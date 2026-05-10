Un nou proiect legislativ aflat în dezbatere parlamentară propune modificări semnificative în legislația rutieră din România, vizând situațiile în care un autovehicul este avariat în timp ce se află parcat sau staționat, fără ca șoferul să fie prezent.

Cea mai importantă schimbare vizează eliminarea obligației ca proprietarul vehiculului să se prezinte la Poliție în termen de 24 de ore de la constatarea avariei.

În forma actuală a Codului rutier, există o obligație generală de declarare a accidentelor în termen de 24 de ore. În practică însă, această regulă a generat numeroase situații considerate injuste.

Mulți proprietari de vehicule își descopereau mașina avariată în parcare sau în fața locuinței, fără să fi fost prezenți la momentul incidentului. Cu toate acestea, întârzierile în declararea evenimentului au fost uneori interpretate ca abatere, atrăgând sancțiuni precum amenzi sau chiar suspendarea permisului.

Inițiatorii proiectului susțin că aceste situații apar dintr-o interpretare rigidă a legii și nu reflectă o implicare reală a proprietarului în producerea accidentului.

”În numeroase cazuri, conducătorii auto care nu se aflau la locul producerii accidentului, fiind în locuință sau la serviciu, și care au observat târziu avarii asupra vehiculului, s-au prezentat ulterior la poliție pentru a semnala paguba și au fost sancționați pentru neprezentare în termenul de 24 de ore, cu suspendarea permisului de conducere și amendă contravențională. Astfel de sancțiuni sunt nelegale, întrucât persoana respectivă nu poate fi considerată conducător implicat”, susțin autorii proiectului.

Proiectul introduce o excepție explicită de la regula celor 24 de ore. Mai exact, nu vor mai fi obligați să se prezinte la Poliție proprietarii sau utilizatorii unui vehicul care a fost avariat în timp ce era parcat sau staționat, fără șofer la bord.

Această modificare are scopul de a elimina ambiguitățile legislative și de a preveni sancționarea persoanelor care nu au avut nicio legătură cu producerea incidentului.

Pe lângă această relaxare a obligațiilor pentru șoferi, proiectul introduce și o responsabilitate suplimentară pentru Poliția Rutieră.

În cazul în care un conducător auto se prezintă și declară că a avariat un vehicul parcat, autoritățile vor avea obligația de a identifica proprietarul mașinii afectate și de a transmite o notificare scrisă în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

Această notificare va include informații despre incident și drepturile persoanei păgubite, facilitând astfel demersurile pentru repararea prejudiciului.

Schimbările propuse urmăresc două obiective principale:

reducerea birocrației pentru șoferi;

clarificarea procedurilor în cazul avarierii vehiculelor parcate.

Inițiatorii susțin că noua reglementare corectează o lacună legislativă care, în practică, a generat confuzie și sancțiuni aplicate în mod disproporționat.

Dacă va fi adoptat, proiectul de lege va aduce o schimbare importantă în modul în care sunt gestionate accidentele minore în care vehiculele sunt lovite în parcare. Șoferii nu vor mai fi obligați să se prezinte automat la Poliție în 24 de ore, iar autoritățile vor avea un rol mai activ în informarea persoanelor păgubite.