UE a majorat cu peste 60% bugetele pentru cercetare și dezvoltare în ultimul deceniu. România este singurul stat membru care a mers în direcția opusă

Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene au majorat semnificativ fondurile bugetare alocate cercetării și dezvoltării (R&D) în ultimul deceniu, iar nivelul din 2025 reprezintă una dintre cele mai ridicate alocări înregistrate până în prezent. Datele au fost publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), în cadrul statisticilor privind alocările bugetare guvernamentale pentru cercetare și dezvoltare (GBARD).

În 2025, guvernele din Uniunea Europeană au alocat în bugete aproximativ 130,2 miliarde de euro pentru activități de cercetare și dezvoltare, echivalentul a 0,69% din produsul intern brut al UE. Comparativ cu 2024, când valoarea a fost de 127,144 miliarde de euro, alocările au crescut cu 2,4%. Raportat la 2015, când bugetele destinate cercetării și dezvoltării însumau 81,138 miliarde de euro, majorarea este de 60,5%.

Eurostat arată că în 2025 alocările bugetare pentru cercetare și dezvoltare la nivelul Uniunii au fost de 288,9 euro pe locuitor, cu 57,7% peste nivelul din 2015, când valoarea era de 183,2 euro pe locuitor.

Luxemburg a înregistrat cea mai mare alocare pentru cercetare și dezvoltare raportată la populație, cu 917,2 euro pe locuitor. Pe următoarele locuri s-au situat Danemarca, cu 627,1 euro pe locuitor, și Germania, cu 553,5 euro pe locuitor.

La polul opus, cele mai reduse alocări au fost înregistrate în România, cu 18,8 euro pe locuitor, urmată de Ungaria, cu 57,4 euro, și Malta, cu 73,7 euro pe locuitor.

România este singurul stat membru al Uniunii Europene care a înregistrat o scădere a alocărilor bugetare pentru cercetare și dezvoltare raportate la numărul de locuitori în perioada 2015-2025. Valoarea a coborât de la 20,8 euro pe locuitor în 2015 la 18,8 euro pe locuitor în 2025, ceea ce reprezintă o diminuare de 9,6%.

Toate celelalte state membre au raportat creșteri ale alocărilor pe cap de locuitor, de la un avans de 14,7% în Suedia, unde valoarea a crescut de la 363,4 euro la 416,7 euro pe locuitor, până la o majorare de 495,5% în Bulgaria, unde alocările au urcat de la 15,5 euro la 92,3 euro pe locuitor.

În ceea ce privește distribuția fondurilor în funcție de obiectivele socioeconomice, cea mai mare parte a bugetului pentru cercetare și dezvoltare, respectiv 37,3%, a fost direcționată către avansul general al cunoașterii, finanțat în principal prin fondurile generale publice acordate universităților (GUF), utilizate de instituțiile publice de învățământ superior pentru susținerea activităților lor.

Alte 18,4% din buget au fost alocate pentru avansul general al cunoașterii din surse diferite de fondurile generale universitare. Pentru producția industrială și tehnologie au fost direcționate 9,5% din fonduri, pentru sănătate 6,7%, iar pentru apărare 5,8%.

Eurostat precizează că alocările bugetare guvernamentale pentru cercetare și dezvoltare includ toate sumele prevăzute în bugetele administrației centrale, regionale și locale destinate activităților de cercetare și dezvoltare. Aceste date reflectă prevederile bugetare și nu cheltuielile efective, care pot diferi de valorile alocate. Fondurile administrațiilor locale pot să nu fie incluse dacă contribuția lor nu este semnificativă sau dacă datele nu pot fi colectate.

Datele GBARD sunt clasificate în funcție de obiective socioeconomice, conform nomenclatorului NABS 2007 utilizat pentru analiza și compararea programelor și bugetelor științifice.

Toate statele membre ale Uniunii Europene au furnizat date provizorii pentru anul 2025, cu excepția Danemarcei, Bulgariei, Maltei și Poloniei. Datele marcate ca provizorii urmează să fie revizuite și actualizate de statele membre în decembrie 2026.

Eurostat subliniază, de asemenea, că modificările alocărilor pentru cercetare și dezvoltare raportate la numărul de locuitori pot reflecta și schimbările intervenite în populația fiecărei țări.