Codul Rutier 2026. Regula puțin cunoscută de la trecerea de pietoni. Șoferii riscă suspendarea permisului pentru 60 de zile

Codul Rutier 2026. Trecerile de pietoni amplasate pe marile bulevarde pot crea situații dificile pentru șoferi, mai ales în zonele unde sensurile de circulație sunt separate prin linie de tramvai, scuar sau refugiu pietonal. Una dintre cele mai frecvente neclarități apare atunci când pietonul traversează doar până la linia de tramvai sau până la zona mediană a drumului și nu a ajuns încă pe sensul de mers al șoferului.

Potrivit Codului Rutier, pietonii au prioritate atunci când sunt angajați regulamentar în traversare, adică atunci când traversează pe treceri marcate și semnalizate corespunzător sau la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. Legea mai prevede că traversarea trebuie realizată perpendicular pe axa drumului.

Totuși, obligația șoferilor de a opri depinde și de poziția pietonului pe trecere, precum și de configurația drumului. Conform OUG 195/2002, șoferii sunt obligați să acorde prioritate pietonilor aflați pe sensul lor de deplasare. Neacordarea priorității în aceste condiții este sancționată cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni și suspendarea permisului pentru 60 de zile.

Legea precizează clar că sancțiunea se aplică în cazul neacordării priorității pietonilor angajați regulamentar în traversare și aflați pe sensul de deplasare al autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului.

Astfel, dacă pietonul se află încă pe sensul opus și nu a ajuns la zona mediană a drumului, șoferul nu este obligat să oprească. Situația se schimbă însă în momentul în care pietonul ajunge la linia de tramvai, la scuar sau la refugiul pietonal și intenționează să continue traversarea pe sensul de mers al mașinii. Din acel moment, șoferul trebuie să îi acorde prioritate.

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului”, prevede Art. 100, pct. (3), lit. b) din legea rutieră.

Pe bulevardele unde linia de tramvai este amplasată pe mijlocul drumului, aceasta separă practic sensurile de circulație. În aceste cazuri, dacă pietonul a ajuns la linia de tramvai și continuă traversarea, el intră pe sensul de deplasare al șoferului și beneficiază de prioritate.

Chiar dacă există două, trei sau mai multe benzi de circulație, toți șoferii sunt obligați să acorde prioritate pietonilor aflați pe trecere. Nu contează banda pe care circulă autovehiculul sau poziția exactă a pietonului pe marcaj. Inclusiv în zonele cu linie de tramvai, prioritatea trebuie acordată pietonilor.

Există însă o excepție atunci când între benzile de circulație există o stație de tramvai, un refugiu sau un scuar care separă clar sensurile, iar pietonul se află încă dincolo de aceste zone. În această situație, șoferii își pot continua deplasarea până când pietonul ajunge pe partea lor de drum.

Atunci când drumul este prevăzut cu scuar între sensuri, pietonii sunt obligați să se oprească pe insula mediană și să se asigure înainte de a continua traversarea. În același timp, dacă pietonul se află deja pe scuar și intenționează să traverseze pe marcaj, șoferii trebuie să îi acorde prioritate.

În 2026, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei până la 1 iulie, urmând să crească ulterior la 216,25 lei. Din acest motiv, amenzile pentru neacordarea priorității pietonilor, care în prezent sunt cuprinse între 1.215 și 1.620 de lei, vor crește după 1 iulie și vor ajunge între 1.297,5 lei și 1.730 de lei.

În același context, un proces-verbal prin care un șofer a fost sancționat pentru neacordare de prioritate a fost anulat parțial de instanță. Motivul a fost faptul că polițistul nu a descris corect fapta în document, iar unele informații referitoare la agentul constatator erau ilizibile.

Astfel de contestații sunt frecvent depuse de șoferii sancționați. Unii contestă fapta prin declarații de martori sau imagini video, în timp ce alții invocă lipsa informațiilor obligatorii din procesul-verbal întocmit de poliție.