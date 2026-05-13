Sistemul e-Sigur este cunoscut deja de mulți conducători auto, fiind folosit pentru monitorizarea traficului și detectarea abaterilor rutiere pe drumurile importante din țară. Tocmai această notorietate este folosită acum de escroci pentru a face mesajele mai credibile.

Șoferii primesc SMS-uri în care sunt informați că vehiculul lor ar fi încălcat regulile de circulație, pe baza unor înregistrări automate realizate de sistemul inteligent de supraveghere video.

Mesajele includ de obicei un termen limită de plată și avertismente privind consecințele neachitării amenzii. În unele cazuri, destinatarii sunt trimiși către linkuri care par oficiale, dar care duc către site-uri false create pentru furt de date.

Reprezentanții instituțiilor publice avertizează că aceste notificări nu sunt reale și că statul nu transmite amenzi de circulație prin SMS.

Amenzile oficiale sunt comunicate exclusiv prin Poșta Română, în format fizic, conform procedurilor legale. Orice mesaj primit pe telefon care solicită plata rapidă printr-un link trebuie privit cu suspiciune.

Autoritățile explică faptul că aceste tentative de fraudă devin tot mai frecvente tocmai pentru că se bazează pe graba și teama șoferilor de a nu avea probleme suplimentare.

Mulți destinatari aleg să plătească imediat sau să acceseze linkul fără să verifice sursa, iar astfel ajung să își expună datele bancare sau parolele.

Există câteva elemente clare care pot arăta că SMS-ul este fals și nu provine de la o instituție oficială.

Printre cele mai evidente semne se numără greșelile de exprimare sau formulările nefirești, care apar frecvent în astfel de tentative de înșelăciune. De asemenea, numerele de telefon suspecte sau internaționale pot indica faptul că mesajul nu este legitim.

Un alt semnal important este prezența linkurilor către site-uri necunoscute sau care nu aparțin unor domenii oficiale ale statului. Aceste pagini sunt create special pentru a colecta informații sensibile.

Presiunea privind plata urgentă este și ea o metodă clasică folosită de escroci pentru a determina reacții rapide, fără verificări suplimentare.

Specialiștii recomandă să nu fie accesate sub nicio formă linkurile din mesaj și să nu fie introduse date personale, parole sau informații bancare.

Mesajul trebuie șters imediat, iar orice suspiciune trebuie verificată doar pe site-urile oficiale ale instituțiilor competente.

Dacă există dubii privind o eventuală sancțiune reală, verificarea trebuie făcută direct prin canalele oficiale și nu prin linkurile primite în SMS.

Autoritățile avertizează că ignorarea acestor măsuri poate duce la pierderea banilor din conturi sau la compromiterea datelor personale, iar recuperarea acestora poate fi dificilă.

Pentru șoferi, cea mai sigură regulă rămâne aceea de a trata cu maximă prudență orice mesaj care cere plata urgentă a unei amenzi primite prin telefon.