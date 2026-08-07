Allianz a raportat rezultate financiare record în prima jumătate a anului 2026. Profitul operațional a urcat la 9,4 miliarde de euro

Grupul Allianz a raportat rezultate financiare record în prima jumătate a anului 2026, susținute de performanțe solide în toate segmentele de activitate și de o poziție financiară consolidată. Compania a anunțat că și-a menținut ritmul de creștere în al doilea trimestru și că se află pe traiectoria necesară pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru acest an și a țintelor strategice asumate în cadrul Capital Markets Day.

În primele șase luni ale anului, veniturile totale ale Allianz au ajuns la 98,6 miliarde de euro, în creștere cu 4,3% față de aceeași perioadă din 2025. Profitul operațional a urcat cu 8,6%, până la nivelul record de 9,4 miliarde de euro, iar profitul net atribuit acționarilor a avansat la 6,4 miliarde de euro. Rata de solvabilitate Solvency II a crescut la 225%, cel mai ridicat nivel înregistrat din 2018.

Compania a precizat că generarea de capital rămâne foarte solidă, iar aceste rezultate confirmă că Allianz este pe drumul cel bun pentru atingerea obiectivelor sale pentru 2026 și a țintelor strategice asumate.

În al doilea trimestru al anului, grupul a raportat un volum total de afaceri de 45,6 miliarde de euro, echivalentul unei creșteri interne de 5,7%, cu contribuții din toate cele trei segmente de activitate. Profitul operațional trimestrial a crescut cu 10,6%, până la nivelul record de 4,9 miliarde de euro, susținut în special de performanțele segmentelor Life & Health și Asset Management.

La nivelul primului semestru, profitul operațional de 9,4 miliarde de euro reprezintă deja peste jumătate din obiectivul stabilit pentru întregul an. În același timp, profitul net de bază atribuibil acționarilor a crescut cu 15,5%, până la 6,4 miliarde de euro, iar câștigul de bază pe acțiune a urcat la 16,44 euro.

Directorul general al Allianz SE, Oliver Bäte, a declarat că rezultatele solide din al doilea trimestru și din prima jumătate a anului 2026 confirmă eficiența strategiei construite în jurul nevoilor clienților. El a arătat că performanța obținută permite grupului să ofere soluții de protecție, consultanță și planificare financiară unui număr tot mai mare de clienți din întreaga lume.

Acesta a subliniat că ritmul de creștere al costurilor asigurărilor este mai rapid decât cel al veniturilor disponibile ale populației și că Allianz tratează această provocare cu responsabilitate. Compania investește în inteligență artificială, prevenție și servicii mai eficiente pentru a ajuta clienții să își protejeze mai bine bunurile și interesele, menținând în același timp accesibilitatea acestor soluții și consolidând încrederea pe termen lung.

„Rezultatele solide din al doilea trimestru și din prima jumătate a anului 2026 confirmă că strategia noastră, construită în jurul nevoilor clienților, continuă să dea rezultate. Performanța pe care am obținut-o ne permite să aducem soluții de protecție, consultanță și planificare financiară pentru un număr tot mai mare de clienți din întreaga lume. Costurile asigurărilor cresc mai repede decât veniturile disponibile ale populației, iar aceasta este o provocare pe care o privim cu responsabilitate. Investim în inteligență artificială, prevenție și servicii mai eficiente pentru a-i ajuta pe clienți să își protejeze mai bine ceea ce contează pentru ei, păstrând în același timp accesibilitatea acestor soluții. Astfel construim încredere pe termen lung și susținem dezvoltarea Allianz”, a declarat Oliver Bäte, Chief Executive Officer al Allianz SE.

Segmentul de asigurări generale (Property & Casualty) a înregistrat cel mai bun trimestru din istoria sa. În primul semestru, volumul total de afaceri a ajuns la 49,6 miliarde de euro, în creștere internă cu 5,6%, iar profitul operațional a urcat la nivelul record de 4,9 miliarde de euro, cu 9,1% peste nivelul din perioada similară a anului trecut. Rata combinată s-a menținut la un nivel excelent de 91,4%, peste obiectivele asumate pentru întregul an.

În același segment, al doilea trimestru a adus cel mai ridicat profit operațional trimestrial înregistrat vreodată, de 2,5 miliarde de euro, evoluție la care au contribuit atât activitatea retail, cât și cea comercială.

Segmentul Life & Health și-a menținut evoluția pozitivă, înregistrând un profit operațional de 2,9 miliarde de euro în primul semestru. Rezultatul a fost susținut de evoluția favorabilă a majorității piețelor și de cererea constantă pentru soluțiile de protecție, sănătate și economisire oferite de grup. Allianz a continuat, de asemenea, să mențină o structură profitabilă a afacerilor noi, în linie cu obiectivele sale strategice.

Divizia de administrare a activelor a avut, la rândul său, o contribuție importantă la rezultatele grupului. În primele șase luni din 2026, veniturile operaționale au crescut cu 15,8%, iar profitul operațional a ajuns la 1,8 miliarde de euro. Activele administrate pentru clienți terți au atins nivelul record de 2.161 miliarde de euro, susținute de intrări nete record de 84 miliarde de euro în prima jumătate a anului.

Pe baza rezultatelor obținute în primele șase luni, Allianz și-a reconfirmat obiectivul de profit operațional pentru 2026, de 17,4 miliarde de euro, cu o marjă de variație de plus sau minus 1 miliard de euro. Compania a precizat că toate segmentele de activitate se situează peste nivelurile intermediare prevăzute în planul anual, ceea ce îi oferă încredere că își va atinge atât obiectivele pentru acest an, cât și țintele strategice asumate pentru actualul ciclu de dezvoltare.

Directorul financiar al Allianz SE, Claire-Marie Coste-Lepoutre, a declarat că grupul a obținut rezultate excelente în prima jumătate a anului și a menținut performanța puternică și în al doilea trimestru. Ea a arătat că toate segmentele se situează peste nivelurile intermediare ale obiectivelor anuale de profit operațional, ceea ce demonstrează implementarea cu succes a priorităților strategice. Potrivit acesteia, la jumătatea ciclului strategic, rezultatele confirmă că Allianz se află pe traiectoria potrivită pentru atingerea obiectivelor ambițioase asumate, iar în perioada următoare compania va continua să se concentreze pe creștere sustenabilă, productivitate și consolidarea rezilienței pentru a crea valoare pe termen lung pentru clienți și acționari.