Incidentul a avut loc sâmbătă, 2 mai, când polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrăzi – Autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea au observat un bărbat care se deplasa ca pieton pe breteaua de acces spre Autostrada A1, la kilometrul 115.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 42 de ani, din comuna Bogați, județul Argeș.

Polițiștii l-au oprit pentru verificări și l-au legitimat, însă în acel moment situația a degenerat. Potrivit informațiilor transmise de autorități, acesta a început să adreseze injurii și expresii jignitoare la adresa agenților.

Ca urmare a comportamentului său și a faptului că se afla pe autostradă în calitate de pieton, bărbatul a fost sancționat contravențional.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a transmis că bărbatul a primit două sancțiuni contravenționale distincte.

Prima amendă a fost aplicată în baza OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pentru faptul că circula pe autostradă în calitate de pieton.

A doua sancțiune a fost dată în baza Legii 61/1991 privind normele de conviețuire socială, după ce acesta a adresat injurii și expresii jignitoare polițiștilor.

Valoarea totală a celor două amenzi a fost de 2.822 de lei.

Polițiștii au subliniat că autostrada nu este destinată circulației pietonale, iar astfel de situații pot pune în pericol atât persoana aflată pe carosabil, cât și ceilalți participanți la trafic.

„Ca urmare a împrejurărilor depistării şi a comportamentului manifestat, faţă de bărbatul în cauză au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, dintre care una conform OUG 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice, ca urmare a circulaţiei în calitate de pieton pe autostradă, respectiv conform Legii 61/1991R privind normele de convieţuire socială, ca urmare a proferării de injurii şi expresii jignitoare”, transmit oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Potrivit OUG nr. 195/2002, pietonii au obligația să se deplaseze numai pe trotuar, iar dacă acesta nu există, pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcția de mers.

Dacă nici acostamentul nu există, legea prevede că pietonii trebuie să circule cât mai aproape de marginea din stânga a părții carosabile.

Traversarea drumului trebuie făcută doar prin locuri special amenajate și semnalizate corespunzător sau, în lipsa acestora, în localități, pe la colțul străzii, după o asigurare atentă.

Autostrăzile sunt însă drumuri cu regim special, unde circulația pietonilor este interzisă tocmai din cauza vitezelor mari și a riscului ridicat de accidente.

Legea mai prevede că pietonii surprinși și accidentați după traversări prin locuri nepermise sau prin nerespectarea regulilor rutiere pot purta întreaga răspundere pentru accident, dacă șoferul a respectat normele legale.