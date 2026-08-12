Ce se schimbă în sistemul de identificare a animalelor. ANSVSA pregătește o nouă soluție

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanții companiilor care furnizează mijloace de identificare pentru animale, în contextul cerințelor impuse de Comisia Europeană.

Consultările au avut ca obiectiv identificarea unor soluții tehnice moderne pentru îmbunătățirea sistemului de înregistrare și identificare a animalelor, dar și pentru o supraveghere mai eficientă a mișcărilor acestora.

„Pentru a răspunde cerințelor formulate de Comisia Europeană, conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanții companiilor care furnizează mijloace de identificare pentru animale. Discuțiile au vizat identificarea unor soluții tehnice moderne pentru îmbunătățirea sistemului de înregistrare și identificare a animalelor, precum și pentru o monitorizare mai eficientă a deplasării acestora”, se arată în comunicat.

Consultarea a urmărit evaluarea variantelor disponibile pentru modernizarea mecanismelor de identificare și pentru consolidarea trasabilității animalelor. Reprezentanții ANSVSA au discutat cu furnizorii de specialitate despre soluții care să permită o evidență mai sigură a efectivelor și un control mai eficient al mișcărilor acestora.

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu, a subliniat importanța măsurilor pentru consolidarea trasabilității și pentru îndeplinirea cerințelor europene. Potrivit acestuia, identificarea unor tehnologii mai avansate este necesară în contextul problemelor generate de transporturile ilegale de animale.

„Garantarea unei trasabilități riguroase a animalelor este o cale prin care putem redeschide piețele internaționale și recâștiga încrederea Comisiei Europene. Din păcate, cazurile recente de transporturi ilegale de oi reprezintă o cauză majoră care pune în pericol eforturile serviciilor veterinare și periclitează activitatea fermierilor corecți. Lucrăm îndeaproape cu specialiștii din piață pentru a adopta tehnologii avansate, capabile să elimine riscurile și să consolideze statutul României de partener comercial de încredere”, a transmis președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

În urma discuțiilor, furnizorii de mijloace de identificare urmează să transmită, la începutul săptămânii viitoare, propunerile concrete pentru modernizarea sistemului. Soluțiile tehnice vor fi analizate ulterior de o comisie de experți a ANSVSA, care va evalua variantele disponibile și nivelul de siguranță oferit de acestea.

Comisia va avea rolul de a selecta modalitatea de implementare considerată cea mai sigură pentru sistemul de identificare și trasabilitate. Printre obiectivele analizei se află reducerea posibilităților de fraudare și o mai bună securizare a mișcărilor de efective.

Propunerea privind îmbunătățirea sistemului de înregistrare a animalelor va fi inclusă în planul de acțiune pe care ANSVSA urmează să îl transmită Comisiei Europene. Documentul va cuprinde măsurile pregătite de autoritățile veterinare pentru consolidarea mecanismelor de identificare și monitorizare a animalelor.

Evaluarea soluțiilor tehnice va avea loc după transmiterea propunerilor de către companiile specializate. ANSVSA urmărește selectarea unei variante care să răspundă cerințelor privind trasabilitatea și să contribuie la reducerea riscurilor existente în sistem.

Modernizarea identificării animalelor este legată de necesitatea unei monitorizări mai eficiente a deplasărilor efectivelor. O soluție tehnică mai sigură ar urma să ofere autorităților instrumente mai eficiente pentru urmărirea circulației animalelor și pentru prevenirea fraudelor.

Măsura va fi prezentată Comisiei Europene prin planul de acțiune pregătit de ANSVSA. Instituția urmărește astfel să demonstreze capacitatea serviciilor veterinare de a răspunde cerințelor europene referitoare la identificarea și trasabilitatea animalelor.

Demersul este legat de obiectivul de a crea condițiile necesare pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Soluția care va fi selectată va fi stabilită după analiza propunerilor tehnice și evaluarea acestora de către specialiștii ANSVSA.