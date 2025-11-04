Banca Națională a României (BNR) a anunțat cursul valutar de referință pentru data de 4 noiembrie 2025. Moneda unică europeană a fost cotată la 5,0865 lei, înregistrând o creștere ușoară comparativ cu ziua precedentă. Dolarul american a urcat și el, ajungând la 4,4207 lei, în timp ce francul elvețian a scăzut la 5,4685 lei, iar lira sterlină s-a depreciat până la 5,7811 lei.

BNR a precizat că aceste valori sunt rezultatul mediei cotațiilor anunțate de băncile comerciale autorizate să opereze pe piața valutară. De asemenea, banca centrală subliniază că lista cursurilor nu implică obligativitatea utilizării acestora în tranzacțiile efective de schimb sau înregistrări contabile, acestea având caracter orientativ pentru piață.

Evoluțiile de pe piața valutară au loc într-un context de volatilitate moderată, influențat de mișcările externe ale piețelor financiare și de deciziile marilor bănci centrale. Leul s-a menținut relativ stabil față de principalele valute, iar fluctuațiile observate se încadrează în limitele obișnuite pentru perioada actuală.

Gramul de aur a fost cotat de BNR la 567,2841 lei, marcând o scădere nesemnificativă, de mai puțin de 50 de bani față de ziua anterioară.

În schimb, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (DST – Drepturi Speciale de Tragere) a crescut la 5,9939 lei, reflectând ușoara întărire a coșului de valute internaționale utilizate pentru calculul acestui indicator.

Potrivit datelor publicate marți de BNR, cotațiile oficiale pentru principalele valute au fost următoarele:

Euro (EUR): 5,0865 lei

Dolarul american (USD): 4,4207 lei

Francul elvețian (CHF): 5,4685 lei

Lira sterlină (GBP): 5,7811 lei

Gramul de aur (XAU): 567,2841 lei

În plus, dolarul australian a fost cotat la 2,8753 lei, iar dolarul canadian la 3,1423 lei.

Alte valute europene au avut valori precum coroana cehă – 0,2089 lei, coroana daneză – 0,6813 lei, zlotul polonez – 1,1951 lei, iar coroana suedeză – 0,4637 lei.

Valutele din afara Europei au înregistrat variații minore: yuanul chinezesc a fost cotat la 0,6205 lei, rupia indiană la 0,0498 lei, iar dolarul singaporez la 3,3873 lei. De asemenea, shekelul israelian a ajuns la 1,3545 lei, iar peso-ul mexican la 0,2375 lei.

BNR a menționat că aceste cursuri sunt orientative și reflectă media cotațiilor de la bănci autorizate. În practică, tranzacțiile valutare efective pot avea diferențe în funcție de comisioane, volume și momentul efectuării schimbului.

ROBOR, rata dobânzii la care băncile comerciale se împrumută între ele în lei, rămâne un indicator de bază pentru calcularea costului creditelor cu dobândă variabilă. Acest indice este actualizat zilnic și se calculează ca medie aritmetică a cotațiilor de dobândă comunicate de zece bănci selectate de BNR.

Ratele de referință sunt stabilite pentru opt scadențe – de la O/N (overnight) până la 12 luni. Începând cu 11 noiembrie, BNR nu mai publică valoarea ROBOR la 9 luni, menținând însă restul scadențelor.

În perioada 28 octombrie 2024 – 4 noiembrie 2025, ROBOR la 3 luni, considerat reper pentru majoritatea creditelor în lei, a înregistrat variații notabile. Valoarea maximă din interval a fost de 7,39% (pe 16 mai 2025), în timp ce minimul a fost consemnat la 5,55% (pe 28 octombrie 2024). Media pe întreaga perioadă analizată a fost de 6,31%, potrivit datelor oficiale.

Evoluția acestui indice este atent urmărită de debitorii care au credite în lei, deoarece orice modificare a ROBOR influențează direct ratele lunare. O creștere, chiar și ușoară, poate duce la costuri mai mari, în timp ce o scădere oferă un respiro financiar celor cu împrumuturi active.

Cursul de schimb anunțat zilnic de BNR reprezintă un reper important pentru mediul economic, afectând importurile, exporturile și evaluarea obligațiilor în valută. Chiar și fluctuațiile moderate pot influența bugetele companiilor care operează în mai multe monede sau care depind de materiile prime de pe piețele internaționale.

Pentru populație, schimbările de curs au impact asupra economiilor, ratelor bancare și prețurilor bunurilor importate. Creșterea euro poate aduce scumpiri indirecte, în special pentru produsele aduse din spațiul european, în timp ce o ușoară stabilitate a aurului indică o perioadă de echilibru pe piața metalelor prețioase.

În ansamblu, datele publicate de BNR pentru 4 noiembrie 2025 arată o evoluție calmă a pieței valutare, fără fluctuații majore, dar cu o tendință de apreciere moderată a monedelor internaționale față de leu.