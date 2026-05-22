Modificări importante la RCA. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ASF, eventualele actualizări nu vor fi aplicate mai devreme de luna septembrie, iar impactul asupra tarifelor ar putea varia moderat, în funcție de profilul fiecărui șofer.

Noile ajustări analizate de ASF ar putea duce la modificări ale primelor RCA cu aproximativ 100 de lei, în plus sau în minus, în funcție de istoricul de daune și încadrarea în sistemul bonus-malus.

Autoritățile subliniază că nu este vorba despre o creștere uniformă a prețurilor, ci despre o recalibrare a modului în care este calculat riscul individual. Astfel, șoferii cu un istoric curat ar putea beneficia de reduceri, în timp ce cei cu accidente repetate ar putea plăti mai mult.

„Mai devreme de septembrie aceste modificări nu vor intra în vigoare. Am avut discuții informale cu cei din piață pe diverse puncte, iar acum este încă un câmp deschis”, a explicat vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu.

Unul dintre cele mai discutate puncte este revizuirea sistemului bonus-malus, mecanismul care stabilește reducerile sau majorările de tarif în funcție de comportamentul în trafic.

ASF analizează mai multe opțiuni, inclusiv:

ajustarea claselor de bonus-malus

introducerea unor clauze suplimentare opționale în polițele RCA

optimizarea modului de calcul al riscului individual

De asemenea, este luată în calcul o variantă de transfer limitat al claselor de bonus în interiorul familiei, de exemplu între părinți și copii. Modelul este inspirat din sisteme europene, însă ar fi strict reglementat pentru a evita abuzurile.

„Cert este că avem nevoie de modificări la sistemul bonus-malus și de clauze suplimentare la RCA, cele cu caracter voluntar. La bonus-malus, efectul poate fi 0, pentru că e un sistem de compensare și pot fi ajustări de plus sau minus, dar nu e vorba de sume mari de bani. La o primă analiză, poate fi plus sau minus 100 de lei”, susține Sorin Mititelu.

Factor Impact asupra prețului RCA Explicație Creșterea numărului de accidente rutiere Creștere Mai multe daune duc la despăgubiri mai mari plătite de asigurători, ceea ce se reflectă în prime mai ridicate. Scumpirea pieselor auto Creștere Costurile mai mari pentru componente auto cresc valoarea reparațiilor și, implicit, a despăgubirilor RCA. Majorarea costurilor de reparație în service-uri Creștere Manopera și tarifele service-urilor influențează direct costul final al daunelor. Variația prețurilor la carburanți Indirect / variabil Costurile combustibilului pot influența frecvența accidentelor și costurile operaționale din industrie. Riscul asociat anumitor categorii de vehicule Creștere selectivă Mașinile implicate mai frecvent în accidente sau cu daune costisitoare sunt încadrate în clase de risc mai ridicate.

În mod indirect, toate aceste elemente se reflectă în valoarea despăgubirilor plătite de asigurători, ceea ce influențează nivelul primelor RCA.

„Accidentele – acolo este zona cu impact mare. Aceasta este una dintre cauze. Urmărim să avem mai puține accidente, iar aceste schimbări ar putea conduce spre acea direcție”, a precizat oficialul ASF.

În ultimele luni, piața asigurărilor auto a înregistrat o tendință de creștere a tarifelor. Deși ASF indică o majorare medie de aproximativ 5%, în practică, unii șoferi au raportat scumpiri semnificativ mai mari.

Diferențele apar în funcție de profilul de risc, tipul vehiculului și istoricul de daune. Anumite modele auto sunt încadrate în categorii de risc mai ridicat, ceea ce poate duce la prime mai mari.

„Acesta este un alt model care se află în analiză, dar nu se pot transfera mai mult de două clase de bonus. Este la stadiul de nivel, un astfel de model se găsește și în Franța, iar noi avem în vedere să încurajăm responsabilitatea”, a clarificat Sorin Mititelu.

Dacă modificările vor fi implementate, impactul va fi diferențiat:

șoferii fără accidente ar putea beneficia de reduceri moderate

șoferii cu daune frecvente ar putea plăti mai mult

anumite categorii de vehicule ar putea fi reevaluate din punct de vedere al riscului

Scopul declarat al autorității este creșterea responsabilității în trafic și reducerea frecvenței accidentelor rutiere.

„Este o legătură când ne uităm la valoarea daunelor unui accident, la severitate, la prețurile produselor și pieselor de schimb, la reparațiile din service. Astfel de creșteri la combustibil duc la o ajustare a comportamentului în folosirea autovehiculului, așa cum s-a văzut și în perioade de criză economică, pandemie, pentru că este o reducere a traficului și a accidentelor auto”, a conchis vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu.

Reforma RCA aflată în analiză de Autoritatea de Supraveghere Financiară Autoritatea de Supraveghere Financiară ar putea aduce o ajustare fină a prețurilor și o modernizare a sistemului bonus-malus. Deși impactul financiar estimat este moderat, schimbările pot influența modul în care sunt calculate polițele pentru milioane de șoferi din România.

Deciziile finale sunt așteptate după încheierea consultărilor cu actorii din piața asigurărilor, cel mai devreme începând din toamna acestui an.