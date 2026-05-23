Legislația rutieră stabilește diferențe clare între suspendarea permisului, care este o măsură temporară aplicată pentru contravenții, și anularea permisului, care intervine în special în urma unor infracțiuni rutiere grave sau a unor probleme medicale incompatibile cu șofatul.

Pentru depășirea limitei legale de viteză, sancțiunile cresc progresiv în funcție de gravitatea abaterii și de numărul de kilometri pe oră depășiți peste limita admisă.

Sancțiunile pentru depășirea vitezei

Depășirea limitei legale Sancțiune 10-20 km/h 2-3 puncte de amendă 21-30 km/h 4-5 puncte de amendă 31-40 km/h 6-8 puncte de amendă peste 41 km/h până la 20 de puncte de amendă peste 50 km/h suspendarea permisului pentru 90 de zile peste 70 km/h suspendarea permisului pentru 120 de zile

Cea mai severă categorie este cea a șoferilor care depășesc viteza cu peste 41 km/h față de limita legală, situație în care amenda poate ajunge la 20 de puncte.

În plus, dacă viteza depășește cu mai mult de 50 km/h limita admisă, permisul este suspendat pentru 90 de zile. Pentru depășiri mai mari de 70 km/h, perioada de suspendare crește la 120 de zile.

În practică, aceste sancțiuni sunt aplicate frecvent în cazul șoferilor surprinși de radare pe drumuri naționale, autostrăzi sau în localități unde limitele de viteză sunt depășite semnificativ.

Depășirea neregulamentară este considerată una dintre cele mai periculoase manevre din trafic, în special atunci când este efectuată pe linie continuă, în curbe fără vizibilitate sau în apropierea trecerilor de pietoni.

Pentru această abatere, legislația rutieră prevede:

șase-opt puncte de amendă;

suspendarea permisului pentru 60 de zile.

Dacă manevra provoacă un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, perioada de suspendare crește la 90 de zile.

Situații frecvente considerate depășire neregulamentară

Situație Consecință depășire pe linie continuă amendă și suspendarea permisului depășire în curbă fără vizibilitate risc major de accident frontal depășire în intersecție abatere gravă depășire în apropierea trecerii de pietoni sancțiuni severe depășire în zone cu indicator de interzicere suspendarea permisului

Polițiștii rutieri avertizează că multe dintre accidentele grave produse pe drumurile din România au la bază depășiri efectuate în zone interzise sau fără asigurare corespunzătoare.

Și neacordarea de prioritate este sancționată sever de Codul Rutier, mai ales atunci când pune în pericol pietonii sau ceilalți participanți la trafic.

Pentru această abatere se aplică:

patru sau cinci puncte de amendă;

suspendarea permisului pentru 60 de zile.

Dacă fapta produce un accident fără victime, perioada de suspendare crește la 90 de zile.

Cele mai frecvente situații de neacordare de prioritate

Abatere Sancțiune posibilă neacordarea priorității pietonilor amendă și suspendarea permisului neacordarea priorității într-o intersecție suspendare 60 de zile neacordarea priorității la schimbarea direcției sancțiuni și puncte de penalizare ignorarea indicatorului „Cedează trecerea” suspendarea permisului

În multe cazuri, șoferii rămân fără permis chiar dacă accidentul produs nu are victime, simpla producere a unei coliziuni fiind suficientă pentru majorarea perioadei de suspendare.

În mod obișnuit, anularea permisului nu se aplică pentru simple contravenții rutiere. Această măsură intervine, de regulă, în urma unei condamnări penale definitive pentru o infracțiune comisă la volan.

Judecătorii pot decide, pe lângă pedeapsa principală, și interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule pentru o perioadă stabilită de instanță.

În astfel de situații, permisul este anulat, iar șoferul pierde complet dreptul de a conduce până la îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru redobândirea permisului.

Situații în care se poate ajunge la anularea permisului

Situație Posibilă consecință conducere sub influența alcoolului dosar penal și anularea permisului conducere sub influența drogurilor pierderea dreptului de a conduce accident grav cu victime condamnare și anularea permisului conducere fără permis interdicție de a conduce refuzul recoltării probelor biologice dosar penal

Astfel de măsuri sunt dispuse în special atunci când accidentele au avut consecințe foarte grave sau când șoferul a condus sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise și a provocat victime.

Suspendarea permisului Anularea permisului măsură temporară pierderea dreptului de a conduce aplicată pentru contravenții dispusă prin hotărâre judecătorească permisul se redobândește după expirarea perioadei este nevoie de reluarea procedurilor legale perioadă limitată poate implica interdicții mai lungi

Diferența esențială este că suspendarea permisului reprezintă o măsură temporară aplicată pentru contravenții, în timp ce anularea intervine în urma unei hotărâri definitive și presupune pierderea efectivă a dreptului de a conduce.

Există însă și situații în care permisul poate fi retras din motive medicale.

Legislația prevede că orice medic care constată că o persoană nu mai este aptă fizic sau psihic să conducă are obligația de a informa autoritățile competente.

După sesizare, poliția poate dispune efectuarea unui consult medical de specialitate, iar șoferul este obligat să se prezinte la examinare. În cazul refuzului, permisul poate fi retras.

Pe baza investigațiilor efectuate, medicul specialist întocmește un raport transmis autorităților. Dacă rezultatul arată că persoana nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru conducerea unui autovehicul, dreptul de a conduce poate fi retras temporar sau definitiv.

Afecțiuni care pot afecta dreptul de a conduce

Probleme medicale Posibile efecte boli neurologice grave retragerea permisului anumite afecțiuni psihice inapt pentru conducere probleme severe de vedere restricții sau retragere boli cardiovasculare grave suspendare temporară diabet necontrolat reevaluare medicală dependență de alcool sau droguri pierderea dreptului de a conduce

Printre afecțiunile considerate incompatibile cu șofatul se numără bolile neurologice grave, anumite tulburări psihice, afecțiunile severe de vedere, bolile cardiovasculare care pot provoca pierderea controlului asupra vehiculului, diabetul necontrolat sau dependența de alcool și droguri.

În anumite situații, retragerea permisului poate fi doar temporară. Dacă persoana demonstrează ulterior, prin acte medicale și aviz de specialitate, că este din nou aptă pentru conducerea unui autovehicul, permisul poate fi redobândit conform procedurilor legale.