și la introducerea unor tehnologii și practici care permit utilizarea mai eficientă a resurselor.

Bugetul de 108 milioane de euro este împărțit în patru componente distincte.

Sectorul zootehnic beneficiază de 30 de milioane de euro, iar alte 30 de milioane de euro sunt rezervate legumiculturii. Pentru achiziții simple, indiferent de sectorul în care activează solicitantul, sunt disponibile 18 milioane de euro. Alte 30 de milioane de euro sunt alocate proiectelor din sectoarele care nu se încadrează în primele categorii.

Fondurile care rămân neutilizate într-o componentă vor putea fi transferate către componentele unde cererea depășește bugetul disponibil. Ordinea de prioritizare stabilită este sectorul zootehnic, legumicultura, alte sectoare și, în final, achizițiile simple.

Valoarea maximă a sprijinului financiar acordat prin DR-14 este de 50.000 de euro pentru fiecare proiect.

Fermierii interesați trebuie să țină cont și de pragurile de calitate stabilite în funcție de perioada în care depun proiectul.

Pentru toate cele patru componente ale intervenției DR-14, pragul este de 80 de puncte în perioada 1-30 septembrie 2026.

În intervalul 1-31 octombrie 2026, pragul de calitate scade la 40 de puncte.

Astfel, calendarul sesiunii diferențiază proiectele depuse în prima lună de cele transmise în octombrie, deși termenul final pentru depunerea cererilor este 31 octombrie, ora 16:00.

Cea de-a doua linie de finanțare, DR-18, beneficiază de un buget de 5 milioane de euro.

Programul finanțează investițiile corporale și necorporale necesare producției primare de flori, plante aromatice, plante medicinale și plante ornamentale.

Banii pot susține tehnologizarea exploatațiilor din aceste domenii, inclusiv prin investiții în utilaje și echipamente. Programul urmărește, în același timp, consolidarea ofertei interne de flori și de plante aromatice, medicinale și ornamentale.

În cazul DR-18, valoarea maximă a sprijinului este mai mare decât în programul destinat fermelor mici și poate ajunge la 100.000 de euro pentru un proiect.

Și aici există două praguri de calitate. Pentru proiectele depuse între 1 și 30 septembrie 2026 este necesar un punctaj de cel puțin 70 de puncte. În perioada 1-31 octombrie, pragul scade la 40 de puncte.