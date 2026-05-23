Legislația rutieră stabilește diferențe clare între suspendarea permisului, care este o măsură temporară aplicată pentru contravenții, și anularea permisului, care intervine în special în urma unor infracțiuni rutiere grave sau a unor probleme medicale incompatibile cu șofatul.

Depășirea vitezei aduce amenzi mari și suspendarea permisului

Pentru depășirea limitei legale de viteză, sancțiunile cresc progresiv în funcție de gravitatea abaterii și de numărul de kilometri pe oră depășiți peste limita admisă.

Sancțiunile pentru depășirea vitezei

Depășirea limitei legale

Sancțiune

10-20 km/h

2-3 puncte de amendă

21-30 km/h

4-5 puncte de amendă

31-40 km/h

6-8 puncte de amendă

peste 41 km/h

până la 20 de puncte de amendă

peste 50 km/h

suspendarea permisului pentru 90 de zile

peste 70 km/h

suspendarea permisului pentru 120 de zile

Cea mai severă categorie este cea a șoferilor care depășesc viteza cu peste 41 km/h față de limita legală, situație în care amenda poate ajunge la 20 de puncte.

În plus, dacă viteza depășește cu mai mult de 50 km/h limita admisă, permisul este suspendat pentru 90 de zile. Pentru depășiri mai mari de 70 km/h, perioada de suspendare crește la 120 de zile.

În practică, aceste sancțiuni sunt aplicate frecvent în cazul șoferilor surprinși de radare pe drumuri naționale, autostrăzi sau în localități unde limitele de viteză sunt depășite semnificativ.

Depășirea neregulamentară poate duce la pierderea permisului pentru trei luni

Depășirea neregulamentară este considerată una dintre cele mai periculoase manevre din trafic, în special atunci când este efectuată pe linie continuă, în curbe fără vizibilitate sau în apropierea trecerilor de pietoni.

Pentru această abatere, legislația rutieră prevede:

  • șase-opt puncte de amendă;
  • suspendarea permisului pentru 60 de zile.

Dacă manevra provoacă un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, perioada de suspendare crește la 90 de zile.

Situații frecvente considerate depășire neregulamentară

Situație

Consecință

depășire pe linie continuă

amendă și suspendarea permisului

depășire în curbă fără vizibilitate

risc major de accident frontal

depășire în intersecție

abatere gravă

depășire în apropierea trecerii de pietoni

sancțiuni severe

depășire în zone cu indicator de interzicere

suspendarea permisului

Polițiștii rutieri avertizează că multe dintre accidentele grave produse pe drumurile din România au la bază depășiri efectuate în zone interzise sau fără asigurare corespunzătoare.

Neacordarea de prioritate aduce suspendarea permisului

Și neacordarea de prioritate este sancționată sever de Codul Rutier, mai ales atunci când pune în pericol pietonii sau ceilalți participanți la trafic.

Pentru această abatere se aplică:

  • patru sau cinci puncte de amendă;
  • suspendarea permisului pentru 60 de zile.

Dacă fapta produce un accident fără victime, perioada de suspendare crește la 90 de zile.

Cele mai frecvente situații de neacordare de prioritate

Abatere

Sancțiune posibilă

neacordarea priorității pietonilor

amendă și suspendarea permisului

neacordarea priorității într-o intersecție

suspendare 60 de zile

neacordarea priorității la schimbarea direcției

sancțiuni și puncte de penalizare

ignorarea indicatorului „Cedează trecerea”

suspendarea permisului

În multe cazuri, șoferii rămân fără permis chiar dacă accidentul produs nu are victime, simpla producere a unei coliziuni fiind suficientă pentru majorarea perioadei de suspendare.

Când poate decide instanța anularea permisului de conducere

În mod obișnuit, anularea permisului nu se aplică pentru simple contravenții rutiere. Această măsură intervine, de regulă, în urma unei condamnări penale definitive pentru o infracțiune comisă la volan.

Judecătorii pot decide, pe lângă pedeapsa principală, și interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule pentru o perioadă stabilită de instanță.

În astfel de situații, permisul este anulat, iar șoferul pierde complet dreptul de a conduce până la îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru redobândirea permisului.

Situații în care se poate ajunge la anularea permisului

Situație

Posibilă consecință

conducere sub influența alcoolului

dosar penal și anularea permisului

conducere sub influența drogurilor

pierderea dreptului de a conduce

accident grav cu victime

condamnare și anularea permisului

conducere fără permis

interdicție de a conduce

refuzul recoltării probelor biologice

dosar penal

Astfel de măsuri sunt dispuse în special atunci când accidentele au avut consecințe foarte grave sau când șoferul a condus sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise și a provocat victime.

Diferența dintre suspendarea și anularea permisului

Suspendarea permisului

Anularea permisului

măsură temporară

pierderea dreptului de a conduce

aplicată pentru contravenții

dispusă prin hotărâre judecătorească

permisul se redobândește după expirarea perioadei

este nevoie de reluarea procedurilor legale

perioadă limitată

poate implica interdicții mai lungi

Diferența esențială este că suspendarea permisului reprezintă o măsură temporară aplicată pentru contravenții, în timp ce anularea intervine în urma unei hotărâri definitive și presupune pierderea efectivă a dreptului de a conduce.

Problemele medicale pot duce la retragerea permisului

Există însă și situații în care permisul poate fi retras din motive medicale.

Legislația prevede că orice medic care constată că o persoană nu mai este aptă fizic sau psihic să conducă are obligația de a informa autoritățile competente.

După sesizare, poliția poate dispune efectuarea unui consult medical de specialitate, iar șoferul este obligat să se prezinte la examinare. În cazul refuzului, permisul poate fi retras.

Pe baza investigațiilor efectuate, medicul specialist întocmește un raport transmis autorităților. Dacă rezultatul arată că persoana nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru conducerea unui autovehicul, dreptul de a conduce poate fi retras temporar sau definitiv.

Afecțiuni care pot afecta dreptul de a conduce

Probleme medicale

Posibile efecte

boli neurologice grave

retragerea permisului

anumite afecțiuni psihice

inapt pentru conducere

probleme severe de vedere

restricții sau retragere

boli cardiovasculare grave

suspendare temporară

diabet necontrolat

reevaluare medicală

dependență de alcool sau droguri

pierderea dreptului de a conduce

Printre afecțiunile considerate incompatibile cu șofatul se numără bolile neurologice grave, anumite tulburări psihice, afecțiunile severe de vedere, bolile cardiovasculare care pot provoca pierderea controlului asupra vehiculului, diabetul necontrolat sau dependența de alcool și droguri.

În anumite situații, retragerea permisului poate fi doar temporară. Dacă persoana demonstrează ulterior, prin acte medicale și aviz de specialitate, că este din nou aptă pentru conducerea unui autovehicul, permisul poate fi redobândit conform procedurilor legale.