Autoritățile din Regatul Unit pregătesc o extindere semnificativă a sistemului de sancțiuni aplicate șoferilor. Noutatea principală este că pierderea permisului de conducere nu va mai fi limitată strict la abateri rutiere, ci va putea surveni și în cazul unor fapte de mediu, precum aruncarea ilegală a deșeurilor.

Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a poluării urbane și a comportamentului antisocial, vizând în special persoanele care recidivează în astfel de fapte.

Conform propunerii, șoferii prinși că abandonează gunoaie în spații publice sau neautorizate vor primi între 3 și 5 puncte de penalizare.

În sistemul britanic, acumularea a 12 puncte în 3 ani duce la suspendarea permisului de conducere. Astfel, chiar și faptele fără legătură directă cu traficul rutier pot afecta dreptul de a conduce.

În cazurile mai grave sau repetate, sancțiunile pot ajunge la niveluri de până la 9 puncte, apropiind rapid șoferul de pierderea permisului.

Ministrul mediului, Emma Reynolds, a transmis un mesaj dur împotriva celor care poluează spațiul public, subliniind impactul asupra comunităților și economiei locale.

Accentul este pus pe ideea de responsabilitate civică: aruncarea deșeurilor nu mai este tratată doar ca o abatere minoră, ci ca un comportament cu efecte directe asupra mediului și calității vieții.

Pe lângă punctele de penalizare, autoritățile propun măsuri complementare pentru „recidiviști”:

muncă neremunerată în folosul comunității (aproximativ 20 de ore în unele cazuri),

curățarea zonelor afectate de deșeuri,

plata costurilor pentru colectarea gunoiului abandonat,

posibilitatea de a face publice numele persoanelor sancționate.

Aceste măsuri au rolul de a descuraja repetarea comportamentului și de a crește presiunea socială asupra celor care încalcă regulile.

În prezent, legislația din Regatul Unit prevede deja amenzi consistente și, în unele cazuri, pedepse cu închisoarea pentru abandonul ilegal al deșeurilor.

Totuși, noul model propus schimbă perspectiva: comportamentul anti-social devine indirect legat de dreptul de a conduce, ceea ce amplifică semnificativ impactul sancțiunilor.

Noua politică din Regatul Unit marchează o schimbare importantă în modul în care sunt tratate infracțiunile de mediu. Prin conectarea punctelor de penalizare de permisul auto la fapte precum aruncarea gunoiului, autoritățile transmit un semnal clar: protecția spațiului public devine o responsabilitate obligatorie, cu consecințe directe și asupra mobilității personale.