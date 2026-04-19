Fermierii care utilizează sisteme de irigații vor beneficia de decontarea cheltuielilor cu energia electrică într-un calendar oficial stabilit de autorități, după o perioadă de incertitudine privind aceste plăți. Conform proiectului publicat în transparență decizională de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sumele aferente anului 2025 vor fi achitate până la data de 31 mai 2026.

Mecanismul de plată prevede că decontarea se realizează din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în limita fondurilor alocate de la bugetul ministerului. Sprijinul acoperă până la 50% din costurile cu energia electrică necesară funcționării echipamentelor de irigații, o componentă esențială pentru activitatea agricolă în condiții de secetă.

Pentru ca plățile să devină efective, proiectul trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. Ulterior, în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare, va fi emis ordinul ministrului agriculturii care stabilește nivelul exact al cotei de decontare, pe baza datelor centralizate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, scrie agrointel.ro.

După aprobarea acestui ordin, instituția va transmite solicitarea de deschidere a creditelor bugetare către direcția de specialitate din cadrul ministerului, etapă necesară pentru efectuarea efectivă a plăților către fermieri.

Autoritățile justifică întârzierea acordării sprijinului financiar pentru fermierii care irigă prin mai mulți factori, inclusiv probleme administrative și bugetare, dar și întârzieri din partea furnizorilor de energie electrică.

„Având în vedere faptul că, decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică, necesar funcţionării agregatelor sau echipamentelor pentru irigaţii se suportă de la bugetul de stat, prin alocarea sumelor pentru anul în curs, luând în considerare măsurile fiscal bugetare și reconsiderarea bugetului alocat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și transmiterea cu întârziere a facturilor de energie electrică de către furnizori, aspecte care au condus la imposibilitatea decontării acestor sume în anul în curs, se propune derogarea de la prevederile art. 81 alin. (5) şi ale art. 81^1 alin. (1) din normele de aplicare a Legii a îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru asigurarea plății acestor cheltuieli, arată ministerul în proiect”.

Prin această derogare, autoritățile creează cadrul legal necesar pentru plata sumelor restante, evitând blocajele generate de termenele prevăzute anterior în legislație. Decizia vine în contextul în care numeroși fermieri au semnalat dificultăți financiare majore cauzate de lipsa acestor fonduri.

Reprezentanții ministerului subliniază că plata acestor sume este esențială pentru stabilitatea economică a producătorilor agricoli. Sprijinul financiar este destinat să acopere o parte semnificativă din costurile operaționale și să prevină acumularea de datorii către furnizori, angajați sau instituții financiare.

În lipsa acestor plăți, fermierii riscă să nu își poată continua activitatea în condiții optime, ceea ce ar putea avea efecte directe asupra producției agricole și asupra lanțurilor de aprovizionare.

Tabel sinteză pentru sprijinul acordat fermierilor care irigă: