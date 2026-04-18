MADR atrage atenția, în mod explicit, că fermierii și toți beneficiarii schemelor de plată trebuie să manifeste o vigilență sporită în fața mesajelor primite pe telefon sau în mediul online, întrucât acestea pot ascunde tentative de fraudă informatică.

Instituția subliniază că aceste mesaje sunt concepute pentru a obține în mod ilegal datele de acces în conturile personale ale beneficiarilor, inclusiv useri, parole sau coduri de securitate. În acest context, reprezentanții APIA au transmis clar că nu utilizează astfel de metode pentru comunicarea cu fermierii.

Autoritățile au identificat deja existența unor SMS-uri false, care conțin link-uri suspecte și care pot redirecționa utilizatorii către pagini neoficiale, create special pentru a colecta informații sensibile.

În mod categoric, APIA precizează că nu solicită niciodată prin SMS date de autentificare sau informații privind conturile beneficiarilor, iar orice astfel de solicitare trebuie considerată frauduloasă.

MADR insistă asupra unor măsuri concrete pe care fermierii trebuie să le adopte pentru a-și proteja datele personale și accesul la conturile gestionate prin APIA, în contextul intensificării tentativelor de phishing.

Fermierii sunt sfătuiți să nu acceseze link-uri primite din surse necunoscute și să evite complet introducerea datelor de autentificare pe pagini care nu aparțin canalelor oficiale ale instituțiilor publice. De asemenea, este esențial ca orice informație să fie verificată exclusiv prin intermediul site-urilor oficiale sau al comunicărilor publice ale MADR și APIA.

În situația în care un beneficiar primește un astfel de mesaj suspect, autoritățile recomandă să nu fie introduse date personale și să nu fie accesat link-ul transmis. Dacă există suspiciuni privind compromiterea contului, este indicată contactarea imediată a centrului APIA de care aparține fermierul.

„‼️Atenție, fermieri! ⛔️ Nu accesați link-uri suspecte și nu introduceți datele de conectare pentru conturile APIA în pagini primite prin SMS sau alte mesaje.

❗️APIA NU solicită niciodată prin SMS user, parolă, coduri de acces sau informații despre conturile beneficiarilor. Orice mesaj de acest tip trebuie tratat ca suspect.

🔺APIA a avertizat public asupra existenței unor SMS-uri false care conțin link-uri suspecte.

‼️APIA nu transmite sms de pe numere scurte, precum 1475 sau 1733 🟢 Vă recomandăm:

– să nu deschideți astfel de link-uri;

– să nu transmiteți date personale sau de autentificare;

– să verificați informațiile doar pe canalele oficiale APIA și MADR. 🔹Prudența vă poate proteja datele și conturile”, au scris pe Facebook cei de la MADR.

Autoritățile subliniază că responsabilitatea individuală joacă un rol esențial în prevenirea acestor fraude, iar respectarea regulilor de bază privind securitatea digitală poate limita semnificativ riscurile.

