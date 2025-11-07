Sociologul Marius Pieleanu a spus că primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, are cele mai mari șanse să câștige alegerile pentru Primăria Capitalei, în mare parte datorită sprijinului lui Cristian Popescu Piedone, care a obținut peste 100.000 de voturi la alegerile din iunie 2024.

Pieleanu a comentat, la TV, despre cursa pentru Primăria Capitalei și a analizat șansele candidaților la alegerile din 7 decembrie. El a explicat că Băluță este favorit și că sprijinul lui Piedone, care a luat 106.300 de voturi în 2024, îi dă un mare avantaj.

Sociologul a arătat că, în urma unui sondaj recent, Băluță conduce cu aproximativ 25-28%, Ciuc are 23-25%, iar Drulă urcă ușor, fiind cotat cu 18-21%. Alexandrescu este cotată cu 16-18%. Negoiță este bine văzut mai ales în Sectorul 1, iar Gheorghe este și el prezent în imaginea actuală a candidaților.

Potrivit lui Pieleanu, dacă măcar jumătate din voturile obținute de Piedone în trecut vor merge la Băluță, acesta ar putea deveni primar general.

„Ierarhia de acum 10 zile se păstrează, cu Daniel Băluţă în frunte, să zicem undeva 25-28%, cu Ciprian Ciuc 23-25% şi cu Cătălin Drulă, care urcă uşor: 18-21%. Sunt relativ strânse şi, atenţie, şi Anca Alexandrescu este cotată 16-18%. Liviu Negoiță, fostul primar al Sectorului 3, este bine văzut mai ales în Sectorul 1. Este prezent în fotografia de moment. Îl mai avem şi pe Vlad Gheorghe în fotografia de moment. Daniel Băluţă are un uriaş avantaj electoral, cel al sprijinului explicit al fostului candidat, Cristian Popescu Piedone, care la ultimele alegeri de primar general a luat 90.000 de voturi în acest oraş, ceea ce este foarte mult. Adică dacă jumătate din voturile care i-au fost atribuite domnului Popescu la vremea respectivă vor merge către candidatul Băluţă, atunci Daniel Băluţă va fi primar general”, a afirmat Pieleanu, joi seară, la Antena 3 CNN.

Daniel Băluță a spus că în ultimii ani, primarii Bucureștiului au fost, de multe ori, politicieni fără experiență în administrație, ceea ce a împiedicat dezvoltarea orașului. El a explicat că aleșii fără pregătire au nevoie de un mandat doar ca să înțeleagă cum funcționează lucrurile.

Băluță a subliniat că în administrație sunt necesare răbdarea și competența, pe care spune că le-a dobândit prin profesia de medic. El a amintit că și-a început activitatea administrativă în 2012 ca membru al Consiliului Local, a devenit viceprimar în 2013 și a acumulat treptat experiență.

Edilul a menționat că, în cei patru ani de început, a învățat multe lucruri și că, în 2016, avea deja cunoștințe solide pe care le-a aplicat pentru a dezvolta Sectorul 4. El a precizat că a învățat și tehnicile legislative, pe care mulți colegi le ignoră.

„Din păcate, în mod repetat au fost aleși politicieni, nu oameni cu experiență în administrație. Le ia un mandat numai să înțeleagă cum merg lucrurile. Eu am început ca și consilier local în 2012, în 2013 am ajuns viceprimar, am avut răbdarea necesară să învăț, pentru că sunt medic și am răbdare. Din 2015 am învățat mai multe lucruri, iar în 2016 aveam deja un bagaj important de cunoștințe căpătate în patru ani de zile, pe care apoi le-am pus în practică. Vedeți cum a evoluat Sectorul 4. Aveam și tehnicile legislative, pe care mulți le ignoră”, a precizat Băluță.

Alegerile pentru Primăria București vor fi pe 7 decembrie 2025. Depunerea candidaturilor începe pe 11 noiembrie și se termină pe 17 noiembrie. Campania electorală va fi între 22 noiembrie și 6 decembrie.

Mai mulți candidați și-au anunțat deja intenția de a candida:

Ciprian Ciucu (PNL) – Primar al Sectorului 6. A fost primul care și-a anunțat candidatura. În partid, a învins cu 11-4 pe Stelian Bujduveanu. Ciucu are 47 de ani și a condus PNL București între 2021 și 2023. Este primar al Sectorului 6 din 2020, reales în 2024, într-un sector cu aproximativ 400.000 de locuitori. În 2024 a devenit prim-vicepreședinte PNL.

Daniel Băluță (PSD) – Primar al Sectorului 4. Are 48 de ani și a intrat în politică în 2012 ca consilier local. A fost viceprimar între 2013 și 2016 și primar din 2016 până acum. A fost ales candidat PSD la Primăria Capitalei pe 27 octombrie și în aceeași zi a preluat conducerea PSD București de la Gabriela Firea.

Cătălin Drulă (USR) – Fost ministru al Transporturilor, are 44 de ani. A fost ministru în guvernul Cîțu între 2020 și 2021 și a devenit celebru pentru conflictul cu sindicatele de la metrou. În 2022 a fost ales președinte USR, dar a demisionat în 2024 după alegerile europarlamentare.

Ana Ciceală – susținută de SENS și URS.PDF.

Anca Alexandrescu – Jurnalistă, 53 de ani, candidat independent, susținută de AUR și PNȚCD. A lucrat în presa centrală și a fost consilier de comunicare pentru mai mulți lideri PSD și pentru fostul primar Sorin Oprescu.

Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli) – candidat independent.

Vlad Dan Gheorghe – candidat independent.