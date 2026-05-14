Noua alertă transmisă de DNSC vizează o metodă de fraudă cibernetică din ce în ce mai sofisticată, construită în jurul unor pagini false care imită aproape perfect site-ul oficial al companiei DHL. Utilizatorii primesc un mesaj SMS prin care sunt informați că livrarea coletului nu a putut fi efectuată și că trebuie achitată o taxă de 3,57 lei pentru reprogramare.

Potrivit specialiștilor, mesajul și pagina accesată par autentice, iar mecanismul folosit de atacatori este unul complex și periculos. Victimele sunt convinse să introducă datele cardului și codul OTP primit pe telefon, fără să își dea seama că informațiile sunt preluate instantaneu de infractori.

„Linkul pare autentic, pagina este vizual identică cu site-ul oficial, formularul arată profesionist. Introduci datele cardului, primești un cod pe telefon și îl completezi. În câteva secunde, contul tău este golit. Nu de un sistem automat, ci de un om care te-a urmărit în timp real pe tot parcursul acestor pași. Elementul de noutate: în spatele acestui site nu există un simplu formular. Există un atacator conectat în timp real, care vede ce date introduci, pe măsură ce tastezi. În secunda în care introduci codul OTP primit pe telefon, acesta îl preia și autorizează simultan o tranzacție reală, înainte ca tu să apeși 'Trimite'. Dacă acel cod expiră sau tranzacția eșuează, pagina afișează dinamic un mesaj de eroare și te invită să reintroduci un cod nou, până când tranzacția frauduloasă reușește", au explicat specialiștii DNSC.

Experții atrag atenția că metoda folosită în această campanie depășește modelul clasic al paginilor de phishing automate. În acest caz, atacatorii intervin activ în timp real și exploatează imediat informațiile furnizate de utilizatori pentru a iniția tranzacții bancare.

Specialiștii în securitate cibernetică au prezentat și principalele elemente care pot indica o tentativă de fraudă. Unul dintre cele mai importante semnale de alarmă este solicitarea unei plăți foarte mici pentru livrarea unui colet, tactic folosită pentru a reduce suspiciunile victimelor.

DNSC precizează că mesajele sunt transmise prin SMS sau e-mail și conțin linkuri care direcționează utilizatorii către pagini false. Deși acestea seamănă vizual cu site-ul oficial DHL, adresa reală a paginii nu conține domeniul oficial dhl.com.

Totodată, atacatorii solicită toate datele cardului bancar, nu doar confirmarea unei plăți simple. Acest detaliu reprezintă un alt indiciu important că utilizatorul se află în fața unei tentative de phishing.

Specialiștii recomandă ca utilizatorii să verifice întotdeauna cu atenție adresa site-ului accesat și să evite complet accesarea linkurilor primite prin SMS-uri nesolicitate sau e-mailuri care invocă probleme legate de livrări și taxe suplimentare.

În contextul acestei campanii de fraudă, DNSC le recomandă utilizatorilor să nu introducă niciodată codurile OTP pe site-uri accesate prin linkuri primite în mesaje nesolicitate. Specialiștii avertizează că aceste coduri permit autorizarea instantanee a tranzacțiilor frauduloase.

Instituția precizează că persoanele care au introdus deja datele cardului trebuie să contacteze de urgență banca pentru blocarea cardului și prevenirea autorizării tranzacțiilor.

„Dacă ai introdus deja datele cardului, acționează imediat: sună banca și solicită blocarea cardului înainte ca tranzacția să fie autorizată. Dacă ai fost păgubit, depune o plângere la Poliție, după ce sesisezi banca. Raportează tentativa de fraudă la 1911 sau prin formular pnrisc.dnsc.ro”, subliniază DNSC.

Pentru un nivel suplimentar de protecție, instituția recomandă și instalarea extensiei „DNSC Blacklist Protection”. Aceasta funcționează ca un sistem de avertizare care notifică utilizatorul în timp real atunci când accesează domenii considerate periculoase sau frauduloase.

Tabel. Principalele recomandări DNSC pentru evitarea fraudelor prin SMS: