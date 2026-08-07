AFIR a publicat condițiile pentru finanțarea fermelor mici. Sprijin de până la 50.000 de euro pentru investiții

Fermierii care vor să obțină fonduri europene pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole pot consulta, de acum, Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-14 „Investiții în fermele de mici dimensiuni”. Documentul a fost publicat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și stabilește condițiile de eligibilitate, investițiile finanțabile și modul de depunere a proiectelor.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat că Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-14 „Investiții în fermele de mici dimensiuni” poate fi consultat pe pagina oficială a instituției. Documentul este destinat fermierilor care intenționează să solicite finanțare nerambursabilă în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 și conține toate regulile privind pregătirea, depunerea și implementarea proiectelor.

Depunerea cererilor de finanțare se va face exclusiv online, prin intermediul platformei AFIR. Sesiunea de primire a proiectelor va fi deschisă la cel puțin 15 zile după publicarea Ghidului solicitantului.

Prin intervenția DR-14, fermierii pot beneficia de o finanțare nerambursabilă de până la 50.000 de euro pentru fiecare proiect, iar intensitatea sprijinului poate ajunge la maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Beneficiarii eligibili sunt micii fermieri, cu excepția persoanelor fizice. Solicitanții trebuie să desfășoare activitatea într-o formă juridică eligibilă, precum PFA, întreprindere individuală, întreprindere familială sau societate comercială, iar statutul de fermier este verificat în baza de date IACS-APIA, inclusiv prin codul exploatației agricole.

Ghidul prevede că sunt eligibile fermele cu o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 și 11.999 SO, cu praguri specifice pentru anumite exploatații zootehnice și legumicole.

Fondurile pot fi utilizate pentru înființarea sau modernizarea construcțiilor agricole și a clădirilor necesare desfășurării activităților din fermă.

De asemenea, sunt eligibile investițiile pentru amenajarea facilităților de gestionare a gunoiului de grajd, dezvoltarea spațiilor de condiționare, depozitare și procesare la nivelul fermei, precum și activități de comercializare și marketing pentru produsele agricole proprii.

Fermierii pot solicita finanțare și pentru achiziția de utilaje și echipamente agricole noi, realizarea racordurilor la utilități, precum și pentru modernizarea sistemelor de irigații și amenajarea unor facilități de stocare a apei, atunci când acestea reprezintă o componentă secundară a proiectului.

În cazul investițiilor în procesare, acestea trebuie să rămână o componentă secundară a proiectului și să reprezinte mai puțin de 50% din valoarea eligibilă a investiției. Totodată, procesarea poate viza doar materia primă proprie și sectoarele pentru care solicitantul dovedește dimensiunea economică a exploatației.

Ghidul stabilește că beneficiarii trebuie să demonstreze, în etapa contractării, că dispun de resursele necesare pentru cofinanțarea proiectului. Documentele privind sursa finanțării private trebuie depuse în termen de cel mult trei luni pentru proiectele care includ doar achiziții simple și în cel mult șase luni pentru proiectele complexe.

Documentul mai precizează că toate proiectele trebuie să demonstreze viabilitatea economică a investiției, iar solicitanții trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate și să prezinte documentele justificative prevăzute de ghid înainte de semnarea contractului de finanțare.