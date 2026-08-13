Alertă pentru crescătorii de animale din România. Variola pune în pericol fermele de ovine și caprine. Comisia Europeană ia noi măsuri

Comisia Europeană a actualizat joi măsurile de urgență aplicate în România și Bulgaria în contextul focarelor de variolă ovină și caprină. Două noi decizii au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după confirmarea unor noi cazuri în exploatații zootehnice din cele două state. Măsurile vizează limitarea riscului de răspândire a bolii și protejarea fermelor în care sunt crescute ovine și caprine.

Variola ovină și caprină se află în centrul celor două noi decizii prin care Comisia Europeană actualizează măsurile de urgență aplicabile în România și Bulgaria, pe fondul evoluției situației epidemiologice. Documentele au fost publicate joi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Executivul comunitar precizează în cele două acte că variola este o boală virală infecțioasă care afectează ovinele și caprinele. Apariția bolii poate produce consecințe grave atât asupra efectivelor de animale, cât și asupra rentabilității exploatațiilor zootehnice în care sunt identificate cazurile.

Comisia Europeană avertizează, în același timp, asupra pericolului reprezentat de transmiterea virusului între exploatațiile în care sunt crescute animale susceptibile. În cazul confirmării bolii la ovine sau caprine, „există un risc ridicat de a se propaga şi la alte exploataţii unde sunt crescute aceste animale”, a detaliat CE.

Actualizarea măsurilor europene vine după ce autoritățile bulgare au transmis Comisiei Europene informații despre apariția mai multor focare într-un interval de aproximativ două săptămâni. Cazurile au fost identificate în exploatații în care sunt crescute ovine.

Potrivit datelor comunicate Comisiei, Bulgaria a notificat încă șase focare în perioada 22 iulie – 5 august 2026. Acestea au fost înregistrate în regiunile Haskovo, Plovdiv, Blagoevgrad și Stara Zagora.

Noile notificări au determinat autoritățile europene să adapteze măsurile de urgență la situația epidemiologică actuală, astfel încât restricțiile și intervențiile sanitare să țină cont de zonele în care virusul a fost confirmat.

România se află, de asemenea, printre statele vizate de actualizarea măsurilor adoptate la nivel european, după apariția unor cazuri în exploatații în care sunt crescute ovine și caprine. Autoritățile române au notificat un focar într-o fermă de ovine și caprine din județul Iași.

Situația epidemiologică s-a extins însă și în sud-estul țării. Joi, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat confirmarea a două focare de variolă ovină și caprină în două localități din județul Constanța.

Confirmarea focarelor din Constanța a fost făcută în urma analizelor de laborator. Rezultatele care au stabilit prezența bolii au fost emise de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) București.