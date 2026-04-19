Președintele PSD București, Daniel Băluță, a afirmat că partidul va lua o decizie clară în perioada imediat următoare, criticând dur climatul social și politic actual.

„În ultimele zile vedem că din ce în ce mai mulţi colegi din ţară spun, ca şi noi: gata, stop, nu se mai poate aşa. Nu se mai poate şi ne punem o întrebare extrem de serioasă. Care este diferenţa între actualul premier şi reţeaua unui candidat la alegerile prezidenţiale pentru care alegerile au fost anulate? De ce premierul României nu ia nicio măsură când un număr imens de oameni sunt stigmatizaţi, sunt jigniţi şi trimişi către exterminare. Din păcate, asta se întâmplă în ultima perioadă. Sunt unul dintre oamenii care mai mult decât apăsat, decât decis susţin de îndată îndepărtarea unui astfel de sistem care generează atât de multă ură în societatea noastră, un sistem în care nu mai contează nimic din ceea ce facem, contează doar să influenţăm oamenii, contează doar să aducem cât mai mult conflict în societatea românească. PSD va spune mâine stop unui astfel de comportament şi am convingerea că în următoarele săptămâni acest sistem bolnav va fi pur şi simplu îndepărtat ”, a declarat Băluță.

Liderul PSD București a explicat și contextul politic în care partidul a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei, invocând o campanie bazată pe manipulare și polarizare.

„Faptul că pe 7 decembrie am pierdut alegerile, marcând un moment cel puţin bizar, pentru că, dacă suntem oameni raţionali, ne uităm la lucrurile pe care le-am făcut noi, versus contracandidaţii noştri, se naşte un semn de întrebare uriaş. De ce? Care este cauza? Cauza principală este ura şi dezinformarea. Iar faptul că am pierdut nu ne-a demobilizat, ne-a făcut să fim mai decizi, mai determinaţi”, a susţinut acesta.

În același timp, Băluță a punctat realizările administrației din Sectorul 4, subliniind investițiile în infrastructură și sănătate.

La rândul său, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că partidul nu mai poate continua în actuala formulă de guvernare, acuzând încălcarea unor principii esențiale.

„Am intrat într-o coaliţie pro-europeană cu un obiectiv clar, să guvernăm pentru oameni. La fel de clar am spus de la început că PSD are două linii roşii şi peste care nu va trece: să nu scadă puterea de cumpărare a românilor, să continuăm investiţiile publice. Astăzi suntem în situaţia în care aceste linii roşii au fost încălcate. La început, această coaliţie a funcţionat prin şantajul domnului Bolojan. Dacă ceva nu era cum dorea domnia sa, ne ameninţa că pleacă. Acum, când am început să arătăm cât de mult îi costă pe români măsurile impuse de domnia sa, domnul Bolojan nu mai vrea să plece. El vres să rămână, să guverneze cum vrea domnia sa. Foarte bine, dar nu cu noi”, a declarat Manda.

Manda a reiterat poziția PSD împotriva măsurilor de austeritate, susținând că acestea nu pot fi aplicate fără un plan economic coerent.

„Nu putem accepta o guvernare în care măsurile propuse de PSD să fie amânate. PSD nu a fost niciodată de acord cu austeritate fără un pachet de relansare economică, PSD nu a fost niciodată de acord cu tăierile drepturilor persoanelor vulnerabile şi nu va fi niciodată. Şi chiar acum, în al 12-lea ceas, ce face domnul Bolojan? Se agaţă de putere ca să vândă companiile de stat. Cât mai guvernaţi împotriva românilor, domnule Bolojan? Avem o datorie clară faţă de români, iar mâine vom avea un vot important despre direcţia în care merge România. Guvernarea domnului Bolojan a fost definită în mod eronat drept o guvernare a reformelor (…) reforma însemană să construieşti, să dezvolţi, înseamnă perspective (…)”, a afirmat acesta.

Declarațiile liderilor PSD vin într-un moment critic pentru coaliția de guvernare, în care divergențele privind politicile economice și sociale par tot mai greu de reconciliat.

Un vot politic important este așteptat în perioada imediat următoare, iar poziția PSD ar putea influența decisiv direcția guvernării și stabilitatea politică din România.