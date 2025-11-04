Acest material realizat de către Bitget, cea mai mare platformă Universal Exchange (UEX), te ajută să înțelegi ce sunt criptomonedele, de unde au pornit și ce tipuri de monede domină piața actuală.

Ce sunt criptomonedele?

Criptomonedele, cunoscute și ca monede digitale sau monede virtuale, sunt active financiare care utilizează criptografia pentru a securiza tranzacțiile și pentru a controla crearea de noi unități, numite token-uri. Spre deosebire de monedele tradiționale emise de bănci centrale sau guverne, criptomonedele sunt în mare parte descentralizate și funcționează printr-o rețea peer-to-peer, adică una care permite transferuri directe între utilizatori, fără intermediari.

De fapt, la baza acestui sistem se află tehnologia blockchain, o bază de date partajată, care înregistrează și verifică tranzacțiile la nivelul unei rețele de computere. Această natură distribuită și transparentă oferă un grad ridicat de securitate.

O scurtă incursiune în istoria cripto

Povestea criptomonedelor își are începuturile în 2008, odată cu apariția Bitcoin, privit inițial cu mult scepticism. Sub pseudonimul „Satoshi Nakamoto”, un autor anonim a lansat un document care descria un „sistem electronic de plăți peer-to-peer” cu un plafon fix de 21 de milioane de unități.

Primul bloc minat al Bitcoin a inclus un mesaj simbolic: „The Times 03/Ian/2009 Ministrul, pe punctul de a aproba al doilea ajutor financiar pentru bănci”. Acesta era, de fapt, titlul principal al ziarului The Times, transformat într-o declarație despre nevoia unui sistem financiar alternativ, bazat pe transparență și lipsit de controlul băncilor centrale.

Tranzacția istorică din 2010, când 10.000 BTC au fost folosiți pentru a cumpăra o pizza, a confirmat potențialul monedei digitale în comerțul real.

Anii care au urmat au reprezentat o perioadă fascinantă, plină de încercări, dar și de erori. Au apărut alte criptomonede, pe lângă Bitcoin, care au devenit cunoscute drept „altcoin-uri” (alternative coins) și includ monede precum Litecoin (LTC) și Namecoin (NMC). Primul eveniment de „halving” din 2012, o funcție programată care înjumătățește recompensa primită, a consolidat raritatea Bitcoin și a contribuit la o creștere dramatică a prețului în anul următor.

În 2013, proiectul Mastercoin a lansat prima „ofertă inițială de monede” (ICO), reprezentând un pas important către finanțarea pentru startup-uri și proiecte inovatoare. În aceeași perioadă au apărut și noțiuni importante precum stablecoin-urile (criptomonede care sunt legate de un activ de bază) sau NFT-urile (token-uri nefungibile). Totuși, piața încă fragilă a fost marcată de probleme majore, cum ar fi atacul cibernetic și ulterior falimentul platformei Mt. Gox.

Un moment alt decisiv a venit în 2015, când Ethereum a intrat pe piață. Dacă Bitcoin demonstrase până atunci că o monedă descentralizată este posibilă, Ethereum a arătat că o întreagă lume descentralizată poate fi construită pe blockchain. Introducerea contractelor inteligente a schimbat regulile jocului, permițând dezvoltatorilor să creeze totul, de la burse descentralizate până la aplicații financiare sofisticate.

Totuși, creșterea nu a fost lipsită de provocări. În 2016, un atac asupra proiectului „The DAO” a dus la o fragmentare a rețelei în două versiuni, care însă a consolidat comunitatea. Apoi, în 2017, a urmat boom-ul ICO-urilor, care a strâns miliarde de dolari.

Perioada de după 2019 a fost o adevărată lecție de reziliență. Fenomenul DeFi (Finanțe Descentralizate) din 2020 a arătat potențialul uriaș al unui sistem financiar deschis și fără permisiuni, iar febra NFT-urilor din 2021 a demonstrat că blockchain-ul poate ajunge și în artă, gaming și cultură. În plus, decizia statului El Salvador de a adopta Bitcoin ca mijloc legal de plată a confirmat dimensiunea globală a fenomenului.

Cele mai recente dezvoltări au adus o recunoaștere oficială fără precedent. În 2023, Uniunea Europeană a aprobat reglementarea MiCA, creând un cadru legislativ clar pentru furnizorii de active digitale. În ianuarie 2024, aprobarea ETF-urilor spot pe Bitcoin în SUA a validat integrarea criptomonedelor în finanțele tradiționale. În decembrie același an, Bitcoin a atins pragul istoric de 100.000 de dolari, marcând o nouă etapă în evoluția sa.

Diferite tipuri de criptomonede

Așa cum poate știți deja, peisajul cripto este divers, iar activele digitale îndeplinesc o varietate de funcții.

Bitcoin (BTC)

Prima criptomonedă din lume, Bitcoin a fost creat de dezvoltatorul anonim cunoscut drept „Satoshi Nakamoto”. A fost conceput inițial ca metodă de plată, dar a devenit și un activ financiar pe care oamenii îl folosesc fie pentru a investi pe termen lung, fie pentru a specula fluctuațiile de preț. Oferta limitată de 21 de milioane de unități îl transformă în una din cele mai populare mijloace de protecție împotriva inflației.

Ethereum (ETH)

Ethereum este o platformă blockchain descentralizată și cu sursă deschisă, care face posibilă crearea și rularea contractelor inteligente. Acestea sunt programe autonome ce se execută exact conform codului scris, fără riscul de întreruperi, fraude sau intervenții externe. În prezent, Ethereum reprezintă unul dintre pilonii centrali ai ecosistemului Web3, fiind infrastructura de bază pentru aplicații de finanțe descentralizate (DeFi), pentru token-uri unice (NFT) și pentru numeroase proiecte și platforme construite pe Web3.

Stablecoin-urile

Stablecoin-urile sunt criptomonede concepute să reflecte fidel valoarea unui activ de bază, cum ar fi, de exemplu, dolarul sau euro. Practic, ele funcționează ca versiuni digitale ale valutelor clasice și sunt utilizate pe piața cripto pentru a facilita plăți rapide și cu costuri reduse. Printre cele mai cunoscute stablecoin-uri se numără USDT și USDC.

Alte criptomonede

Această categorie reunește restul criptomonedelor de pe piață. Unele sunt concepute pentru a îndeplini o funcție sau o utilitate specifică în cadrul unui anumit ecosistem sau platformă. De exemplu, Ripple (XRP) este folosit pentru transferuri internaționale rapide și la costuri reduse, în timp ce Arbitrum (ARB) le oferă deținătorilor posibilitatea de a participa la procesul decizional prin vot în cadrul rețelei Arbitrum DAO. Alte tipuri de criptomonede includ așa-numitele meme coin-uri – criptomonede speculative, inspirate din meme-uri, glume sau trenduri virale de pe internet, dintre care cele mai cunoscute sunt DOGE și PEPE.

Revoluția cripto este un proces aflat în continuă dezvoltare, care redefinește permanent granițele dintre tehnologie și finanțe. Familiarizarea cu aceste concepte fundamentale reprezintă un pas esențial pentru a înțelege și a naviga acest univers dinamic și în permanentă transformare. Prin programele sale de responsabilitate socială, precum Blockchain4Youth sau Blockchain4Her, Bitget sprijină educația în domeniul cripto și blockchain la nivel global, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a ecosistemului Web3.

Avertisment de risc:

Investițiile în active digitale implică riscuri semnificative și sunt supuse fluctuațiilor de preț. Este recomandat să investiți doar sumele pe care vă permiteți să le pierdeți. Performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare, iar Bitget nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pierderi financiare. Pentru detalii suplimentare, consultați Termenii și condițiile disponibile pe website-ul oficial.

